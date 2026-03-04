miércoles 04 de marzo de 2026

4 de marzo de 2026 - 09:50
Liga Profesional

Unión recibirá a Talleres por la fecha 9

Te contamos la previa del duelo Unión vs Talleres, que se enfrentarán en el estadio de la Avenida el próximo viernes 6 de marzo a las 22:00 (hora Argentina).

Unión vs Talleres: previa, horario y cómo llegan para la fecha 9 del Apertura
BsAs (DataFactory)

El duelo correspondiente a la fecha 9 del Apertura se jugará el próximo viernes 6 de marzo a las 22:00 (hora Argentina).

Así llegan Unión y Talleres

El conjunto local viene de ganar y quiere mantener su racha positiva, mientras que el visitante tratará de volver a conseguir los tres puntos, después de haber empatado en la fecha pasada.

Últimos resultados de Unión en partidos del Apertura

Unión derrotó por 2 a 1 a Instituto en su encuentro anterior y buscará otro resultado favorable en su casa. En los últimos 4 partidos disputados se quedó con la victoria en 2 partidos, resultó perdedor en 1 oportunidad e igualó en 1 encuentro. Le han encajado 3 goles y ha convertido 6.

Últimos resultados de Talleres en partidos del Apertura

Talleres sumó de a uno en la fecha anterior, tras igualar por 0 a 0 con San Lorenzo. En los últimos partidos que disputó obtuvo 2 victorias, 1 derrota y 1 empate. Ha convertido 4 goles y ha recibido 4 en contra.

En el historial del torneo, los últimos 5 duelos favorecen a la visita que suma 2 victorias mientras que los otros 3 encuentros fueron empate. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 26 de noviembre, en el torneo Argentina - Liga Profesional 2024, y Talleres resultó vencedor por 2 a 3.


Fechas y rivales de Unión en los próximos partidos del Apertura
  • Fecha 10: vs Independiente: 10 de marzo - 19:45 (hora Argentina)
  • Fecha 11: vs Boca Juniors: 15 de marzo - 22:00 (hora Argentina)
  • Fecha 12: vs Defensa y Justicia: 21 de marzo - 17:45 (hora Argentina)
  • Fecha 13: vs Dep. Riestra: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 14: vs Estudiantes: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Talleres en los próximos partidos del Apertura
  • Fecha 10: vs Instituto: 12 de marzo - 19:15 (hora Argentina)
  • Fecha 11: vs Belgrano: 15 de marzo - 17:30 (hora Argentina)
  • Fecha 12: vs Independiente: 21 de marzo - 20:00 (hora Argentina)
  • Fecha 13: vs Boca Juniors: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 14: vs Defensa y Justicia: Fecha y horario a confirmar
Horario Unión y Talleres, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 22:00 horas
  • Colombia y Perú: 20:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 19:00 horas
  • Venezuela: 21:00 horas

