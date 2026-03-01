EN VIVO: Talleres y San Lorenzo juegan segundo tiempo con empate 0-0

BsAs (DataFactory)

El árbitro da comienzo a la etapa complementaria del empate 0 a 0 entre el Ciclón y el Matador en el Estadio Mario Alberto Kempes.

Las estadísticas del encuentro entre Talleres y San Lorenzo del Apertura: Posesión: Talleres (45%) VS San Lorenzo (55%)

(45%) VS (55%) Tiros al arco: Talleres (8) VS San Lorenzo (5)

(8) VS (5) Fouls cometidos: Talleres (10) VS San Lorenzo (8)

(10) VS (8) Pases Correctos: Talleres (270) VS San Lorenzo (184)

(270) VS (184) Pases Incorrectos: Talleres (70) VS San Lorenzo (70)

(70) VS (70) Recuperaciones: Talleres (10) VS San Lorenzo (31)

(10) VS (31) Tarjetas Amarillas: Talleres (1) VS San Lorenzo (3)

(1) VS (3) Tiros Libres: Talleres (0) VS San Lorenzo (1) Así llegan Talleres y San Lorenzo Se enfrentan dos equipos que necesitan sumar de a 3. El equipo local llega con la moral baja después de perder su último partido en este torneo. Por su parte, el conjunto visitante empató a 1 en su feudo durante la jornada pasada.

Últimos resultados de Talleres en partidos del Apertura Talleres fue derrotado en el Único Madre de Ciudades frente a Central Córdoba (SE) por 0 a 2 en el marcador. En los últimos partidos de la presente temporada, ha ganado 2, empatado 1 y perdido 1. Le convirtieron 6 goles y tiene 5 a favor.

Últimos resultados de San Lorenzo en partidos del Apertura El anterior partido jugado por San Lorenzo acabó en empate por 1-1 ante Instituto. Su campaña reciente registra resultados diversos: 2 victorias, 1 derrota y 1 empate. Convirtió 4 goles a sus rivales y le han encajado 2 tantos.

Nicolás Ramírez fue el encargado de supervisar el orden del juego durante el partido. Carlos Tévez se plantó con una alineación 4-4-2 con el arquero Guido Herrera; Augusto Schott, Matías Catalán, Santiago Fernández y Alex Vigo como defensores; Ulises Ortegoza, Matías Galarza, Juan Sforza y Giovanni Baroni como centrocampistas; y Valentín Dávila y Ronaldo Martínez como delanteros. Por su parte, el entrenador Damián Ayude dispuso en campo una estrategia 4-5-1 con Orlando Gill defendiendo el arco; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Gastón Hernández, Mathías De Ritis como zagueros; Nicolás Tripichio, Gonzalo Abrego, Agustín Ladstatter, Luciano Vietto y Mauricio Cardillo en el centro del campo; y con Alexis Cuello como atacante. © 2020 DataFactory FUENTE: BsAs (DataFactory)

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.