domingo 01 de marzo de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
1 de marzo de 2026 - 00:02
Liga Profesional

EN VIVO: Talleres y San Lorenzo juegan segundo tiempo con empate 0-0

El minuto a minuto del partido, con toda la información en tiempo real: goles, jugadas destacadas, cambios y todo lo que pasa en el campo de juego.

Talleres vs San Lorenzo: previa, horario y cómo llegan para la fecha 8 del Apertura
BsAs (DataFactory)

El árbitro da comienzo a la etapa complementaria del empate 0 a 0 entre el Ciclón y el Matador en el Estadio Mario Alberto Kempes.

Lee además
independiente le gano con claridad a central cordoba (se) por 2 a 0

Independiente le ganó con claridad a Central Córdoba (SE) por 2 a 0
boca juniors y gimnasia (mendoza) se reparten los puntos y empatan 1-1

Boca Juniors y Gimnasia (Mendoza) se reparten los puntos y empatan 1-1

Las estadísticas del encuentro entre Talleres y San Lorenzo del Apertura:

  • Posesión: Talleres (45%) VS San Lorenzo (55%)
  • Tiros al arco: Talleres (8) VS San Lorenzo (5)
  • Fouls cometidos: Talleres (10) VS San Lorenzo (8)
  • Pases Correctos: Talleres (270) VS San Lorenzo (184)
  • Pases Incorrectos: Talleres (70) VS San Lorenzo (70)
  • Recuperaciones: Talleres (10) VS San Lorenzo (31)
  • Tarjetas Amarillas: Talleres (1) VS San Lorenzo (3)
  • Tiros Libres: Talleres (0) VS San Lorenzo (1)
Así llegan Talleres y San Lorenzo

Se enfrentan dos equipos que necesitan sumar de a 3. El equipo local llega con la moral baja después de perder su último partido en este torneo. Por su parte, el conjunto visitante empató a 1 en su feudo durante la jornada pasada.

Últimos resultados de Talleres en partidos del Apertura

Talleres fue derrotado en el Único Madre de Ciudades frente a Central Córdoba (SE) por 0 a 2 en el marcador. En los últimos partidos de la presente temporada, ha ganado 2, empatado 1 y perdido 1. Le convirtieron 6 goles y tiene 5 a favor.

Últimos resultados de San Lorenzo en partidos del Apertura

El anterior partido jugado por San Lorenzo acabó en empate por 1-1 ante Instituto. Su campaña reciente registra resultados diversos: 2 victorias, 1 derrota y 1 empate. Convirtió 4 goles a sus rivales y le han encajado 2 tantos.

Nicolás Ramírez fue el encargado de supervisar el orden del juego durante el partido.

Carlos Tévez se plantó con una alineación 4-4-2 con el arquero Guido Herrera; Augusto Schott, Matías Catalán, Santiago Fernández y Alex Vigo como defensores; Ulises Ortegoza, Matías Galarza, Juan Sforza y Giovanni Baroni como centrocampistas; y Valentín Dávila y Ronaldo Martínez como delanteros.

Por su parte, el entrenador Damián Ayude dispuso en campo una estrategia 4-5-1 con Orlando Gill defendiendo el arco; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Gastón Hernández, Mathías De Ritis como zagueros; Nicolás Tripichio, Gonzalo Abrego, Agustín Ladstatter, Luciano Vietto y Mauricio Cardillo en el centro del campo; y con Alexis Cuello como atacante.

© 2020 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Independiente le ganó con claridad a Central Córdoba (SE) por 2 a 0

Boca Juniors y Gimnasia (Mendoza) se reparten los puntos y empatan 1-1

River Plate visita a Independiente Riv. (M) por la fecha 8

Se enfrentan Huracán y Belgrano por la fecha 8

Newell`s y Rosario Central juegan el clásico rosarino este domingo

Lo que se lee ahora
Jujuy Básquet recibe a Salta Basket en un clásico clave por la tabla
Playoffs.

Jujuy Básquet recibe a Salta Basket en un clásico clave por la tabla

Por  Agustina Medina

Las más leídas

Año Nuevo Chino en Jujuy (foto archivo).
Atención.

Año Nuevo Chino en San Salvador de Jujuy: cortes y restricciones de tránsito

Ali Khamenei, líder supremo de Irán (Fuente)
Mundo.

EN VIVO: minuto a minuto: Murió Ali Khamenei, líder supremo del régimen de Irán, tras los ataques de Estados Unidos e Israel

Canal 4 transmite en vivo la Serenata a Cafayate: mirá la grilla de este sábado video
Se viene.

Canal 4 transmite en vivo la Serenata a Cafayate: mirá la grilla de este sábado

Año Nuevo Chino en Jujuy bajo el lema: Con el caballo llega el éxito video
Sociedad.

Año Nuevo Chino en Jujuy bajo el lema: "Con el caballo llega el éxito"

El Chingo vive el Carnaval de Flores con disfraces, música y alegría familiar video
Sociedad.

El Chingo vive el Carnaval de Flores con disfraces, música y alegría familiar

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel