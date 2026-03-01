EN VIVO: Talleres y San Lorenzo juegan segundo tiempo con empate 0-0

El árbitro da comienzo a la etapa complementaria del empate 0 a 0 entre el Ciclón y el Matador en el Estadio Mario Alberto Kempes.
¡Suscribite al Newsletter!
Lo que necesitas saber, desde donde necesites
Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.SUSCRIBITE
El árbitro da comienzo a la etapa complementaria del empate 0 a 0 entre el Ciclón y el Matador en el Estadio Mario Alberto Kempes.
Se enfrentan dos equipos que necesitan sumar de a 3. El equipo local llega con la moral baja después de perder su último partido en este torneo. Por su parte, el conjunto visitante empató a 1 en su feudo durante la jornada pasada.
Talleres fue derrotado en el Único Madre de Ciudades frente a Central Córdoba (SE) por 0 a 2 en el marcador. En los últimos partidos de la presente temporada, ha ganado 2, empatado 1 y perdido 1. Le convirtieron 6 goles y tiene 5 a favor.
El anterior partido jugado por San Lorenzo acabó en empate por 1-1 ante Instituto. Su campaña reciente registra resultados diversos: 2 victorias, 1 derrota y 1 empate. Convirtió 4 goles a sus rivales y le han encajado 2 tantos.
Nicolás Ramírez fue el encargado de supervisar el orden del juego durante el partido.
Carlos Tévez se plantó con una alineación 4-4-2 con el arquero Guido Herrera; Augusto Schott, Matías Catalán, Santiago Fernández y Alex Vigo como defensores; Ulises Ortegoza, Matías Galarza, Juan Sforza y Giovanni Baroni como centrocampistas; y Valentín Dávila y Ronaldo Martínez como delanteros.
Por su parte, el entrenador Damián Ayude dispuso en campo una estrategia 4-5-1 con Orlando Gill defendiendo el arco; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Gastón Hernández, Mathías De Ritis como zagueros; Nicolás Tripichio, Gonzalo Abrego, Agustín Ladstatter, Luciano Vietto y Mauricio Cardillo en el centro del campo; y con Alexis Cuello como atacante.
© 2020 DataFactory
FUENTE: BsAs (DataFactory)
Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j
Si querés, podés activar las notificaciones.
Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.