Se enfrentan Huracán y Belgrano por la fecha 8

BsAs (DataFactory)

El próximo martes 3 de marzo, a partir de las 19:15 (hora Argentina), Belgrano visita a Huracán en la Quema, por el duelo correspondiente a la fecha 8 del Apertura.

Así llegan Huracán y Belgrano El equipo visitante llega motivado a este enfrentamiento después de una victoria en su partida previa. Su oponente buscará un mejor resultado tras ser derrotado en su último encuentro en el campeonato.

Últimos resultados de Huracán en partidos del Apertura Huracán fue derrotado en el Estadio de Río Cuarto Antonio Candini frente a Estudiantes (RC) por 0 a 2 en el marcador. En los últimos partidos de la presente temporada, ha ganado 2 y empatado 2 partidos. Le convirtieron 3 goles y tiene 3 a favor.

Últimos resultados de Belgrano en partidos del Apertura Belgrano viene de vencer a Atlético Tucumán en casa por 3 a 1. Le precede una serie irregular de resultados en los anteriores encuentros jugados: 2 victorias y 2 empates. Además, marcó un total de 6 goles y 2 le han convertido.

Los resultados de sus últimos cinco partidos jugados fueron variados. El local ganó en 2 oportunidades, mientras que la visita tuvo 2 triunfos. Terminaron igualados 1 vez. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 12 de julio, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Clausura 2025, y Belgrano se quedó con la victoria por 0 a 3. El encargado de impartir justicia en el partido será Ariel Penel.

Fechas y rivales de Huracán en los próximos partidos del Apertura Fecha 9: vs Racing Club: 7 de marzo - 21:30 (hora Argentina)

Fecha 10: vs River Plate: 12 de marzo - 21:30 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Aldosivi: 16 de marzo - 15:30 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Barracas Central: 23 de marzo - 21:15 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Gimnasia: Fecha y horario a confirmar Fechas y rivales de Belgrano en los próximos partidos del Apertura Fecha 9: vs Sarmiento: 7 de marzo - 21:30 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Estudiantes (RC): 12 de marzo - 19:15 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Talleres: 15 de marzo - 17:30 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Racing Club: 21 de marzo - 22:15 (hora Argentina)

Fecha 13: vs River Plate: Fecha y horario a confirmar Horario Huracán y Belgrano, según país Argentina y Chile (Santiago): 19:15 horas

Colombia y Perú: 17:15 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:15 horas

FUENTE: BsAs (DataFactory)

