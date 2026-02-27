River Plate visita a Independiente Riv. (M) por la fecha 8

BsAs (DataFactory)

Independiente Riv. (M) recibirá a River Plate, en el marco de la fecha 8 del Apertura, el próximo lunes 2 de marzo a partir de las 21:30 (hora Argentina), en el estadio Bautista Gargantini.

Así llegan Independiente Riv. (M) y River Plate El equipo visitante espera tener una buena presentación como en la última jornada y volver a quedarse con los tres puntos. Por su parte, el anfitrión del duelo viene de igualar su partido anterior y buscará una victoria como local.

Últimos resultados de Independiente Riv. (M) en partidos del Apertura Independiente Riv. (M) sacó un empate por 1 en su visita a Racing Club. En las 4 jornadas más recientes de este campeonato, tiene 3 triunfos y 1 partido perdido. Ha recibido 5 goles en su arco y ha marcado 7 tantos en el rival.

Últimos resultados de River Plate en partidos del Apertura River Plate viene de derrotar a Banfield con un marcador 3 a 1. En los últimos 4 partidos, resultó perdedor en 3 ocasiones e igualó en 1 encuentro. Anotó 4 goles y le han convertido 7 en su arco.

En el histórico de resultados obtenidos, los números indican una ventaja a favor de uno de los contendientes: 3 veces ganó el local y 2 la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 21 de noviembre, en el torneo Argentina - Liga Profesional 2024, y el marcador favoreció a Independiente Riv. (M) con un marcador de 2-1. Andrés Gariano será el juez que impartirá justicia en el encuentro.

Fechas y rivales de Independiente Riv. (M) en los próximos partidos del Apertura Fecha 9: vs Aldosivi: 7 de marzo - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Barracas Central: 11 de marzo - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Gimnasia: 15 de marzo - 15:15 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Rosario Central: 22 de marzo - 22:15 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Tigre: Fecha y horario a confirmar Fechas y rivales de River Plate en los próximos partidos del Apertura Fecha 9: vs Atlético Tucumán: 8 de marzo - 21:15 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Huracán: 12 de marzo - 21:30 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Sarmiento: 15 de marzo - 19:45 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Estudiantes (RC): 22 de marzo - 17:45 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Belgrano: Fecha y horario a confirmar Horario Independiente Riv. (M) y River Plate, según país Argentina y Chile (Santiago): 21:30 horas

Colombia y Perú: 19:30 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:30 horas

Venezuela: 20:30 horas © 2026 DataFactory FUENTE: BsAs (DataFactory)

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.

Compartí esta nota en redes sociales:







