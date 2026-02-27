River Plate visita a Independiente Riv. (M) por la fecha 8

Independiente Riv. (M) recibirá a River Plate, en el marco de la fecha 8 del Apertura, el próximo lunes 2 de marzo a partir de las 21:30 (hora Argentina), en el estadio Bautista Gargantini.
Así llegan Independiente Riv. (M) y River Plate
El equipo visitante espera tener una buena presentación como en la última jornada y volver a quedarse con los tres puntos. Por su parte, el anfitrión del duelo viene de igualar su partido anterior y buscará una victoria como local.
Últimos resultados de Independiente Riv. (M) en partidos del Apertura
Independiente Riv. (M) sacó un empate por 1 en su visita a Racing Club. En las 4 jornadas más recientes de este campeonato, tiene 3 triunfos y 1 partido perdido. Ha recibido 5 goles en su arco y ha marcado 7 tantos en el rival.
Últimos resultados de River Plate en partidos del Apertura
River Plate viene de derrotar a Banfield con un marcador 3 a 1. En los últimos 4 partidos, resultó perdedor en 3 ocasiones e igualó en 1 encuentro. Anotó 4 goles y le han convertido 7 en su arco.
En el histórico de resultados obtenidos, los números indican una ventaja a favor de uno de los contendientes: 3 veces ganó el local y 2 la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 21 de noviembre, en el torneo Argentina - Liga Profesional 2024, y el marcador favoreció a Independiente Riv. (M) con un marcador de 2-1.
Andrés Gariano será el juez que impartirá justicia en el encuentro.
Fechas y rivales de Independiente Riv. (M) en los próximos partidos del Apertura
- Fecha 9: vs Aldosivi: 7 de marzo - 17:00 (hora Argentina)
- Fecha 10: vs Barracas Central: 11 de marzo - 22:00 (hora Argentina)
- Fecha 11: vs Gimnasia: 15 de marzo - 15:15 (hora Argentina)
- Fecha 12: vs Rosario Central: 22 de marzo - 22:15 (hora Argentina)
- Fecha 13: vs Tigre: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de River Plate en los próximos partidos del Apertura
- Fecha 9: vs Atlético Tucumán: 8 de marzo - 21:15 (hora Argentina)
- Fecha 10: vs Huracán: 12 de marzo - 21:30 (hora Argentina)
- Fecha 11: vs Sarmiento: 15 de marzo - 19:45 (hora Argentina)
- Fecha 12: vs Estudiantes (RC): 22 de marzo - 17:45 (hora Argentina)
- Fecha 13: vs Belgrano: Fecha y horario a confirmar
Horario Independiente Riv. (M) y River Plate, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 21:30 horas
- Colombia y Perú: 19:30 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:30 horas
- Venezuela: 20:30 horas
