Lanús gritó campeón en el Maracaná tras una final épica ante Flamengo

Lanús escribió una de las páginas más impactantes de su historia deportiva en el estadio Maracaná. En una noche atravesada por la lluvia intensa y la presión de una final, el equipo del sur bonaerense derrotó 3-2 a Flamengo en tiempo suplementario y alcanzó el título tras una definición cargada de tensión.

El conjunto argentino llegó a Río de Janeiro con la ventaja mínima obtenida en el partido de ida, donde se impuso 1-0. Con ese antecedente, el cruce prometía emociones fuertes. El desarrollo confirmó las expectativas: hubo errores, penales, goles y un desenlace que quedó marcado por la resistencia anímica del visitante.

La consagración de Lanús no solo tuvo valor por el resultado. También tuvo peso simbólico por el escenario y por la reacción ante la adversidad, frente a uno de los clubes más poderosos del continente y ante miles de hinchas locales.

Desde el arranque, el encuentro se jugó con intensidad. La lluvia convirtió el campo en un terreno pesado y cada pelota dividida exigió un esfuerzo extra. En ese contexto, Lanús golpeó primero.

A los 29 minutos, Rodrigo Castillo aprovechó un error en la salida del equipo brasileño y definió con precisión para abrir el marcador. El tanto silenció por unos instantes al Maracaná y le dio tranquilidad parcial al visitante, que manejó los tiempos durante varios pasajes de la primera etapa.

Flamengo reaccionó antes del descanso. A los 37 minutos, Giorgian De Arrascaeta ejecutó un penal con firmeza y marcó el empate. El conjunto carioca adelantó líneas y buscó imponer su jerarquía ofensiva frente a un rival que apostó al orden y a la concentración.

Embed - HISTÓRICA HAZAÑA GRANTE EN EL MARACANÁ PARA SER CAMPEÓN DE LA RECOPA | Flamengo 2-3 Lanús | RESUMEN

El empate global y la tensión máxima

En el complemento, el local intensificó la presión. Lanús defendió cerca de su área y trató de sostener el resultado que le aseguraba el título. Sin embargo, la insistencia brasileña tuvo premio sobre el cierre.

A los 85 minutos, Jorginho convirtió otro penal y puso el 2-1 para Flamengo. Con ese resultado, la serie quedó igualada en el global y el partido se extendió al alargue. El clima en el estadio resultó electrizante, con un equipo decidido a remontar y otro obligado a resistir.

Los 90 minutos reglamentarios terminaron con ventaja para el dueño de casa, pero la historia aún tenía capítulos por escribir. Lanús, golpeado por el empate en la serie, salió al tiempo extra con decisión.

La reacción en la prórroga y el grito histórico

En el suplementario, el conjunto argentino encontró espacios y mostró carácter. El empate llegó a través de José María Canale, quien aprovechó una pelota parada y definió dentro del área para establecer el 2-2.

Con el marcador otra vez igualado, el desgaste físico resultó evidente en ambos equipos. Sin embargo, Lanús mantuvo la intensidad y apostó por el juego directo. En ese contexto apareció Dylan Aquino, que definió con determinación y selló el 3-2 definitivo.

El gol desató el festejo del plantel visitante y dejó sin reacción a Flamengo. El pitazo final confirmó la consagración del Granate en el Maracaná y desató una celebración que quedó marcada en la memoria de sus hinchas.