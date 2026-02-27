Sortearon los octavos de la Champions League y hay cruces impactantes

La C hampions League definió sus octavos de final tras el sorteo realizado en Nyon, Suiza. El cuadro dejó emparejamientos de alto voltaje y confirmó un nuevo choque entre Real Madrid y Manchester City, dos protagonistas habituales de las últimas ediciones.

¡Felicidades! Lanús gritó campeón en el Maracaná tras una final épica ante Flamengo

Playoffs. Jujuy Básquet recibe a Salta Basket en un clásico clave por la tabla

El acto se llevó a cabo en la sede de la UEFA , donde quedaron establecidos los cruces y el camino hacia la final del torneo más importante de Europa a nivel de clubes.

Entre las llaves sobresale el duelo entre Real Madrid y Manchester City , una serie que promete intensidad y que definirá a uno de los candidatos al título.

El partido de ida se jugará en el estadio Santiago Bernabéu, en España, mientras que la revancha tendrá lugar en el Etihad Stadium, en Inglaterra. El ganador accederá a los cuartos de final y se medirá con quien supere el cruce entre Atalanta y Bayern Múnich .

En ese mismo sector del cuadro también aparece el enfrentamiento entre París Saint Germain y Chelsea, otro duelo con historia reciente en competencias internacionales.

El equipo que avance de esa llave jugará en la siguiente ronda ante el vencedor de Galatasaray frente a Liverpool, en una combinación que mezcla potencias tradicionales y clubes en crecimiento.

El otro lado del cuadro y los aspirantes a la final

En la otra mitad del cuadro quedaron emparejamientos con presencia de equipos históricos y revelaciones. Newcastle se medirá ante Barcelona, en una serie que genera expectativa por el presente de ambos planteles.

También se enfrentarán Atlético Madrid y Tottenham, mientras que Bodo Glimt chocará con Sporting Lisboa.

La lista de cruces se completa con el duelo entre Bayer Leverkusen y Arsenal, otra llave que proyecta un cruce equilibrado.

Champions League Champions League.

Fechas confirmadas y sede de la final

Los encuentros de ida se disputarán el martes 10 y el miércoles 11 de marzo. Los partidos de vuelta se jugarán el martes 17 y el miércoles 18 del mismo mes, jornadas que definirán a los ocho clasificados a cuartos.

La final de la Champions League figura en el calendario para el sábado 30 de mayo y tendrá como escenario el Puskás Aréna, en Budapest, Hungría.

Con los cruces confirmados, el torneo entra en su etapa decisiva y cada serie definirá el camino hacia el partido que consagrará al nuevo campeón de Europa.