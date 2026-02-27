Banfield se enfrenta ante la visita Aldosivi por la fecha 8

El juego entre Banfield y Aldosivi se disputará el próximo lunes 2 de marzo por la fecha 8 del Apertura, a partir de las 21:30 (hora Argentina) en el Lencho.

Los dos equipos llegan al partido tras haber caído derrotados en la última jornada de la temporada actual, por lo que los puntos en juego tienen aún más valor para ambos.

Banfield busca levantarse de su derrota ante River Plate en el Estadio Mas Monumental. En los duelos recientes, ha ganado 2 y ha perdido 2, con 6 goles marcados y con 7 en su arco.

Aldosivi cayó 0 a 1 ante Unión. En los últimos encuentros, igualó 2 veces y perdió en 2 oportunidades. Con 2 goles a favor, ha recibido 6 en contra.

Aldosivi muestra una de las peores temporadas como visitante al no haber sumado ni un punto en los partidos disputados hasta hoy.

El registro más reciente del torneo muestra al equipo local con 1 victoria y al conjunto visitante con 4 triunfos. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 9 de noviembre, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Clausura 2025, y Aldosivi lo ganó por 0 a 1.

El árbitro seleccionado para el encuentro será Andrés Gariano.

Fechas y rivales de Banfield en los próximos partidos del Apertura

Fecha 9: vs Barracas Central: 6 de marzo - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Gimnasia: 11 de marzo - 17:30 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Rosario Central: 14 de marzo - 20:00 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Tigre: 20 de marzo - 21:00 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Argentinos Juniors: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Aldosivi en los próximos partidos del Apertura

Fecha 7: vs Argentinos Juniors: Postergado

Fecha 9: vs Independiente Riv. (M): 7 de marzo - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Atlético Tucumán: 11 de marzo - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Huracán: 16 de marzo - 15:30 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Sarmiento: 22 de marzo - 15:30 (hora Argentina)

Horario Banfield y Aldosivi, según país

Argentina y Chile (Santiago): 21:30 horas

Colombia y Perú: 19:30 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:30 horas

Venezuela: 20:30 horas

FUENTE: BsAs (DataFactory)