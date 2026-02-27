Banfield se enfrenta ante la visita Aldosivi por la fecha 8

El juego entre Banfield y Aldosivi se disputará el próximo lunes 2 de marzo por la fecha 8 del Apertura, a partir de las 21:30 (hora Argentina) en el Lencho.
¡Suscribite al Newsletter!
Lo que necesitas saber, desde donde necesites
Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.SUSCRIBITE
El juego entre Banfield y Aldosivi se disputará el próximo lunes 2 de marzo por la fecha 8 del Apertura, a partir de las 21:30 (hora Argentina) en el Lencho.
Los dos equipos llegan al partido tras haber caído derrotados en la última jornada de la temporada actual, por lo que los puntos en juego tienen aún más valor para ambos.
Banfield busca levantarse de su derrota ante River Plate en el Estadio Mas Monumental. En los duelos recientes, ha ganado 2 y ha perdido 2, con 6 goles marcados y con 7 en su arco.
Aldosivi cayó 0 a 1 ante Unión. En los últimos encuentros, igualó 2 veces y perdió en 2 oportunidades. Con 2 goles a favor, ha recibido 6 en contra.
Aldosivi muestra una de las peores temporadas como visitante al no haber sumado ni un punto en los partidos disputados hasta hoy.
El registro más reciente del torneo muestra al equipo local con 1 victoria y al conjunto visitante con 4 triunfos. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 9 de noviembre, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Clausura 2025, y Aldosivi lo ganó por 0 a 1.
El árbitro seleccionado para el encuentro será Andrés Gariano.
© 2026 DataFactory
FUENTE: BsAs (DataFactory)
Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j
Si querés, podés activar las notificaciones.
Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.