viernes 27 de febrero de 2026

27 de febrero de 2026 - 10:06
Liga Profesional

Banfield se enfrenta ante la visita Aldosivi por la fecha 8

Banfield y Aldosivi se enfrentan en el Lencho, con el arbitraje de Andrés Gariano. El duelo se jugará el lunes 2 de marzo desde las 21:30 (hora Argentina).

BsAs (DataFactory)

El juego entre Banfield y Aldosivi se disputará el próximo lunes 2 de marzo por la fecha 8 del Apertura, a partir de las 21:30 (hora Argentina) en el Lencho.

Así llegan Banfield y Aldosivi

Los dos equipos llegan al partido tras haber caído derrotados en la última jornada de la temporada actual, por lo que los puntos en juego tienen aún más valor para ambos.

Últimos resultados de Banfield en partidos del Apertura

Banfield busca levantarse de su derrota ante River Plate en el Estadio Mas Monumental. En los duelos recientes, ha ganado 2 y ha perdido 2, con 6 goles marcados y con 7 en su arco.

Últimos resultados de Aldosivi en partidos del Apertura

Aldosivi cayó 0 a 1 ante Unión. En los últimos encuentros, igualó 2 veces y perdió en 2 oportunidades. Con 2 goles a favor, ha recibido 6 en contra.

Aldosivi muestra una de las peores temporadas como visitante al no haber sumado ni un punto en los partidos disputados hasta hoy.

El registro más reciente del torneo muestra al equipo local con 1 victoria y al conjunto visitante con 4 triunfos. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 9 de noviembre, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Clausura 2025, y Aldosivi lo ganó por 0 a 1.

El árbitro seleccionado para el encuentro será Andrés Gariano.


Fechas y rivales de Banfield en los próximos partidos del Apertura
  • Fecha 9: vs Barracas Central: 6 de marzo - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 10: vs Gimnasia: 11 de marzo - 17:30 (hora Argentina)
  • Fecha 11: vs Rosario Central: 14 de marzo - 20:00 (hora Argentina)
  • Fecha 12: vs Tigre: 20 de marzo - 21:00 (hora Argentina)
  • Fecha 13: vs Argentinos Juniors: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Aldosivi en los próximos partidos del Apertura
  • Fecha 7: vs Argentinos Juniors: Postergado
  • Fecha 9: vs Independiente Riv. (M): 7 de marzo - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 10: vs Atlético Tucumán: 11 de marzo - 22:00 (hora Argentina)
  • Fecha 11: vs Huracán: 16 de marzo - 15:30 (hora Argentina)
  • Fecha 12: vs Sarmiento: 22 de marzo - 15:30 (hora Argentina)
Horario Banfield y Aldosivi, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 21:30 horas
  • Colombia y Perú: 19:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:30 horas
  • Venezuela: 20:30 horas

FUENTE: BsAs (DataFactory)

