Atlético Tucumán y Racing Club se encuentran en la fecha 8

Atlético Tucumán recibe el próximo martes 3 de marzo a Racing Club por la fecha 8 del Apertura, a partir de las 21:15 (hora Argentina) en el Monumental de Tucumán.

Así llegan Atlético Tucumán y Racing Club Ambos equipos llegan al encuentro de esta jornada con ansias de recuperar la senda de la victoria. El conjunto local viene de perder, mientras que la visita obtuvo un empate la fecha pasada.

Últimos resultados de Atlético Tucumán en partidos del Apertura Atlético Tucumán cayó 1 a 3 ante Belgrano en el Julio César Villagra. Ha ganado 1 de sus últimos cinco partidos, empatado 1 y perdido 2. Durante esos cotejos, convirtió 8 goles a sus oponentes y le han marcado 8 en su portería .

Últimos resultados de Racing Club en partidos del Apertura En la fecha anterior, Racing Club logró empatar 1-1 ante Independiente Riv. (M). En la temporada reciente, se mantiene con resultados diversos: 1 derrota, 2 victorias y 1 empate. Pudo convertir 6 goles y sus rivales lograron anotar 5 en su arco.

En el historial de las últimas jornadas, los equipos mostraron 2 triunfos para el local, 2 para el visitante y un total de 1 duelo empatado. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 1 de septiembre, en el torneo Argentina - Liga Profesional 2024, y Atlético Tucumán fue el ganador por 1 a 0. El árbitro encargado de dirigir el partido será Fernando Echenique.

Fechas y rivales de Atlético Tucumán en los próximos partidos del Apertura Fecha 9: vs River Plate: 8 de marzo - 21:15 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Aldosivi: 11 de marzo - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Barracas Central: 16 de marzo - 15:30 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Gimnasia: 20 de marzo - 21:00 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Rosario Central: Fecha y horario a confirmar Fechas y rivales de Racing Club en los próximos partidos del Apertura Fecha 9: vs Huracán: 7 de marzo - 21:30 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Sarmiento: 10 de marzo - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Estudiantes (RC): 16 de marzo - 20:00 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Belgrano: 21 de marzo - 22:15 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Independiente: Fecha y horario a confirmar Horario Atlético Tucumán y Racing Club, según país Argentina y Chile (Santiago): 21:15 horas

Colombia y Perú: 19:15 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:15 horas

Venezuela: 20:15 horas © 2026 DataFactory

