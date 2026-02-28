Atlético Tucumán y Racing Club se encuentran en la fecha 8

Atlético Tucumán recibe el próximo martes 3 de marzo a Racing Club por la fecha 8 del Apertura, a partir de las 21:15 (hora Argentina) en el Monumental de Tucumán.
¡Suscribite al Newsletter!
Lo que necesitas saber, desde donde necesites
Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.SUSCRIBITE
Atlético Tucumán recibe el próximo martes 3 de marzo a Racing Club por la fecha 8 del Apertura, a partir de las 21:15 (hora Argentina) en el Monumental de Tucumán.
Ambos equipos llegan al encuentro de esta jornada con ansias de recuperar la senda de la victoria. El conjunto local viene de perder, mientras que la visita obtuvo un empate la fecha pasada.
Atlético Tucumán cayó 1 a 3 ante Belgrano en el Julio César Villagra. Ha ganado 1 de sus últimos cinco partidos, empatado 1 y perdido 2. Durante esos cotejos, convirtió 8 goles a sus oponentes y le han marcado 8 en su portería .
En la fecha anterior, Racing Club logró empatar 1-1 ante Independiente Riv. (M). En la temporada reciente, se mantiene con resultados diversos: 1 derrota, 2 victorias y 1 empate. Pudo convertir 6 goles y sus rivales lograron anotar 5 en su arco.
En el historial de las últimas jornadas, los equipos mostraron 2 triunfos para el local, 2 para el visitante y un total de 1 duelo empatado. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 1 de septiembre, en el torneo Argentina - Liga Profesional 2024, y Atlético Tucumán fue el ganador por 1 a 0.
El árbitro encargado de dirigir el partido será Fernando Echenique.
© 2026 DataFactory
FUENTE: BsAs (DataFactory)
Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j
Si querés, podés activar las notificaciones.
Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.