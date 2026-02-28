Boca Juniors y Gimnasia (Mendoza) se reparten los puntos y empatan 1-1

Por la fecha 8 del Apertura, el Xeneize y Gimnasia (M) terminaron igualados en la Bombonera.

A los 15 minutos del primer tiempo, Gimnasia (Mendoza) se puso en ventaja con el gol convertido por Luciano Paredes. Boca Juniors selló la igualdad a través de Miguel Ángel Merentiel a los 41 minutos de la misma etapa.

Una gran jugada de el Xeneize, a los 41 minutos del primer tiempo, fue la que movió el marcador gracias a Miguel Ángel Merentiel. Adam Bareiro envió un centro, que dominó el delantero y pateó para superar a Lautaro Petruchi.

Si bien Boca Juniors dominó con 15 remates totales frente a los 6 de la visita y la tenencia de pelota fue del 66% contra el 34%, el cotejo no pasó del empate.

El mejor jugador del partido fue Miguel Ángel Merentiel. El atacante de Boca Juniors anotó 1 gol, disparó al arco contrario en 3 oportunidades y efectuó 10 pases correctos.

Luciano Paredes fue otro de los jugadores clave. El centrocampista de Gimnasia (Mendoza) marcó 1 gol y dio 12 pases correctos y robó 5 pelotas.

El técnico de Boca, Claudio Úbeda, propuso una formación 4-3-3 con Agustín Marchesín en el arco; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa y Lautaro Blanco en la línea defensiva; Santiago Ascacíbar, Milton Delgado y Williams Alarcón en el medio; y Miguel Ángel Merentiel, Adam Bareiro y Lucas Janson en el ataque.

Por su parte, el equipo de Ariel Broggi salió a la cancha con un esquema 4-4-2 con Lautaro Petruchi bajo los tres palos; Juan José Franco, Ezequiel Muñoz, Imanol González y Franco Saavedra en defensa; Luciano Paredes, Nicolás Linares, Fermín Antonini y Facundo Lencioni en la mitad de cancha; y Santiago Rodríguez y Agustín Módica en la delantera.

Pablo Dóvalo fue el árbitro que dirigió el partido en la Bombonera.

El próximo partido de el Xeneize en el campeonato será como visitante ante Lanús, mientras que Gimnasia (M) recibirá a Defensa y Justicia.

Cambios en Boca Juniors

52' 2T - Salieron Williams Alarcón por Kevin Zenón, Lucas Janson por Tomás Aranda y Milton Delgado por Leandro Paredes

74' 2T - Salió Santiago Ascacíbar por Ander Herrera

91' 2T - Salió Adam Bareiro por Iker Zufiaurre

Amonestados en Boca Juniors:

13' 1T Milton Delgado (Conducta antideportiva), 39' 1T Adam Bareiro (Conducta antideportiva) y 19' 2T Santiago Ascacíbar (Insultar o desaprobar al árbitro)

Cambios en Gimnasia (Mendoza)

45' 2T - Salieron Juan José Franco por Nahuel Barboza y Agustín Módica por Valentino Simoni

62' 2T - Salieron Santiago Rodríguez por Blas Armoa y Fermín Antonini por Ulises Sánchez

76' 2T - Salió Luciano Paredes por Matías Recalde

Amonestados en Gimnasia (Mendoza):

45' 1T Lautaro Petruchi (Insultar o desaprobar al árbitro), 6' 2T Nahuel Barboza (Conducta antideportiva), 17' 2T Ulises Sánchez (Sujetar al rival para impedirle avanzar) y 18' 2T Facundo Lencioni (Conducta antideportiva)

