Independiente le ganó con claridad a Central Córdoba (SE) por 2 a 0

Por la fecha 8 del Apertura, el Rojo se quedó con la victoria ante el Ferroviario. Gabriel Ávalos fue el encargado de romper el empate al minuto 44 del segundo tiempo, mientras que Iván Marcone amplió la brecha en el minuto 51 de la misma etapa, para darle el triunfo a Independiente.

La suerte no estuvo del lado de Independiente en dos oportunidades y los remates de Matías Abaldo pegaron en el palo.

Iván Marcone fue la figura del partido. El mediocampista de Independiente fue el autor de 1 gol, acertó 61 pases correctos, quitó 3 pelotas y remató al arco 2 veces.

Otro jugador importante en el partido fue Ignacio Malcorra. El mediocampista de Independiente acertó 40 pases correctos y remató al arco 3 veces.

El director técnico de Independiente, Gustavo Quinteros, planteó una estrategia 4-5-1 con Rodrigo Rey en el arco; Leonardo Godoy, Juan Manuel Fedorco, Kevin Lomónaco y Facundo Zabala en la línea defensiva; Iván Marcone, Ignacio Pussetto, Lautaro Millán, Ignacio Malcorra y Matías Abaldo en el medio; y Gabriel Ávalos en el ataque.

Por su parte, los dirigidos por Lucas Pusineri se pararon con un esquema 5-3-2 con Alan Aguerre bajo los tres palos; Santiago Moyano, Juan Pablo Pignani, Alejandro Maciel, Facundo Mansilla y Diego Barrera en defensa; Matías Vera, Juan José Cardozo y Lucas González en la mitad de cancha; y Horacio Tijanovich y Michael Santos en la delantera.

El árbitro Darío Herrera fue seleccionado para llevar adelante las acciones del juego.

En la próxima fecha el Rojo visitará a San Lorenzo y el Ferroviario jugará de local frente a Boca Juniors en el estadio Único Madre de Ciudades.

Cambios en Independiente

60' 2T - Salió Lautaro Millán por Luciano Cabral

70' 2T - Salieron Leonardo Godoy por Santiago Arias y Ignacio Pussetto por Santiago Montiel

90' 2T - Salió Matías Abaldo por Rodrigo Fernández Cedrés

Amonestado en Independiente:

15' 1T Kevin Lomónaco (Sujetar al rival para impedirle avanzar)

Cambios en Central Córdoba (SE)

45' 2T - Salió Santiago Moyano por Fernando Martínez

56' 2T - Salió Horacio Tijanovich por Tiago Cravero

66' 2T - Salió Diego Barrera por Leonardo Marchi

73' 2T - Salieron Lucas González por Alan Laprida y Matías Vera por José Gómez

Amonestado en Central Córdoba (SE):

18' 2T Diego Barrera (Conducta antideportiva)

