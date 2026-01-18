Talleres de Perico juega la final de ida del Torneo Regional Amateur ante Tucumán Central

De cara a este cruce decisivo, el conjunto jujeño tendrá una baja sensible. Según confirmó el presidente del club, José Luis Benedetto, Mariano Arroyo no podrá ser de la partida debido a la acumulación de cinco tarjetas amarillas.
Talleres de Perico vs. Tucumán Central: horario y terna arbitral
El duelo entre Talleres de Perico y el elenco tucumano se jugará este domingo 18 de enero, desde las 17 horas, en el estadio del Club Tucumán Central.
La terna arbitral estará encabezada por Aníbal Matías Alfaro, de Salta, como árbitro principal. Lo acompañarán Facundo Gutiérrez y Mauricio Colparis como asistentes, mientras que Santiago Figueroa será el cuarto árbitro.
Talleres ya está concentrado en Tucumán
El plantel periqueño entrenó este sábado por la mañana en Perico, almorzó y luego emprendió el viaje hacia Tucumán. La delegación arribó cerca de las 20 horas a San Miguel de Tucumán, donde quedó concentrada en un hotel céntrico a la espera del encuentro del domingo.
Una baja confirmada y una posible variante
En cuanto al armado del equipo, Benedetto ratificó que Mariano Arroyo no estará disponible por suspensión. Por otra parte, entrenador Nazareno Godoy probó durante la semana con Omar Castaño, quien se perfila como una de las opciones para integrar el once inicial en esta final de ida de la región Norte delTorneo Regional Amateur.
Los convocados de Talleres de Perico
El club oficializó quiénes son los 18 jugadores que fueron convocados para viajar a Tucumán y disputar el partido de ida de la final por la región Norte del Torneo Regional Amateur. La lista de concentrados:
Cuándo se juega el partido de vuelta entre Talleres de Perico y Tucumán Central
Según confirmó la organización del Torneo Regional Amateur, la vuelta será el 25 de enero en Perico, donde el Expreso buscará cerrar la llave ante su gente. Aún sin horario confirmado.