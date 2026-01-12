Talleres de Perico jugará la final del Torneo Regional Amateur

Talleres de Perico logró la clasificación a la final de la Región Norte del Torneo Regional Amateur tras vencer 2 a 0 a Atlético San Pedro en el partido de vuelta de las semifinales, disputado en la Visera de Cemento. Con este resultado, el Expreso cerró la serie con un global de 4 a 0. Los goles fueron convertidos por Ruiz y Rivero.

El partido se jugó con ritmo alto desde el inicio y con pasajes de ida y vuelta. Atlético San Pedro tomó la iniciativa en los primeros minutos, mientras que Talleres optó por un planteo ordenado y con salidas rápidas.

El local contó con la primera situación clara cuando Virreyra no logró conectar un centro frente al arco. La visita respondió de inmediato con una llegada que exigió a Fanola.

Con el correr de los minutos, Talleres comenzó a manejar mejor la pelota y a generar espacios. Ruiz habilitó a Magno, quien envió un centro que no encontró destinatario. En la jugada siguiente, Virreyra volvió a llegar por vía aérea, pero su remate se fue desviado.

En una acción posterior, Lucero quedó sentido tras una pelota dividida, continuó en el campo y perdió el balón. Desde esa recuperación nació un envío largo que encontró a Ruiz, quien controló y definió para abrir el marcador.

Tras el gol, Talleres redujo los espacios y Atlético San Pedro perdió precisión. Antes del cierre del primer tiempo, una mano en el área derivó en un penal para el local. Fernández contuvo el remate y mantuvo la ventaja.

Talleres de Perico Talleres de Perico finalista (FotoDeporte - Alfredo Lopez - Facebook)

Expulsión y situaciones en el complemento

A los cinco minutos del segundo tiempo, Valenzuela fue expulsado y dejó a Atlético San Pedro con diez jugadores. Pese a la desventaja numérica, el equipo local generó aproximaciones. Virreyra remató y la pelota dio en el travesaño. Franco contó con dos oportunidades, ambas resueltas por el arquero visitante.

Talleres apostó a las transiciones rápidas y tuvo ocasiones para ampliar la diferencia por intermedio de Herrera, Ramírez y Arroyo.

El segundo gol llegó a través de Rivero, quien definió tras una jugada de ataque y selló el resultado final.

Tucumán Central será el rival

En la otra semifinal, Tucumán Central venció 2 a 1 a Social Boroquímica en Campo Quijano, Salta. En el partido de ida habían igualado 1 a 1.

El conjunto local abrió el marcador en el segundo tiempo con un gol de Marcelo Argañaraz, en un contexto de lluvia y con un jugador menos por la expulsión de Ríos. Dos minutos después, Martínez marcó el empate para Tucumán Central tras un error del arquero. En la jugada siguiente, el mismo jugador convirtió el segundo tanto y dio vuelta el resultado.

De esta manera, Talleres de Perico y Tucumán Central disputarán la final de la Región Norte del Torneo Regional Amateur.