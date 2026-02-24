miércoles 25 de febrero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
24 de febrero de 2026 - 21:47
Liga Profesional

Talleres cayó derrotada ante Central Córdoba (SE) por 2-0

Todo lo que dejó el duelo entre Central Córdoba (SE) y Talleres: resumen, resultado, jugadas destacadas y cómo queda la tabla del Apertura.

Central Córdoba (SE) vs Talleres: previa, horario y cómo llegan para la fecha 7 del Apertura
BsAs (DataFactory)
Talleres cayó derrotada ante Central Córdoba (SE) por 2-0
BsAs (DataFactory)

El Matador no consiguió controlar el juego en el estadio Único Madre de Ciudades y sufrió una derrota por 2 a 0 ante el Ferroviario en el duelo válido por la fecha 7 del Apertura. El camino hacia la victoria para Central Córdoba (SE) comenzó con Diego Barrera, quien convirtió en el minuto 17 del segundo tiempo. Michael Santos amplió la ventaja con el segundo gol al minuto 27 de la misma etapa.

Lee además
en vivo: sigue el juego: gimnasia (mendoza) y independiente igualan 1-1 en el segundo tiempo

EN VIVO: Sigue el juego: Gimnasia (Mendoza) y Independiente igualan 1-1 en el segundo tiempo
con muchos goles, belgrano derroto 3-1 a atletico tucuman

Con muchos goles, Belgrano derrotó 3-1 a Atlético Tucumán

El desempeño Alan Aguerre lo posicionó como el jugador más destacado del encuentro. El guardameta de Central Córdoba (SE) mostró su calidad al contener 3 disparos.

Diego Barrera fue otro de los jugadores destacados. El delantero de Central Córdoba (SE) mostró su mejor nivel al marcar 1 gol.

El estratega de C.Córdoba (SE), Lucas Pusineri, paró al once inicial con una formación 5-3-2 con Alan Aguerre en el arco; Santiago Moyano, Juan Pablo Pignani, Alejandro Maciel, Facundo Mansilla y Agustín Quiroga en la línea defensiva; Lucas González, Matías Vera y Alan Laprida en el medio; y Marco Iacobellis y Michael Santos en el ataque.

Por su parte, los elegidos por Carlos Tévez salieron al campo de juego con un esquema 4-4-2 con Guido Herrera bajo los tres palos; Alex Vigo, Matías Catalán, Santiago Fernández y Augusto Schott en defensa; Martín Río, Giovanni Baroni, Juan Sforza y Ulises Ortegoza en la mitad de cancha; y Rick Lima Morais y Ronaldo Martínez en la delantera.

Yael Falcón Pérez fue designado como el árbitro principal del encuentro en el estadio Único Madre de Ciudades.

En la siguiente jornada el Ferroviario se enfrentará de visitante ante Independiente y el Matador disputará el juego de local frente a San Lorenzo.

Cambios en Central Córdoba (SE)
  • 45' 2T - Salió Agustín Quiroga por Diego Barrera
  • 61' 2T - Salieron Marco Iacobellis por Horacio Tijanovich y Alan Laprida por Juan José Cardozo
  • 71' 2T - Salió Lucas González por Tiago Cravero
  • 89' 2T - Salió Matías Vera por Fernando Martínez
Amonestados en Central Córdoba (SE):
  • 4' 2T Marco Iacobellis (Discutir con un rival), 8' 2T Lucas González (Conducta antideportiva) y 32' 2T Matías Vera (Sujetar al rival para impedirle avanzar)

Cambios en Talleres
  • 58' 2T - Salieron Martín Río por Matías Galarza y Ulises Ortegoza por Mateo Cáceres
  • 69' 2T - Salieron Giovanni Baroni por Valentín Dávila y Alex Vigo por Timoteo Chamorro
  • 90' 2T - Salió Rick Lima Morais por Emiliano Chiavassa
Amonestado en Talleres:
  • 27' 1T Martín Río (Conducta antideportiva)

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

EN VIVO: Sigue el juego: Gimnasia (Mendoza) y Independiente igualan 1-1 en el segundo tiempo

Con muchos goles, Belgrano derrotó 3-1 a Atlético Tucumán

Luciano Vietto rescata a San Lorenzo con un gol agónico ante Instituto

Sin muchas emociones, Platense y Defensa y Justicia empataron 0-0

Banfield se enfrentará a River Plate por la fecha 7

Lo que se lee ahora
Mercedes González Firpo, la jujeña en Las Leoncitas. video
Hockey.

La jujeña Mercedes González Firpo y otra convocatoria con Las Leoncitas

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

Sismo en Jujuy.
Alerta.

¡Tembló Jujuy! Fuerte sismo en la zona de los Valles

Serenata a Cafayate (foto archivo).
Se viene.

Canal 4 transmite en vivo la Serenata a Cafayate: tres noches a puro folclore

Aumenta el transporte de media distancia en Jujuy: así quedan las tarifas desde marzo
Servicios.

Aumenta el transporte de media distancia en Jujuy: así quedan las tarifas desde marzo

UPD. video
Clases.

No dejarán entrar a estudiantes alcoholizados durante el UPD en Jujuy

Carolina Moisés juró como vicepresidenta del Senado de la Nación video
Por el Peronismo Federal.

Carolina Moisés juró como vicepresidenta del Senado de la Nación

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel