Talleres cayó derrotada ante Central Córdoba (SE) por 2-0

BsAs (DataFactory) BsAs (DataFactory)

El Matador no consiguió controlar el juego en el estadio Único Madre de Ciudades y sufrió una derrota por 2 a 0 ante el Ferroviario en el duelo válido por la fecha 7 del Apertura. El camino hacia la victoria para Central Córdoba (SE) comenzó con Diego Barrera, quien convirtió en el minuto 17 del segundo tiempo. Michael Santos amplió la ventaja con el segundo gol al minuto 27 de la misma etapa.

El desempeño Alan Aguerre lo posicionó como el jugador más destacado del encuentro. El guardameta de Central Córdoba (SE) mostró su calidad al contener 3 disparos.

Diego Barrera fue otro de los jugadores destacados. El delantero de Central Córdoba (SE) mostró su mejor nivel al marcar 1 gol.

El estratega de C.Córdoba (SE), Lucas Pusineri, paró al once inicial con una formación 5-3-2 con Alan Aguerre en el arco; Santiago Moyano, Juan Pablo Pignani, Alejandro Maciel, Facundo Mansilla y Agustín Quiroga en la línea defensiva; Lucas González, Matías Vera y Alan Laprida en el medio; y Marco Iacobellis y Michael Santos en el ataque.

Por su parte, los elegidos por Carlos Tévez salieron al campo de juego con un esquema 4-4-2 con Guido Herrera bajo los tres palos; Alex Vigo, Matías Catalán, Santiago Fernández y Augusto Schott en defensa; Martín Río, Giovanni Baroni, Juan Sforza y Ulises Ortegoza en la mitad de cancha; y Rick Lima Morais y Ronaldo Martínez en la delantera. Yael Falcón Pérez fue designado como el árbitro principal del encuentro en el estadio Único Madre de Ciudades. En la siguiente jornada el Ferroviario se enfrentará de visitante ante Independiente y el Matador disputará el juego de local frente a San Lorenzo. Cambios en Central Córdoba (SE) 45' 2T - Salió Agustín Quiroga por Diego Barrera

61' 2T - Salieron Marco Iacobellis por Horacio Tijanovich y Alan Laprida por Juan José Cardozo

71' 2T - Salió Lucas González por Tiago Cravero

89' 2T - Salió Matías Vera por Fernando Martínez Amonestados en Central Córdoba (SE): 4' 2T Marco Iacobellis (Discutir con un rival), 8' 2T Lucas González (Conducta antideportiva) y 32' 2T Matías Vera (Sujetar al rival para impedirle avanzar)

Cambios en Talleres 58' 2T - Salieron Martín Río por Matías Galarza y Ulises Ortegoza por Mateo Cáceres

69' 2T - Salieron Giovanni Baroni por Valentín Dávila y Alex Vigo por Timoteo Chamorro

90' 2T - Salió Rick Lima Morais por Emiliano Chiavassa Amonestado en Talleres: 27' 1T Martín Río (Conducta antideportiva)

© 2026 DataFactory FUENTE: BsAs (DataFactory)

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.