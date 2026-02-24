martes 24 de febrero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
24 de febrero de 2026 - 20:54
Liga Profesional

EN VIVO: Instituto domina la segunda mitad 1-0 sobre San Lorenzo

El minuto a minuto del partido, con toda la información en tiempo real: goles, jugadas destacadas, cambios y todo lo que pasa en el campo de juego.

San Lorenzo vs Instituto: previa, horario y cómo llegan para la fecha 7 del Apertura
BsAs (DataFactory)

La Gloria sale a jugar el segundo tiempo con un gol de Diego Sosa (37' 1T). En el Nuevo Gasómetro, la visita supera 1 a 0 a el Ciclón.

Lee además
en vivo: 0-0: sin goles, termina el primer tiempo entre talleres y central cordoba (se)

EN VIVO: 0-0: Sin goles, termina el primer tiempo entre Talleres y Central Córdoba (SE)
sin muchas emociones, platense y defensa y justicia empataron 0-0

Sin muchas emociones, Platense y Defensa y Justicia empataron 0-0

Las estadísticas del encuentro entre San Lorenzo y Instituto del Apertura:

  • Posesión: San Lorenzo (46%) VS Instituto (54%)
  • Tiros al arco: San Lorenzo (2) VS Instituto (6)
  • Fouls cometidos: San Lorenzo (6) VS Instituto (9)
  • Pases Correctos: San Lorenzo (263) VS Instituto (198)
  • Pases Incorrectos: San Lorenzo (70) VS Instituto (82)
  • Recuperaciones: San Lorenzo (17) VS Instituto (5)
  • Tarjetas Amarillas: San Lorenzo (1) VS Instituto (1)
  • Tiros Libres: San Lorenzo (0) VS Instituto (1)
Así llegan San Lorenzo y Instituto

Se espera un encuentro luchado y disputado entre dos equipos que llegan con confianza gracias a que consiguieron derrotar a sus adversarios en la fecha anterior.

Últimos resultados de San Lorenzo en partidos del Apertura

San Lorenzo ganó el encuentro previo ante Estudiantes (RC) por 2-0. Con un historial bastante irregular en los últimos 4 partidos disputados: 1 derrota, 2 victorias y 1 empate, han vencido su valla 1 vez y logró marcar 4 goles a favor.

Últimos resultados de Instituto en partidos del Apertura

Instituto llega triunfante luego de ver caer a Atlético Tucumán con un marcador 2-1. Con resultados variados, ha terminado las jornadas previas: ganó 1, 1 empató y perdió 2. Pudo festejar 7 goles y sus rivales han podido vencer su arco 6 veces.

El juez seleccionado para el partido en el Nuevo Gasómetro fue Andrés Merlos.

Formación de San Lorenzo hoy

Damián Ayude propuso una alineación 4-4-2 con Orlando Gill en el arco; Fabricio López, Jhohan Romaña, Gastón Hernández y Mathías De Ritis como defensores; Mauricio Cardillo, Ignacio Perruzzi, Nicolás Tripichio y Facundo Gulli como centrocampistas; y Gregorio Rodríguez y Alexis Cuello como delanteros.

Formación de Instituto hoy

Por su parte, Diego Flores se decidió por un esquema 3-4-3, con Manuel Roffo defendiendo el arco; Fernando Alarcón, Leonel Mosevich, Jonathan Galván como zagueros; Giuliano Cerato, Juan Ignacio Méndez, Gastón Lodico y Diego Sosa en el centro del campo; y con Jhon Córdoba, Matias Fonseca y Alex Luna como atacantes.

© 2020 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

EN VIVO: 0-0: Sin goles, termina el primer tiempo entre Talleres y Central Córdoba (SE)

Sin muchas emociones, Platense y Defensa y Justicia empataron 0-0

Atlético Tucumán se enfrentará a Belgrano por la fecha 7

Banfield se enfrentará a River Plate por la fecha 7

Estudiantes (RC) se enfrentará ante Huracán por la fecha 7

Lo que se lee ahora
Mercedes González Firpo, la jujeña en Las Leoncitas. video
Hockey.

La jujeña Mercedes González Firpo y otra convocatoria con Las Leoncitas

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

Sismo en Jujuy.
Alerta.

¡Tembló Jujuy! Fuerte sismo en la zona de los Valles

Serenata a Cafayate (foto archivo).
Se viene.

Canal 4 transmite en vivo la Serenata a Cafayate: tres noches a puro folclore

Aumenta el transporte de media distancia en Jujuy: así quedan las tarifas desde marzo
Servicios.

Aumenta el transporte de media distancia en Jujuy: así quedan las tarifas desde marzo

UPD. video
Clases.

No dejarán entrar a estudiantes alcoholizados durante el UPD en Jujuy

Carolina Moisés juró como vicepresidenta del Senado de la Nación video
Por el Peronismo Federal.

Carolina Moisés juró como vicepresidenta del Senado de la Nación

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel