EN VIVO: Instituto domina la segunda mitad 1-0 sobre San Lorenzo

La Gloria sale a jugar el segundo tiempo con un gol de Diego Sosa (37' 1T). En el Nuevo Gasómetro, la visita supera 1 a 0 a el Ciclón.
Se espera un encuentro luchado y disputado entre dos equipos que llegan con confianza gracias a que consiguieron derrotar a sus adversarios en la fecha anterior.
San Lorenzo ganó el encuentro previo ante Estudiantes (RC) por 2-0. Con un historial bastante irregular en los últimos 4 partidos disputados: 1 derrota, 2 victorias y 1 empate, han vencido su valla 1 vez y logró marcar 4 goles a favor.
Instituto llega triunfante luego de ver caer a Atlético Tucumán con un marcador 2-1. Con resultados variados, ha terminado las jornadas previas: ganó 1, 1 empató y perdió 2. Pudo festejar 7 goles y sus rivales han podido vencer su arco 6 veces.
El juez seleccionado para el partido en el Nuevo Gasómetro fue Andrés Merlos.
Damián Ayude propuso una alineación 4-4-2 con Orlando Gill en el arco; Fabricio López, Jhohan Romaña, Gastón Hernández y Mathías De Ritis como defensores; Mauricio Cardillo, Ignacio Perruzzi, Nicolás Tripichio y Facundo Gulli como centrocampistas; y Gregorio Rodríguez y Alexis Cuello como delanteros.
Por su parte, Diego Flores se decidió por un esquema 3-4-3, con Manuel Roffo defendiendo el arco; Fernando Alarcón, Leonel Mosevich, Jonathan Galván como zagueros; Giuliano Cerato, Juan Ignacio Méndez, Gastón Lodico y Diego Sosa en el centro del campo; y con Jhon Córdoba, Matias Fonseca y Alex Luna como atacantes.
