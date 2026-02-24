martes 24 de febrero de 2026

24 de febrero de 2026 - 09:15
Liga Profesional

Banfield se enfrentará a River Plate por la fecha 7

River Plate y Banfield se miden en el Estadio Mas Monumental el jueves 26 de febrero a las 19:30 (hora Argentina) y Hernán Mastrángelo es el elegido para dirigir el partido.

River Plate vs Banfield: previa, horario y cómo llegan para la fecha 7 del Apertura
BsAs (DataFactory)

Por la fecha 7 del Apertura, Banfield y River Plate se enfrentan el jueves 26 de febrero desde las 19:30 (hora Argentina), en el Estadio Mas Monumental.

Así llegan River Plate y Banfield

El equipo visitante llega motivado a este enfrentamiento después de una victoria en su partida previa. Su oponente buscará un mejor resultado tras ser derrotado en su último encuentro en el campeonato.

Últimos resultados de River Plate en partidos del Apertura

River Plate no pudo ante Vélez en el Estadio José Amalfitani. Sus resultados han sido variados: Ha ganado 1 juego, 1 fue empate y ha perdido 2. En esos últimos partidos, le convirtieron 6 goles y logró anotar 3 a sus rivales.

Últimos resultados de Banfield en partidos del Apertura

Banfield venció 3-0 a Newell`s en la fecha anterior. En los duelos recientes, ha ganado 1 y ha perdido 3, con 5 goles en el arco rival y 5 en su portería.

En esta competencia, los resultados de Banfield han sido desfavorables en sus juegos como visitante: no ganó ninguno de los últimos 2 partidos.

En el historial de resultados se mostraron 4 victorias obtenidas por el local y 1 por la visita. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 2 de noviembre, en el torneo Argentina - Liga Profesional 2024, y River Plate sacó un triunfo, con un marcador 3 a 1.

El encuentro será supervisado por Hernán Mastrángelo, el juez encargado.


Fechas y rivales de River Plate en los próximos partidos del Apertura
  • Fecha 8: vs Independiente Riv. (M): 2 de marzo - 21:30 (hora Argentina)
  • Fecha 9: vs Atlético Tucumán: 8 de marzo - 21:15 (hora Argentina)
  • Fecha 10: vs Huracán: 12 de marzo - 21:30 (hora Argentina)
  • Fecha 11: vs Sarmiento: 15 de marzo - 19:45 (hora Argentina)
  • Fecha 12: vs Estudiantes (RC): 22 de marzo - 17:45 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Banfield en los próximos partidos del Apertura
  • Fecha 8: vs Aldosivi: 2 de marzo - 21:30 (hora Argentina)
  • Fecha 9: vs Barracas Central: 6 de marzo - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 10: vs Gimnasia: 11 de marzo - 17:30 (hora Argentina)
  • Fecha 11: vs Rosario Central: 14 de marzo - 20:00 (hora Argentina)
  • Fecha 12: vs Tigre: 20 de marzo - 21:00 (hora Argentina)
Horario River Plate y Banfield, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 19:30 horas
  • Colombia y Perú: 17:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:30 horas
  • Venezuela: 18:30 horas

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

