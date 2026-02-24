martes 24 de febrero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
24 de febrero de 2026 - 09:14
Liga Profesional

Estudiantes (RC) se enfrentará ante Huracán por la fecha 7

Huracán se mide ante Estudiantes (RC) en el Estadio de Río Cuarto Antonio Candini el jueves 26 de febrero a las 19:30 (hora Argentina). El partido será supervisado por Maximiliano Mascheroni.

Estudiantes (RC) vs Huracán: previa, horario y cómo llegan para la fecha 7 del Apertura
BsAs (DataFactory)

A partir de las 19:30 (hora Argentina) el próximo jueves 26 de febrero, Huracán visita a Estudiantes (RC) en el Estadio de Río Cuarto Antonio Candini, por el duelo correspondiente a la fecha 7 del Apertura.

Lee además
san lorenzo se enfrentara ante instituto por la fecha 7

San Lorenzo se enfrentará ante Instituto por la fecha 7
por la fecha 7, platense recibira a defensa y justicia

Por la fecha 7, Platense recibirá a Defensa y Justicia

Así llegan Estudiantes (RC) y Huracán

Después de caer en su último partido, el equipo local quiere reencontrarse con la victoria delante de su gente y conseguir los tres puntos. La visita sólo rescató una unidad en la jornada anterior y luchará por quedarse con el triunfo.

Últimos resultados de Estudiantes (RC) en partidos del Apertura

Estudiantes (RC) recibió un duro golpe y cayó 0 a 2 ante su rival San Lorenzo. En los últimos encuentros del torneo, sumó 1 partido empatado y 3 perdidos. Ha recibido 9 goles y registró 1 a favor.

Últimos resultados de Huracán en partidos del Apertura

Con un punto para cada uno finalizó el juego anterior entre Huracán y Dep. Riestra, con un marcador 0-0. Con resultados irregulares en las jornadas más recientes, el equipo cuenta con 2 triunfos, 1 empate y 1 partido perdido. Marcó 4 goles al rival y le han convertido 3 tantos en esos cotejos.

Durante los 2 partidos más recientes en el torneo, los visitantes se han llevado el triunfo ante el local en 2 oportunidades, quedando así con una favorable ventaja. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 11 de marzo, en Fase de Grupos del torneo Nacional 1984, y Huracán se impuso por 1 a 2.

Maximiliano Mascheroni es el árbitro designado para controlar el partido.


Fechas y rivales de Estudiantes (RC) en los próximos partidos del Apertura
  • Fecha 8: vs Sarmiento: 3 de marzo - 19:00 (hora Argentina)
  • Fecha 9: vs Instituto: 7 de marzo - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 10: vs Belgrano: 12 de marzo - 19:15 (hora Argentina)
  • Fecha 11: vs Racing Club: 16 de marzo - 20:00 (hora Argentina)
  • Fecha 12: vs River Plate: 22 de marzo - 17:45 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Huracán en los próximos partidos del Apertura
  • Fecha 8: vs Belgrano: 3 de marzo - 19:00 (hora Argentina)
  • Fecha 9: vs Racing Club: 7 de marzo - 21:30 (hora Argentina)
  • Fecha 10: vs River Plate: 12 de marzo - 21:30 (hora Argentina)
  • Fecha 11: vs Aldosivi: 16 de marzo - 15:30 (hora Argentina)
  • Fecha 12: vs Barracas Central: 23 de marzo - 21:15 (hora Argentina)
Horario Estudiantes (RC) y Huracán, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 19:30 horas
  • Colombia y Perú: 17:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:30 horas
  • Venezuela: 18:30 horas

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

San Lorenzo se enfrentará ante Instituto por la fecha 7

Por la fecha 7, Platense recibirá a Defensa y Justicia

Atlético Tucumán se enfrentará a Belgrano por la fecha 7

Central Córdoba (SE) se enfrenta ante la visita Talleres por la fecha 7

Banfield se enfrentará a River Plate por la fecha 7

Las más leídas

Alerta en Jujuy por los casos de lepra y chikungunya en Salta: consejos y advertencias video
Salud.

Alerta en Jujuy por los casos de lepra y chikungunya en Salta: consejos y advertencias

Gripe 2026: el Ministerio de Salud adelanta la campaña antigripal por una nueva variante
Prevención.

El Ministerio de Salud adelanta la campaña antigripal por una nueva variante

Pago de cooperadora.
2026.

Pago de cooperadora: las escuelas de Jujuy cobran de 50 mil a 80 mil pesos

Serenata a Cafayate (foto archivo).
Se viene.

Canal 4 transmite en vivo la Serenata a Cafayate: tres noches a puro folclore

UPD. video
Clases.

No dejarán entrar a estudiantes alcoholizados durante el UPD en Jujuy

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel