La jujeña Mercedes González Firpo y otra convocatoria con Las Leoncitas

La jujeña Mercedes González Firpo vive uno de los momentos más importantes de su carrera deportiva . Con apenas 16 años, la jugadora de hockey que actualmente juega en el club Popeye de Salta forma parte del proceso de convocatorias para Las Leoncitas, la selección argentina Sub 21.

La joven, que cursará quinto año y es parte de la promoción 2026, transita una etapa de crecimiento deportivo que combina entrenamientos de alto nivel, viajes y exigencia académica. Su historia comenzó en Ciudad de Nieva, en Jujuy, lejos de las canchas sintéticas y de las concentraciones nacionales.

“Es un sueño cumplido, es un pasito que te ayuda a llegar al objetivo que es debutar en una selección mayor. Es re lindo, te llena de orgullo ”, expresó la jugadora al repasar su experiencia.

Mercedes dio sus primeros pasos en el hockey en Ciudad de Nieva , en Jujuy. "Jugábamos en una canchita de fútbol 5 y los fines de semana íbamos a Palpalá a los partidos”, recordó. El contraste con su presente resulta evidente. “Es una locura la diferencia en los últimos seis años”, afirmó.

Durante el último año participó en distintas concentraciones y amistosos. “El año pasado estuvimos haciendo amistosos en Chile, fue una concentración de equipo. Tuvimos otra en Rosario y en el Cenard, en Buenos Aires”, detalló.

Cómo funciona la convocatoria y las concentraciones

La convocatoria al seleccionado juvenil llega a través de referentes regionales. “La convocatoria te la mandan a través de los representantes regionales. Los del NOA nos avisan a nosotras”, explicó.

Sobre la dinámica de las concentraciones, contó que la primera del año, para jugar el torneo Goga de Salta, sirvió como punto de partida. “Fue como para empezar el año. No pudimos compartir tanto porque nos quedamos en casas de gente de familias, estábamos todas en diferentes lugares”, señaló. Además, indicó que hay varias concentraciones planificadas a lo largo de la temporada.

En cuanto a lo deportivo, la jujeña mostró versatilidad dentro del equipo. “En esta concentración jugué de 5, pero el año pasado estaba más de volante. De lo que te necesiten tenés que adaptarte”, sostuvo.

Exigencia, estudios y apoyo familiar

El salto al ámbito nacional implica una intensidad distinta. “Los entrenamientos son exigentes, más que en los clubes”, remarcó.

La organización del tiempo se vuelve clave para sostener el rendimiento escolar. “Es un tema de organización. Muchas veces estudio en el auto, hago las tareas los fines de semana”, contó.

Mercedes también destacó el acompañamiento de su entorno. “Mi familia hace un gran sacrificio. Vamos cuatro veces a la semana a Salta. Es un sacrificio enorme de plata y tiempo. Siempre están apoyándome”, afirmó.

El sueño de jugar el Metropolitano y ser una leona

La jujeña no esconde su meta a largo plazo. “Sueño con ser una Leona”, expresó en referencia a la selección argentina mayor.

En ese camino, aspira a dar otro salto competitivo. “Me gustaría irme a Buenos Aires a jugar el Metropolitano, sería un sueño. Es otro torneo distinto a todos los del país, es un nivel muy alto”, indicó.

También reflexionó sobre la nueva modalidad de convocatorias federales. “Ahora la modalidad te facilita llegar siendo del interior. Hay mucha más gente aspirando a las convocatorias. Es mucha gente que entra y sale”, explicó.

Mientras define qué carrera seguirá el próximo año, la joven mantiene claro su presente. “Estoy definiendo qué voy a estudiar. Me gustan mucho las ciencias naturales, todavía no tengo definido. El hockey es la prioridad, pero tengo que seguir estudiando”, afirmó.