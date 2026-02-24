martes 24 de febrero de 2026

24 de febrero de 2026 - 19:03
Liga Profesional

Sin muchas emociones, Platense y Defensa y Justicia empataron 0-0

Platense vs Defensa y Justicia: previa, horario y cómo llegan para la fecha 7 del Apertura
BsAs (DataFactory)
BsAs (DataFactory)

¡Nada para nadie! El Calamar y el Halcón igualaron sin goles en el estadio Ciudad de Vicente López, por la fecha 7 del Apertura.

Matías Borgogno se alzó como el jugador más destacado del partido. El guardameta de Platense mostró su calidad al contener 3 disparos.

Lucas Souto se destacó por su sólida defensa. El defensa de Defensa y Justicia tuvo un buen nivel por despejar 5 pelotas peligrosas.

El técnico de Platense, Walter Zunino, propuso una formación 4-5-1 con Matías Borgogno en el arco; Juan Ignacio Saborido, Ignacio Vázquez, Víctor Cuesta y Tomás Silva en la línea defensiva; Martín Barrios, Maximiliano Amarfil, Guido Mainero, Franco Zapiola y Juan Gauto en el medio; y Tomás Nasif en el ataque.

Por su parte, el equipo de Mariano Soso salió a la cancha con un esquema 3-4-3 con Cristopher Fiermarín bajo los tres palos; Lucas Souto, Emiliano Amor y Damián Fernández en defensa; Agustín Hausch, Aarón Molinas, Ever Banega y Samuel Lucero en la mitad de cancha; y Rubén Botta, Juan Bautista Miritello y Juan Manuel Gutiérrez en la delantera.

El árbitro Bruno Amiconi fue el encargado de supervisar el juego en el estadio Ciudad de Vicente López.

En la siguiente fecha El Calamar se enfrentará de visitante ante Dep. Riestra, mientras que el Halcón jugará de local frente a Lanús.

Cambios en Platense
  • 63' 2T - Salieron Tomás Nasif por Augusto Lotti, Juan Gauto por Leonardo Heredia y Martín Barrios por Felipe Bussio
  • 78' 2T - Salió Guido Mainero por Nicolás Retamar
  • 79' 2T - Salieron Maximiliano Amarfil por Bautista Merlini, Juan Bautista Miritello por Mateo Aguiar y Rubén Botta por Nazareno Roselli
Amonestados en Platense:
  • 4' 2T Víctor Cuesta (Insultar o desaprobar al árbitro) y 14' 2T Franco Zapiola (Conducta antideportiva)

Cambios en Defensa y Justicia
  • 64' 2T - Salieron Ever Banega por Julián López y Agustín Hausch por Facundo Altamira
  • 88' 2T - Salió Samuel Lucero por Darío Cáceres
Amonestados en Defensa y Justicia:
  • 22' 2T Rubén Botta (Insultar o desaprobar al árbitro) y 24' 2T Damián Fernández (Sujetar al rival para impedirle avanzar)

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

