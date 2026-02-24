Sin muchas emociones, Platense y Defensa y Justicia empataron 0-0

¡Nada para nadie! El Calamar y el Halcón igualaron sin goles en el estadio Ciudad de Vicente López, por la fecha 7 del Apertura.

Matías Borgogno se alzó como el jugador más destacado del partido. El guardameta de Platense mostró su calidad al contener 3 disparos.

Lucas Souto se destacó por su sólida defensa. El defensa de Defensa y Justicia tuvo un buen nivel por despejar 5 pelotas peligrosas.

El técnico de Platense, Walter Zunino, propuso una formación 4-5-1 con Matías Borgogno en el arco; Juan Ignacio Saborido, Ignacio Vázquez, Víctor Cuesta y Tomás Silva en la línea defensiva; Martín Barrios, Maximiliano Amarfil, Guido Mainero, Franco Zapiola y Juan Gauto en el medio; y Tomás Nasif en el ataque.

Por su parte, el equipo de Mariano Soso salió a la cancha con un esquema 3-4-3 con Cristopher Fiermarín bajo los tres palos; Lucas Souto, Emiliano Amor y Damián Fernández en defensa; Agustín Hausch, Aarón Molinas, Ever Banega y Samuel Lucero en la mitad de cancha; y Rubén Botta, Juan Bautista Miritello y Juan Manuel Gutiérrez en la delantera.

El árbitro Bruno Amiconi fue el encargado de supervisar el juego en el estadio Ciudad de Vicente López.

En la siguiente fecha El Calamar se enfrentará de visitante ante Dep. Riestra, mientras que el Halcón jugará de local frente a Lanús.

Cambios en Platense

63' 2T - Salieron Tomás Nasif por Augusto Lotti, Juan Gauto por Leonardo Heredia y Martín Barrios por Felipe Bussio

78' 2T - Salió Guido Mainero por Nicolás Retamar

79' 2T - Salieron Maximiliano Amarfil por Bautista Merlini, Juan Bautista Miritello por Mateo Aguiar y Rubén Botta por Nazareno Roselli

Amonestados en Platense:

4' 2T Víctor Cuesta (Insultar o desaprobar al árbitro) y 14' 2T Franco Zapiola (Conducta antideportiva)

Cambios en Defensa y Justicia

64' 2T - Salieron Ever Banega por Julián López y Agustín Hausch por Facundo Altamira

88' 2T - Salió Samuel Lucero por Darío Cáceres

Amonestados en Defensa y Justicia:

22' 2T Rubén Botta (Insultar o desaprobar al árbitro) y 24' 2T Damián Fernández (Sujetar al rival para impedirle avanzar)

