EN VIVO: Talleres sigue dominando la segunda mitad 1-0 ante Rosario Central

Ya se disputan los segundos 45 minutos, con victoria de el Matador ante el Canalla. Ronaldo Martínez (41' 1T) es el autor del gol del 1 a 0 en el estadio Gigante de Arroyito.

Las estadísticas del encuentro entre Rosario Central y Talleres del Apertura: Tiros al arco: Rosario Central (11) VS Talleres (6)

(11) VS (6) Fouls cometidos: Rosario Central (8) VS Talleres (17)

(8) VS (17) Tarjetas Amarillas: Rosario Central (3) VS Talleres (4)

(3) VS (4) Tiros Libres: Rosario Central (1) VS Talleres (1) Así llegan Rosario Central y Talleres Los equipos llegan a esta jornada con mentalidad ganadora y es de esperar un atractivo partido. Los dos vencieron a sus rivales en su último partido e intentarán un nuevo triunfo.

Últimos resultados de Rosario Central en partidos del Apertura Rosario Central viene de ganar en su encuentro anterior a Barracas Central con un marcador de 2-0. Después de caer en 1 ocasión, empatar 2 juegos y ganar 1, llega a esta jornada con 4 goles encajados frente a 6 a favor.

Últimos resultados de Talleres en partidos del Apertura Talleres venció 2-1 a Gimnasia (Mendoza) en la fecha anterior. En los duelos recientes, ha ganado 1, ha empatado 1 y ha perdido 2, con 7 goles en el arco rival y 7 en su portería.

Sebastián Zunino fue el árbitro escogido para el partido en el estadio Gigante de Arroyito. Jorge Almirón eligió una alineación 4-4-2 con Jeremías Ledesma en el arco; Enzo Giménez, Ignacio Ovando, Gastón Ávila y Agustín Sández en defensa; Ángel Di María, Franco Ibarra, Vicente Pizarro y Julián Fernández en el medio; y Enzo Copetti y Alejo Veliz en la delantera. Por su parte, Carlos Tévez presentó un esquema táctico 4-4-2 con el portero Guido Herrera; Alex Vigo, Matías Catalán, Santiago Fernández, Augusto Schott en el muro defensivo; Mateo Cáceres, Matías Galarza, Juan Sforza y Ulises Ortegoza en el centro del campo; y Ronaldo Martínez y Valentín Dávila como delanteros.

