EN VIVO: Talleres sigue dominando la segunda mitad 1-0 ante Rosario Central

Ya se disputan los segundos 45 minutos, con victoria de el Matador ante el Canalla. Ronaldo Martínez (41' 1T) es el autor del gol del 1 a 0 en el estadio Gigante de Arroyito.
¡Suscribite al Newsletter!
Lo que necesitas saber, desde donde necesites
Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.SUSCRIBITE
Ya se disputan los segundos 45 minutos, con victoria de el Matador ante el Canalla. Ronaldo Martínez (41' 1T) es el autor del gol del 1 a 0 en el estadio Gigante de Arroyito.
Los equipos llegan a esta jornada con mentalidad ganadora y es de esperar un atractivo partido. Los dos vencieron a sus rivales en su último partido e intentarán un nuevo triunfo.
Rosario Central viene de ganar en su encuentro anterior a Barracas Central con un marcador de 2-0. Después de caer en 1 ocasión, empatar 2 juegos y ganar 1, llega a esta jornada con 4 goles encajados frente a 6 a favor.
Talleres venció 2-1 a Gimnasia (Mendoza) en la fecha anterior. En los duelos recientes, ha ganado 1, ha empatado 1 y ha perdido 2, con 7 goles en el arco rival y 7 en su portería.
Sebastián Zunino fue el árbitro escogido para el partido en el estadio Gigante de Arroyito.
Jorge Almirón eligió una alineación 4-4-2 con Jeremías Ledesma en el arco; Enzo Giménez, Ignacio Ovando, Gastón Ávila y Agustín Sández en defensa; Ángel Di María, Franco Ibarra, Vicente Pizarro y Julián Fernández en el medio; y Enzo Copetti y Alejo Veliz en la delantera.
Por su parte, Carlos Tévez presentó un esquema táctico 4-4-2 con el portero Guido Herrera; Alex Vigo, Matías Catalán, Santiago Fernández, Augusto Schott en el muro defensivo; Mateo Cáceres, Matías Galarza, Juan Sforza y Ulises Ortegoza en el centro del campo; y Ronaldo Martínez y Valentín Dávila como delanteros.
© 2020 DataFactory
FUENTE: BsAs (DataFactory)
Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j
Si querés, podés activar las notificaciones.
Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.