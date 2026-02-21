sábado 21 de febrero de 2026

21 de febrero de 2026 - 00:14
Liga Profesional

EN VIVO: Talleres sigue dominando la segunda mitad 1-0 ante Rosario Central

El minuto a minuto del partido, con toda la información en tiempo real: goles, jugadas destacadas, cambios y todo lo que pasa en el campo de juego.

Rosario Central vs Talleres: previa, horario y cómo llegan para la fecha 6 del Apertura
BsAs (DataFactory)

Ya se disputan los segundos 45 minutos, con victoria de el Matador ante el Canalla. Ronaldo Martínez (41' 1T) es el autor del gol del 1 a 0 en el estadio Gigante de Arroyito.

Las estadísticas del encuentro entre Rosario Central y Talleres del Apertura:

  • Tiros al arco: Rosario Central (11) VS Talleres (6)
  • Fouls cometidos: Rosario Central (8) VS Talleres (17)
  • Tarjetas Amarillas: Rosario Central (3) VS Talleres (4)
  • Tiros Libres: Rosario Central (1) VS Talleres (1)
Así llegan Rosario Central y Talleres

Los equipos llegan a esta jornada con mentalidad ganadora y es de esperar un atractivo partido. Los dos vencieron a sus rivales en su último partido e intentarán un nuevo triunfo.

Últimos resultados de Rosario Central en partidos del Apertura

Rosario Central viene de ganar en su encuentro anterior a Barracas Central con un marcador de 2-0. Después de caer en 1 ocasión, empatar 2 juegos y ganar 1, llega a esta jornada con 4 goles encajados frente a 6 a favor.

Últimos resultados de Talleres en partidos del Apertura

Talleres venció 2-1 a Gimnasia (Mendoza) en la fecha anterior. En los duelos recientes, ha ganado 1, ha empatado 1 y ha perdido 2, con 7 goles en el arco rival y 7 en su portería.

Sebastián Zunino fue el árbitro escogido para el partido en el estadio Gigante de Arroyito.

Jorge Almirón eligió una alineación 4-4-2 con Jeremías Ledesma en el arco; Enzo Giménez, Ignacio Ovando, Gastón Ávila y Agustín Sández en defensa; Ángel Di María, Franco Ibarra, Vicente Pizarro y Julián Fernández en el medio; y Enzo Copetti y Alejo Veliz en la delantera.

Por su parte, Carlos Tévez presentó un esquema táctico 4-4-2 con el portero Guido Herrera; Alex Vigo, Matías Catalán, Santiago Fernández, Augusto Schott en el muro defensivo; Mateo Cáceres, Matías Galarza, Juan Sforza y Ulises Ortegoza en el centro del campo; y Ronaldo Martínez y Valentín Dávila como delanteros.

© 2020 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
