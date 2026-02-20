BsAs (DataFactory)

Las estadísticas del encuentro entre Instituto y Atlético Tucumán del Apertura: Tiros al arco: Instituto (6) VS Atlético Tucumán (1)

(6) VS (1) Fouls cometidos: Instituto (8) VS Atlético Tucumán (14)

(8) VS (14) Pases Correctos: Instituto (1) VS Atlético Tucumán (1)

(1) VS (1) Tarjetas Amarillas: Instituto (0) VS Atlético Tucumán (7)

(0) VS (7) Tiros Libres: Instituto (3) VS Atlético Tucumán (3) Así llegan Instituto y Atlético Tucumán Ambos equipos sumaron de a tres en la jornada anterior al vencer a sus últimos rivales, por lo que se espera un partido parejo en el que ninguno de los dos buscará regalar nada.

Últimos resultados de Instituto en partidos del Apertura Instituto logró un triunfo por 2-0 ante Central Córdoba (SE). Previo a este encuentro, cayó derrotado en 3 compromisos e igualó 1, en los que acumuló 6 goles en contra frente a 5 a favor.

Últimos resultados de Atlético Tucumán en partidos del Apertura Atlético Tucumán llega con ventaja tras derrotar a Estudiantes (RC) con un marcador 4 a 0. La visita ha sido vencida 2 veces y ha empatado en 2 ocasiones en las recientes jornadas. En esos partidos, lleva anotados 7 goles y le han convertido 5.

El juez elegido para dirigir el partido en el Olímpico de Córdoba fue Fernando Espinoza.

Formación de Instituto hoy El técnico Diego Flores dispuso una formación 5-2-3 con Manuel Roffo bajo los tres palos; Giuliano Cerato, Fernando Alarcón, Leonel Mosevich, Jonathan Galván y Diego Sosa en la zaga; Gustavo Abregú y Gastón Lodico en la mitad de cancha; y Jhon Córdoba, Matias Fonseca y Alex Luna como delanteros. Formación de Atlético Tucumán hoy Por su parte, Hugo Colace sale al ruedo con una estrategia 4-4-2, con el portero Luis Ingolotti; Leonel Di Plácido, Gianluca Ferrari, Gastón Suso, Maximiliano Villa en el muro defensivo; Renzo Tesuri, Javier Domínguez, Kevin Ortiz y Nicolás Laméndola en el centro del campo; y Leandro Díaz y Gabriel Abeldaño en la delantera. © 2020 DataFactory FUENTE: BsAs (DataFactory)

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.