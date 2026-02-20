viernes 20 de febrero de 2026

20 de febrero de 2026 - 22:07
El minuto a minuto del partido, con toda la información en tiempo real: goles, jugadas destacadas, cambios y todo lo que pasa en el campo de juego.

Instituto vs Atlético Tucumán: previa, horario y cómo llegan para la fecha 6 del Apertura
Las estadísticas del encuentro entre Instituto y Atlético Tucumán del Apertura:

  • Tiros al arco: Instituto (6) VS Atlético Tucumán (1)
  • Fouls cometidos: Instituto (8) VS Atlético Tucumán (14)
  • Pases Correctos: Instituto (1) VS Atlético Tucumán (1)
  • Tarjetas Amarillas: Instituto (0) VS Atlético Tucumán (7)
  • Tiros Libres: Instituto (3) VS Atlético Tucumán (3)
Así llegan Instituto y Atlético Tucumán

Ambos equipos sumaron de a tres en la jornada anterior al vencer a sus últimos rivales, por lo que se espera un partido parejo en el que ninguno de los dos buscará regalar nada.

Últimos resultados de Instituto en partidos del Apertura

Instituto logró un triunfo por 2-0 ante Central Córdoba (SE). Previo a este encuentro, cayó derrotado en 3 compromisos e igualó 1, en los que acumuló 6 goles en contra frente a 5 a favor.

Últimos resultados de Atlético Tucumán en partidos del Apertura

Atlético Tucumán llega con ventaja tras derrotar a Estudiantes (RC) con un marcador 4 a 0. La visita ha sido vencida 2 veces y ha empatado en 2 ocasiones en las recientes jornadas. En esos partidos, lleva anotados 7 goles y le han convertido 5.

El juez elegido para dirigir el partido en el Olímpico de Córdoba fue Fernando Espinoza.

Formación de Instituto hoy

El técnico Diego Flores dispuso una formación 5-2-3 con Manuel Roffo bajo los tres palos; Giuliano Cerato, Fernando Alarcón, Leonel Mosevich, Jonathan Galván y Diego Sosa en la zaga; Gustavo Abregú y Gastón Lodico en la mitad de cancha; y Jhon Córdoba, Matias Fonseca y Alex Luna como delanteros.

Formación de Atlético Tucumán hoy

Por su parte, Hugo Colace sale al ruedo con una estrategia 4-4-2, con el portero Luis Ingolotti; Leonel Di Plácido, Gianluca Ferrari, Gastón Suso, Maximiliano Villa en el muro defensivo; Renzo Tesuri, Javier Domínguez, Kevin Ortiz y Nicolás Laméndola en el centro del campo; y Leandro Díaz y Gabriel Abeldaño en la delantera.

