EN VIVO: Gimnasia domina la segunda mitad 1-0 sobre Gimnasia (Mendoza)

El Lobo sale a jugar el segundo tiempo con un gol de Marcelo Torres (28' 1T). En el estadio Víctor Antonio Legrotaglie, la visita supera 1 a 0 a Gimnasia (M).

Las estadísticas del encuentro entre Gimnasia (Mendoza) y Gimnasia del Apertura: Tiros al arco: Gimnasia (Mendoza) (10) VS Gimnasia (2)

(10) VS (2) Fouls cometidos: Gimnasia (Mendoza) (10) VS Gimnasia (16)

(10) VS (16) Pases Correctos: Gimnasia (Mendoza) (0) VS Gimnasia (1)

(0) VS (1) Tarjetas Amarillas: Gimnasia (Mendoza) (3) VS Gimnasia (5)

(3) VS (5) Tiros Libres: Gimnasia (Mendoza) (5) VS Gimnasia (2) Así llegan Gimnasia (Mendoza) y Gimnasia Después de caer en su último partido, el equipo local quiere reencontrarse con la victoria delante de su gente y conseguir los tres puntos. La visita sólo rescató una unidad en la jornada anterior y luchará por quedarse con el triunfo.

Últimos resultados de Gimnasia (Mendoza) en partidos del Apertura Gimnasia (Mendoza) recibió un duro golpe y cayó 1 a 2 ante su rival Talleres. En los últimos encuentros del torneo, sumó 2 partidos ganados y 2 perdidos. Ha recibido 7 goles y registró 3 a favor.

Últimos resultados de Gimnasia en partidos del Apertura Con un punto para cada uno finalizó el juego anterior entre Gimnasia y Estudiantes, con un marcador 0-0. Con resultados irregulares en las jornadas más recientes, el equipo cuenta con 2 triunfos y 2 partidos perdidos. Marcó 5 goles al rival y le han convertido 6 tantos en esos cotejos.

El juez seleccionado para el partido en el estadio Víctor Antonio Legrotaglie fue Andrés Gariano. Ariel Broggi propuso una alineación 4-4-2 con César Rigamonti en el arco; Luciano Paredes, Diego Mondino, Imanol González y Franco Saavedra como defensores; Facundo Lencioni, Ulises Sánchez, Nahuel Barboza y Julián Ceballos como centrocampistas; y Valentino Simoni y Agustín Módica como delanteros. Por su parte, Fernando Zaniratto se decidió por un esquema 4-5-1, con Nelson Insfrán defendiendo el arco; Alexis Steimbach, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón como zagueros; Ignacio Miramón, Augusto Max, Ignacio Fernández, Nicolás Barros Schelotto y Manuel Panaro en el centro del campo; y con Marcelo Torres como atacante.

