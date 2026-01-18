Suspendieron el partido entre Tucumán Central y Talleres de Perico por lluvia

La intensa lluvia caída este domingo en San Miguel de Tucumán obligó a suspender el partido entre Tucumán Central y Talleres de Perico , correspondiente a la ida de la final de la Región Norte del Torneo Regional Amateur. La decisión se tomó en el entretiempo, cuando el campo de juego del estadio del Club Tucumán Central ya no ofrecía condiciones para continuar.

Hasta el momento de la interrupción, el conjunto tucumano se imponía 1 a 0 gracias al gol convertido por Bruno Medina a los 39 minutos del primer tiempo. El tanto llegó tras un desarrollo parejo, con pasajes disputados en la mitad de la cancha y varias situaciones claras.

Por ahora, la organización del certamen confirmó que se reanudará este lunes 19 de enero a las 11:00 . De todos modos, trascendió que existe la posibilidad de que el complemento se juegue este lunes por la tarde, siempre que el clima y el estado del campo lo permitan.

El cruce se presentaba como un compromiso determinante para ambos equipos, ya que define al representante de la Región Norte en la siguiente instancia del Torneo Regional Amateur. Tucumán Central buscaba hacerse fuerte de local, mientras Talleres de Perico apostaba a llevar la serie abierta a Jujuy.

En lo futbolístico, Talleres afrontó el partido con una baja importante. Mariano Arroyo no integró el equipo por acumulación de cinco tarjetas amarillas, una ausencia que el cuerpo técnico debió cubrir con variantes en el mediocampo.

Durante el primer tiempo, el trámite fue equilibrado. Tucumán Central intentó asumir el protagonismo con la pelota, mientras Talleres se mostró ordenado y atento para salir rápido de contra. Las imprecisiones comenzaron a aparecer a medida que la lluvia ganó intensidad.

El gol de Medina rompió la paridad a pocos minutos del descanso y le dio ventaja al conjunto tucumano. Sin embargo, antes de la reanudación, el árbitro Aníbal Matías Alfaro evaluó el estado del campo junto a los capitanes y resolvió suspender el encuentro para preservar la integridad de los jugadores.

La terna arbitral se completó con Facundo Gutiérrez y Mauricio Colparis como asistentes, mientras que Santiago Figueroa cumplió funciones como cuarto árbitro.

Lo que viene en la serie

Desde la organización del Torneo Regional Amateur recordaron que el partido de vuelta se encuentra programado para el 25 de enero en Perico, donde Talleres jugará ante su público. El horario todavía no figura confirmado y podría ajustarse según cómo se resuelva el encuentro inconcluso en Tucumán.

La definición del día y horario para disputar el segundo tiempo resulta clave para la planificación de ambos planteles, tanto en lo físico como en lo estratégico, en una serie que se mantiene abierta.