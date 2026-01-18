domingo 18 de enero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
18 de enero de 2026 - 18:37
Fútbol.

Suspendieron el partido entre Tucumán Central y Talleres de Perico por lluvia

El partido de ida de la final de la Región Norte se suspendió en el entretiempo por el fuerte temporal. Talleres de Perico perdía 1 a 0.

Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Tucumán Central vs Talleres de Perico.

Tucumán Central vs Talleres de Perico.

La intensa lluvia caída este domingo en San Miguel de Tucumán obligó a suspender el partido entre Tucumán Central y Talleres de Perico, correspondiente a la ida de la final de la Región Norte del Torneo Regional Amateur. La decisión se tomó en el entretiempo, cuando el campo de juego del estadio del Club Tucumán Central ya no ofrecía condiciones para continuar.

Lee además
Talleres de Perico.
Fútbol.

Talleres de Perico juega la final de ida del Torneo Regional Amateur ante Tucumán Central
El polémico festejo del próximo rival de Talleres de Perico. video
Fútbol.

El polémico festejo del rival de Talleres de Perico con armas y bebidas alcohólicas

Hasta el momento de la interrupción, el conjunto tucumano se imponía 1 a 0 gracias al gol convertido por Bruno Medina a los 39 minutos del primer tiempo. El tanto llegó tras un desarrollo parejo, con pasajes disputados en la mitad de la cancha y varias situaciones claras.

Por ahora, la organización del certamen confirmó que se reanudará este lunes 19 de enero a las 11:00. De todos modos, trascendió que existe la posibilidad de que el complemento se juegue este lunes por la tarde, siempre que el clima y el estado del campo lo permitan.

Un partido clave que quedó inconcluso

El cruce se presentaba como un compromiso determinante para ambos equipos, ya que define al representante de la Región Norte en la siguiente instancia del Torneo Regional Amateur. Tucumán Central buscaba hacerse fuerte de local, mientras Talleres de Perico apostaba a llevar la serie abierta a Jujuy.

En lo futbolístico, Talleres afrontó el partido con una baja importante. Mariano Arroyo no integró el equipo por acumulación de cinco tarjetas amarillas, una ausencia que el cuerpo técnico debió cubrir con variantes en el mediocampo.

Durante el primer tiempo, el trámite fue equilibrado. Tucumán Central intentó asumir el protagonismo con la pelota, mientras Talleres se mostró ordenado y atento para salir rápido de contra. Las imprecisiones comenzaron a aparecer a medida que la lluvia ganó intensidad.

El gol de Medina rompió la paridad a pocos minutos del descanso y le dio ventaja al conjunto tucumano. Sin embargo, antes de la reanudación, el árbitro Aníbal Matías Alfaro evaluó el estado del campo junto a los capitanes y resolvió suspender el encuentro para preservar la integridad de los jugadores.

La terna arbitral se completó con Facundo Gutiérrez y Mauricio Colparis como asistentes, mientras que Santiago Figueroa cumplió funciones como cuarto árbitro.

Talleres de Perico.
Talleres de Perico.

Talleres de Perico.

Lo que viene en la serie

Desde la organización del Torneo Regional Amateur recordaron que el partido de vuelta se encuentra programado para el 25 de enero en Perico, donde Talleres jugará ante su público. El horario todavía no figura confirmado y podría ajustarse según cómo se resuelva el encuentro inconcluso en Tucumán.

La definición del día y horario para disputar el segundo tiempo resulta clave para la planificación de ambos planteles, tanto en lo físico como en lo estratégico, en una serie que se mantiene abierta.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Talleres de Perico juega la final de ida del Torneo Regional Amateur ante Tucumán Central

El polémico festejo del rival de Talleres de Perico con armas y bebidas alcohólicas

Talleres de Perico jugará la final del Torneo Regional Amateur

Atlético San Pedro recibe a Talleres de Perico por un lugar en la final

Crecida del río Xibi-Xibi por lluvias intensas

Lo que se lee ahora
Avance de la tormenta en Jujuy - Captura de Windy.com video
Importante.

El avance de la tormenta en Jujuy: a qué hora lloverá y hasta cuándo rige la alerta amarilla

Por  Gabriela Bernasconi

Las más leídas

Avance de la tormenta en Jujuy - Captura de Windy.com video
Importante.

El avance de la tormenta en Jujuy: a qué hora lloverá y hasta cuándo rige la alerta amarilla

Desde mañana habrá arancel 0% para importar celulares. video
Tecnología.

Por qué ya no conviene viajar de Jujuy a Chile a comprar celulares

Tres rutas de Jujuy están intransitables este domingo 18 de enero por la crecida de ríos
Tránsito.

Tres rutas de Jujuy están intransitables este domingo 18 de enero por la crecida de ríos

Alerta por tormentas en Jujuy.
Tiempo.

Emiten alerta naranja por tormentas fuertes en Jujuy

Talleres de Perico.
Fútbol.

Talleres de Perico juega la final de ida del Torneo Regional Amateur ante Tucumán Central

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel