lunes 26 de enero de 2026

26 de enero de 2026 - 18:42
Preparación.

Gimnasia de Jujuy jugará amistosos con San Martín de Tucumán

Este fin de semana Gimnasia de Jujuy seguirá con la serie de amistosos previo a la competencia oficial.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Gimnasia de Jujuy jugará amistosos con San Martín de Tucumán
Gimnasia de Jujuy jugará amistosos con San Martín de Tucumán
Gimnasia deJujuy jugará amistosos con San Martín de Tucumán

Gimnasia de Jujuy jugará amistosos con San Martín de Tucumán

A semanas del debut, Gimnasia se presentará en Tucumán. Este sábado en “La Ciudadela”, disputará una serie de partidos amistosos contra San Martín de Tucumán a puertas cerradas, en el marco de la continuación de la puesta a punto para la competencia oficial que arranca en febrero.

Los partidos se jugarán en la mañana y serán dos encuentros de 70 minutos cada uno, con cuatro tiempos de 35 minutos. Son parte de la tercera serie de amistosos en la pretemporada que encaró el entrenador Hernán Pellerano.

Confianza en Gimnasia de Jujuy

“Nos sentimos muy ilusionados y comprometidos con el objetivo”, dijo Milton Álvarez, el arquero que fue uno de los puntos altos en el equipo por entonces de Matías Módolo, indicó que el plantel “se está sintiendo bien”.

Mitón Álvarez - Gimnasia de Jujuy
Mitón Álvarez - Gimnasia de Jujuy

Mitón Álvarez - Gimnasia de Jujuy

Agregó: “El enorme esfuerzo para llegar de la mejor manera a la temporada”, y subrayó que “vamos afinando detalles”, tras una serie de trabajos de pretemporada que comenzó en Jujuy y siguió con amistosos en Córdoba.

"Tenemos un plantel con jerarquía y un objetivo claro"

En diálogo con Canal 4, el manager deportivo del club, Julio Chiarini, dijo que " Gimnasia se retiró de las incorporaciones, salvo que surja alguna oportunidad puntual. Estamos muy contentos. Tenemos jugadores de jerarquía y pibes que se complementan muy bien. Por el momento no pensamos en incorporar nada”, aseguró.

El manager destacó el esfuerzo dirigencial para mantener una base del plantel que tuvo un buen rendimiento la temporada pasada, algo que considera clave para sostener un proyecto deportivo. “Hicimos un gran esfuerzo para que la base se quede y para incorporar jugadores que encajen con la idea del técnico”, afirmó.

Embed - JULIO CHIARINI - MANAGER GIMNASIA

