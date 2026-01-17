Gimnasia de Jujuy jugó dos amistosos contra Racing de Córdoba: resultados de los partidos

Amistoso Gimnasia vs Racing de Córdoba - Foto: Fanaticos.lvdos

Gimnasia de Jujuy disputó este sábado 17 de enero su segundo amistoso de pretemporada en la provincia de Córdoba, en la antesala del regreso a Jujuy para continuar con la preparación de cara a la Primera Nacional 2026. Los encuentros de preparación fueron ante Racing de Córdoba y se desarrollaron dos partidos de 60 minutos cada uno.

Primer partido de equipos alternativos: igualaron 2-2 En el primer ensayo, disputado con formaciones alternativas, el Lobo y el conjunto cordobés igualaron 2 a 2 en un duelo intenso y dinámico, que se jugó en dos tiempos de 30 minutos, en el Estadio Miguel Sancho a puertas cerradas.

Para este primer compromiso, el entrenador Hernán Pellerano alineó el siguiente once: Gómez; López, Villareal, Córdoba y Lazarte; Pinto, Pombo, Paradela y Gallardo; Cachi y Bianchi.

Los goles del conjunto local fueron convertidos por Olinick y Córdoba, mientras que para Gimnasia de Jujuy ambos tantos llegaron a través de Mauro Cachi, quien se destacó en el ataque del equipo jujeño durante el desarrollo del encuentro.

primer equipo gimnasia de Jujuy Segundo partido entre equipos titulares: En el segundo compromiso de la jornada, se enfrentaron las formaciones titulares de ambos equipos. Para este encuentro, el Lobo salió a la cancha con: Álvarez; Minervino, Cosaro, Dematei y Endrizzi; Molina, Soria y Maidana; Casa; Argañaraz y Menéndez. El partido fue parejo, por lo que ninguno de los dos conjuntos logró sacarse ventajas. De esta manera, el segundo amistoso entre Gimnasia de Jujuy y Racing de Córdoba finalizó igualado sin goles. equipo titular amistoso racing cba

