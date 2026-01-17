sábado 17 de enero de 2026

17 de enero de 2026 - 12:00
Pretempotada.

Gimnasia de Jujuy jugó dos amistosos contra Racing de Córdoba: resultados de los partidos

Gimnasia de Jujuy disputó dos amistosos ante Racing de Córdoba en la preparación de la pretemporada 2026. Mirá cómo fueron los resultados de ambos partidos.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Amistoso Gimnasia vs Racing de Córdoba - Foto:&nbsp;Fanaticos.lvdos

Amistoso Gimnasia vs Racing de Córdoba - Foto: Fanaticos.lvdos

Gimnasia de Jujuy disputó este sábado 17 de enero su segundo amistoso de pretemporada en la provincia de Córdoba, en la antesala del regreso a Jujuy para continuar con la preparación de cara a la Primera Nacional 2026. Los encuentros de preparación fueron ante Racing de Córdoba y se desarrollaron dos partidos de 60 minutos cada uno.

Primer partido de equipos alternativos: igualaron 2-2

En el primer ensayo, disputado con formaciones alternativas, el Lobo y el conjunto cordobés igualaron 2 a 2 en un duelo intenso y dinámico, que se jugó en dos tiempos de 30 minutos, en el Estadio Miguel Sancho a puertas cerradas.

Para este primer compromiso, el entrenador Hernán Pellerano alineó el siguiente once: Gómez; López, Villareal, Córdoba y Lazarte; Pinto, Pombo, Paradela y Gallardo; Cachi y Bianchi.

Los goles del conjunto local fueron convertidos por Olinick y Córdoba, mientras que para Gimnasia de Jujuy ambos tantos llegaron a través de Mauro Cachi, quien se destacó en el ataque del equipo jujeño durante el desarrollo del encuentro.

primer equipo gimnasia de Jujuy

Segundo partido entre equipos titulares:

En el segundo compromiso de la jornada, se enfrentaron las formaciones titulares de ambos equipos. Para este encuentro, el Lobo salió a la cancha con: Álvarez; Minervino, Cosaro, Dematei y Endrizzi; Molina, Soria y Maidana; Casa; Argañaraz y Menéndez.

El partido fue parejo, por lo que ninguno de los dos conjuntos logró sacarse ventajas. De esta manera, el segundo amistoso entre Gimnasia de Jujuy y Racing de Córdoba finalizó igualado sin goles.

equipo titular amistoso racing cba

