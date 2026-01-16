viernes 16 de enero de 2026

16 de enero de 2026 - 16:57
Desafío.

Se fue de Gimnasia de Jujuy y jugará en otro club de la Primera Nacional

En el 2025 regresó a Gimnasia de Jujuy, no renovó y ahora jugará en un equipo de la Primera Nacional que quiere ser protagonista.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Se fue de Gimnasia de Jujuy y jugará en otro club de la Primera Nacional

Se fue de Gimnasia de Jujuy y jugará en otro club de la Primera Nacional

El futbolista de Gimnasia de Jujuy que dejó el club este año, surgido de las divisiones inferiores, está muy cerca de convertirse en nuevo jugador de otro equipo de la Primera Nacional que quiere volver a ser protagonista esta temporada.

Se trata de Daniel Juárez, quien estaba a préstamo de Unión de Santa Fe, pero el entrenador del Tatengue no lo tiene en sus planes para jugar la temporada en la Liga Profesional y un club de Buenos Aires lo tiene en carpeta.

El delantero de 24 años tiene contrato con Unión hasta el 31 de diciembre del 2026. La oferta de San Miguel es concreta para que Pajarito juegue en el equipo Verde, pero debe extender su contrato con el equipo santafecino e iría a préstamo.

Daniel Juárez en Gimnasia de Jujuy
Daniel Juárez en Gimnasia de Jujuy

Daniel Juárez en Gimnasia de Jujuy

En el 2024, Juárez había estado a préstamo en Barracas Central. Su último partido con la camiseta de Unión fue el triunfo ante Tigre por 1-0 por la Copa de la Liga 2023, que le permitió al Tate mantener la categoría. Ese día sumó 18 minutos.

Juárez en Gimnasia de Jujuy

Nacido en San Salvador de Jujuy el 30 de julio del 2001, juega como mediapunta o delantero. Hizo toda su etapa formativa en las divisiones inferiores de Gimnasia, y en marzo del 2019 tuvo su debut oficial en la Primera B Nacional siendo titular en la derrota de Gimnasia ante Central Córdoba de Santiago del Estero.

El habilidoso volante polifuncional regresó a Jujuy en el 2025 luego de su paso por el equipo de Chiqui Tapia. Juárez disputó 21 partidos con la camiseta de Gimnasia de Jujuy sin anotar goles y brindando dos asistencias.

Embed - "Estoy muy feliz de pegar la vuelta"

