Gimnasia de Jujuy jugó su primer amistoso del 2026: el resultado ante Talleres de Córdoba

En ese marco, se llevó a cabo el primero de los ensayos pactados antela reserva de Talleres. En esta oportunidad, el Lobo Jujeño se quedó con los dos encuentros de 30 minutos, logrando un comienzo positivo dentro del cronograma previsto en Córdoba que se extenderá hasta el sábado 17 de enero.
Amistoso entre Gimnasia de Jujuy y Talleres de Córdoba: resultados de los dos partidos
Como parte del trabajo que desarrolla en Córdoba, Gimnasia de Jujuy afrontó este miércoles por la mañana una doble jornada de amistosos ante la reserva de Talleres. Según pudo conocer TodoJujuy.com, desde las 9 de la mañana se disputaron dos partidos de 30 minutos cada uno, ambos con victoria para el equipo que dirige Hernán Pellerano.
Primer encuentro: triunfo 2-1 del equipo titular
Para el primer ensayo, Pellerano presentó a: Milton Álvarez; Minervino, Cosaro, Dematei, Endrizzi; Casa, Maidana, Soria, Molina; Argañaráz y Menéndez.
El Lobo se impuso 2-1 con goles de Abel Argañaráz y Cristian “Polaco” Menéndez, en un partido que permitió al cuerpo técnico observar el funcionamiento del once principal en esta etapa inicial de preparación.
Segundo encuentro: victoria 1-0 del equipo alternativo
En el segundo choque, el entrenador dispuso una formación con mayoría de jugadores que llegaron en el mercado de pases 2026: Ramos Mingo; López, Córdoba, Villareal, Lazarte; Pinto, Pombo, Paradella, Gallardo; Cachi y Bianchi.
Durante el transcurso del partido ingresaron Gómez por Ramos Mingo y Sánchez en lugar de Villareal.
El resultado volvió a ser favorable para Gimnasia de Jujuy, que ganó 1-0 con gol de Mauro Cachi, una de las incorporaciones para la temporada 2026.