Gimnasia de Jujuy jugó su primer amistoso del 2026: el resultado ante Talleres de Córdoba

Gimnasia de Jujuy encaró este miércoles una nueva jornada de pretemporada en Córdoba , donde tiene previsto disputar dos partidos amistosos como parte de la preparación para la Primera Nacional 2026.

En ese marco, se llevó a cabo el primero de los ensayos pactados ante la reserva de Talleres. En esta oportunidad, el Lobo Jujeño se quedó con los dos encuentros de 30 minutos, logrando un comienzo positivo dentro del cronograma previsto en Córdoba que se extenderá hasta el sábado 17 de enero.

Como parte del trabajo que desarrolla en Córdoba, Gimnasia de Jujuy afrontó este miércoles por la mañana una doble jornada de amistosos ante la reserva de Talleres. Según pudo conocer TodoJujuy.com , desde las 9 de la mañana se disputaron dos partidos de 30 minutos cada uno, ambos con victoria para el equipo que dirige Hernán Pellerano.

Para el primer ensayo, Pellerano presentó a: Milton Álvarez; Minervino, Cosaro, Dematei, Endrizzi; Casa, Maidana, Soria, Molina; Argañaráz y Menéndez.

El Lobo se impuso 2-1 con goles de Abel Argañaráz y Cristian “Polaco” Menéndez, en un partido que permitió al cuerpo técnico observar el funcionamiento del once principal en esta etapa inicial de preparación.

PRIMER EQUIPO AMISTOSO

Segundo encuentro: victoria 1-0 del equipo alternativo

En el segundo choque, el entrenador dispuso una formación con mayoría de jugadores que llegaron en el mercado de pases 2026: Ramos Mingo; López, Córdoba, Villareal, Lazarte; Pinto, Pombo, Paradella, Gallardo; Cachi y Bianchi.

Durante el transcurso del partido ingresaron Gómez por Ramos Mingo y Sánchez en lugar de Villareal.

El resultado volvió a ser favorable para Gimnasia de Jujuy, que ganó 1-0 con gol de Mauro Cachi, una de las incorporaciones para la temporada 2026.

SEGUNDO EQUIPO AMISTOSO

Próximo amistoso ante Racing de Córdoba

En alusión al choque contra Racing de Córdoba, el técnico Pablo Fornasari confirmó en el programa Fanáticos por FM 99.7, que el partido podría ser el sábado 17 de enero por la noche y con público en el Estadio Miguel Sancho.

"Voy a hablar con Hernán -Pellerano- si está de acuerdo", enfatizó el entrenador en alusión a la posibilidad de jugar el amistoso a puertas abiertas.

Cabe destacar que el Lobo se quedará en Río Segundo hasta el mismo sábado 17 y luego retornará a la provincia de Jujuy, para el lunes 19 de enero seguir con la etapa final de la pretemporada 2026.