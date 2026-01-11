Gimnasia de Jujuy: plantel definido para los amistosos y renovación para Dematei

Gimnasia y Esgrima de Jujuy dio un paso clave en su preparación para la temporada 2026. Este domingo, la delegación albiceleste arribó a la provincia de Córdoba, donde continuará con la parte más exigente de la pretemporada y disputará partidos amistosos con el objetivo de afinar el funcionamiento futbolístico.

El plantel profesional, junto al cuerpo técnico encabezado por Hernán Pellerano y el staff de colaboradores, tendrá como base de operaciones la ciudad de Río Segundo. Allí se llevará adelante un intenso plan de trabajos físicos y tácticos, en la recta final de la preparación antes del inicio de la competencia oficial.

En el marco de esta gira, el “Lobo” afrontará dos encuentros amistosos: el miércoles 14 se medirá ante la reserva de Talleres de Córdoba, mientras que el sábado 17 enfrentará a Racing de Córdoba , en pruebas que servirán para evaluar rendimientos individuales y colectivos.

Tras completar su estadía en Córdoba, la delegación jujeña regresará a la provincia el próximo domingo, para continuar con los entrenamientos de cara a la temporada 2026 de la Primera Nacional y su participación en la Copa Argentina.

Pellerano definió el plantel y Dematei renovó su vínculo con el “Lobo”

Para esta etapa de la pretemporada, el entrenador Hernán Pellerano dispuso el viaje de un grupo amplio de futbolistas. En el arco estarán Milton Álvarez, Matías Ramos Mingo y Gonzalo Gómez. En defensa integran la nómina Diego López, Delfor Minervino, Gonzalo Villarreal, Guillermo Cosaro, Nicolás Dematei, Sebastián Sánchez, Emiliano Endrizzi, Martín Lazarte, Franco Camargo y Joaquín Varela.

En la mitad de la cancha fueron convocados Hugo Soria, Francisco Maidana, Juan Pablo Córdoba, Federico Paradela, Francisco Molina, Axel Pinto, David Gallardo y Mauro Cachi. Mientras que en la delantera viajaron Cristian Menéndez, Octavio Bianchi, Abel Argañaraz, Maximiliano Casa y Claudio Pombo.

En paralelo a la gira de preparación, Gimnasia confirmó una noticia importante en lo institucional y deportivo: la renovación de contrato de Nicolás Dematei. El defensor central, conocido como el “Vikingo”, seguirá vistiendo la camiseta albiceleste durante la temporada 2026.

Dematei es considerado una pieza clave en la estructura del equipo. Desde su rol de segundo marcador central, aporta solidez defensiva, fortaleza en el juego aéreo, buena salida desde el fondo y presencia en el área rival. Su continuidad refuerza la columna vertebral del equipo que buscará ser protagonista en la próxima Primera Nacional.

Con el plantel definido, amistosos confirmados y referentes que continúan, Gimnasia de Jujuy avanza con expectativas renovadas en la construcción de un equipo competitivo para afrontar un año exigente.