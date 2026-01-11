domingo 11 de enero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
11 de enero de 2026 - 15:32
En Córdoba.

Gimnasia de Jujuy: plantel definido para los amistosos y renovación para Dematei

Gimnasia y Esgrima de Jujuy arribó a la provincia de Córdoba, donde continuará con la parte más exigente de la pretemporada y disputará partidos amistosos.

Cristian Almazán
Por  Cristian Almazán
Gimnasia de Jujuy: plantel definido para los amistosos y renovación para Dematei

Gimnasia de Jujuy: plantel definido para los amistosos y renovación para Dematei

Lee además
Gimnasia de Jujuy visitará a Chacarita en la segunda fecha.
Primera Nacional.

Gimnasia de Jujuy y Chacarita con día y horario confirmado
axel pinto se sumo a gimnasia de jujuy y es el decimo refuerzo 2026
Mercado de Pases.

Axel Pinto se sumó a Gimnasia de Jujuy y es el décimo refuerzo 2026

El plantel profesional, junto al cuerpo técnico encabezado por Hernán Pellerano y el staff de colaboradores, tendrá como base de operaciones la ciudad de Río Segundo. Allí se llevará adelante un intenso plan de trabajos físicos y tácticos, en la recta final de la preparación antes del inicio de la competencia oficial.

En el marco de esta gira, el “Lobo” afrontará dos encuentros amistosos: el miércoles 14 se medirá ante la reserva de Talleres de Córdoba, mientras que el sábado 17 enfrentará a Racing de Córdoba, en pruebas que servirán para evaluar rendimientos individuales y colectivos.

Tras completar su estadía en Córdoba, la delegación jujeña regresará a la provincia el próximo domingo, para continuar con los entrenamientos de cara a la temporada 2026 de la Primera Nacional y su participación en la Copa Argentina.

Pellerano definió el plantel y Dematei renovó su vínculo con el “Lobo”

Para esta etapa de la pretemporada, el entrenador Hernán Pellerano dispuso el viaje de un grupo amplio de futbolistas. En el arco estarán Milton Álvarez, Matías Ramos Mingo y Gonzalo Gómez. En defensa integran la nómina Diego López, Delfor Minervino, Gonzalo Villarreal, Guillermo Cosaro, Nicolás Dematei, Sebastián Sánchez, Emiliano Endrizzi, Martín Lazarte, Franco Camargo y Joaquín Varela.

En la mitad de la cancha fueron convocados Hugo Soria, Francisco Maidana, Juan Pablo Córdoba, Federico Paradela, Francisco Molina, Axel Pinto, David Gallardo y Mauro Cachi. Mientras que en la delantera viajaron Cristian Menéndez, Octavio Bianchi, Abel Argañaraz, Maximiliano Casa y Claudio Pombo.

En paralelo a la gira de preparación, Gimnasia confirmó una noticia importante en lo institucional y deportivo: la renovación de contrato de Nicolás Dematei. El defensor central, conocido como el “Vikingo”, seguirá vistiendo la camiseta albiceleste durante la temporada 2026.

Dematei es considerado una pieza clave en la estructura del equipo. Desde su rol de segundo marcador central, aporta solidez defensiva, fortaleza en el juego aéreo, buena salida desde el fondo y presencia en el área rival. Su continuidad refuerza la columna vertebral del equipo que buscará ser protagonista en la próxima Primera Nacional.

Con el plantel definido, amistosos confirmados y referentes que continúan, Gimnasia de Jujuy avanza con expectativas renovadas en la construcción de un equipo competitivo para afrontar un año exigente.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Gimnasia de Jujuy y Chacarita con día y horario confirmado

Axel Pinto se sumó a Gimnasia de Jujuy y es el décimo refuerzo 2026

Octavio Bianchi firmó y se convirtió en refuerzo de Gimnasia de Jujuy

Un ex Gimnasia de Jujuy llega como figura a un candidato del Federal A

Gimnasia de Jujuy continúa su puesta a punto con amistosos en Córdoba

Lo que se lee ahora
temporada de verano 2026: cuales son las tres frutas mas baratas en los mercados de jujuy
Economía.

Temporada de verano 2026: cuáles son las tres frutas más baratas en los mercados de Jujuy

Por  Gabriela Bernasconi

Las más leídas

Cómo viene el clima en verano en Jujuy: qué se espera para enero, febrero y marzo
SMN.

Cómo viene el clima en verano en Jujuy: qué se espera para enero, febrero y marzo

Incendios en la Patagonia: evacuaron El Pedregoso y cortaron la Ruta 40
Preocupación.

Incendios en la Patagonia: evacuaron El Pedregoso y cortaron la Ruta 40

Dakar 2026: histórica doble victoria de los hermanos Benavides
Arabia Saudita.

Dakar 2026: histórica doble victoria de los hermanos Benavides

Asado  video
Parrilla.

Cómo hacer un buen asado: claves del fuego, la carne y la salmuera según un asador jujeño

Temporada de verano 2026: cuáles son las tres frutas más baratas en los mercados de Jujuy
Economía.

Temporada de verano 2026: cuáles son las tres frutas más baratas en los mercados de Jujuy

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel