Octavio Bianchi firmó y se convirtió en refuerzo de Gimnasia de Jujuy

Con la intención de fortalecer el ataque y sumar presencia en el área, Gimnasia de Jujuy oficializó la incorporación del delantero Octavio Bianchi, quien ya firmó su contrato y quedó formalmente vinculado al club para afrontar la temporada 2026 de la Primera Nacional.

Octavio Bianchi firmó y se convirtió en refuerzo de Gimnasia de Jujuy La llegada de Bianchi responde a la necesidad de reforzar el frente ofensivo de cara a un año exigente, en el que el conjunto albiceleste competirá tanto en el campeonato como en la Copa Argentina. En ese contexto, el nuevo refuerzo aparece como una pieza importante para incrementar la eficacia y las variantes en ataque del equipo conducido por Hernán Pellerano.

Tras sellar su vínculo con la institución, el delantero expresó su satisfacción por este nuevo desafío y señaló: “muy feliz de vestir esta camiseta”, además de mostrarse “agradecido” porque “el club hizo un esfuerzo grande y confió en mí”.

Bianchi también remarcó su predisposición para integrarse rápidamente al plantel y comenzar a trabajar bajo las órdenes del cuerpo técnico. “Apenas llegué a la provincia me puse a disposición del cuerpo técnico, así que ahora voy a trabajar para tener un buen año”, manifestó, y agregó que llega con la intención de “demostrar todo lo que puedo entregar dentro de la cancha”.

En el cierre de sus declaraciones, el atacante destacó el presente institucional del club y los motivos que lo llevaron a aceptar la propuesta: “Gimnasia dio pelea en los últimos años y es un club ordenado”, afirmó, subrayando el crecimiento deportivo de la institución. En paralelo a la confirmación del refuerzo, se informó que este sábado 10 el plantel profesional, junto al cuerpo técnico y el staff de colaboradores, viajará a la ciudad cordobesa de Río Segundo para continuar con una nueva etapa de la pretemporada. Allí, el equipo buscará alcanzar la mejor puesta a punto física y futbolística antes del inicio de la competencia oficial.

