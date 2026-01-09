Axel Pinto se sumó a Gimnasia de Jujuy y es el décimo refuerzo 2026

Axel Pinto se convirtió oficialmente en el décimo refuerzo de Gimnasia de Jujuy para la temporada 2026 de la Primera Nacional. El extremo, que durante el último año vistió la camiseta de Sarmiento de La Banda, se incorporó a la pretemporada que conduce Hernán Pellerano.

Quién es Axel Pinto, el décimo refuerzo de Gimnasia de Jujuy Este viernes 9 de enero, Axel Pinto firmó su respectivo contrato en compañía del manager deportivo de Gimnasia de Jujuy, Julio Chiarini, y ya se encuentra a disposición del técnico Hernán Pellerano.

El extremo de 25 años viene de jugar durante el último año en Sarmiento de La Banda, donde disputó 23 partidos y convirtió un gol, siendo una pieza habitual dentro del plantel.

Axel Pinto se sumó como el décimo refuerzo de Gimnasia de Jujuy Formado futbolísticamente en Central Córdoba de Santiago del Estero, el mediocampista también tuvo pasos por San Lorenzo de Alem, antes de arribar al conjunto bandeño. Ahora, afrontará un nuevo desafío en Gimnasia de Jujuy, con el objetivo de afianzarse en la Primera Nacional.

Tras la firma del contraro, Pinto describió al Lobo como un grande de la categoría y dijo sentirse “muy feliz de ser parte del club”. Consultado por la pretemporada, señaló que “los partidos de la pretemporada serán una buena oportunidad para mostrar juego”, y concluyó destacando ser “un trabajador que viene a Jujuy a ayudar al equipo entregándose al máximo”. axel pinto gimnasia de jujuy (1) Los diez refuerzos de Gimnasia de Jujuy Claudio Pombo Delfor Minervino Mauro Cachi Abel Argañaraz Matías Ramos Mingo Gonzalo Villarreal Martín Lazarte Federico Paradela David Gallardo Axel Pinto En paralelo, el cuerpo técnico continúa atento al mercado de pases y evalúa nuevas incorporaciones. Según adelantó a nuestro medio el manager deportivo, Julio Chiarini, se encuentran a la espera de novedades por Octavio Bianchi, quien podría sumarse al plantel de Gimnasia de Jujuy.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.