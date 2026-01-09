viernes 09 de enero de 2026

9 de enero de 2026 - 18:45
Mercado de Pases.

Axel Pinto se sumó a Gimnasia de Jujuy y es el décimo refuerzo 2026

Gimnasia de Jujuy oficializó un nuevo refuerzo para la Primera Nacional 2026. Se trata de Axel Pinto, carrilero de 25 años.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
axel pinto gimnasia de jujuy (2)

Axel Pinto se convirtió oficialmente en el décimo refuerzo de Gimnasia de Jujuy para la temporada 2026 de la Primera Nacional. El extremo, que durante el último año vistió la camiseta de Sarmiento de La Banda, se incorporó a la pretemporada que conduce Hernán Pellerano.

Gimnasia de Jujuy visitará a Chacarita en la segunda fecha.
Primera Nacional.

Gimnasia de Jujuy y Chacarita con día y horario confirmado
Guillermo Cosaro - Gimnasia de Jujuy video
Fútbol.

Guillermo Cosaro sobre Gimnasia de Jujuy: "Arrancamos con ilusión, armamos un buen plantel"

El extremo de 25 años viene de jugar durante el último año en Sarmiento de La Banda, donde disputó 23 partidos y convirtió un gol, siendo una pieza habitual dentro del plantel.

Axel Pinto se sumó como el décimo refuerzo de Gimnasia de Jujuy

Formado futbolísticamente en Central Córdoba de Santiago del Estero, el mediocampista también tuvo pasos por San Lorenzo de Alem, antes de arribar al conjunto bandeño. Ahora, afrontará un nuevo desafío en Gimnasia de Jujuy, con el objetivo de afianzarse en la Primera Nacional.

Tras la firma del contraro, Pinto describió al Lobo como un grande de la categoría y dijo sentirse “muy feliz de ser parte del club”. Consultado por la pretemporada, señaló que “los partidos de la pretemporada serán una buena oportunidad para mostrar juego”, y concluyó destacando ser “un trabajador que viene a Jujuy a ayudar al equipo entregándose al máximo”.

axel pinto gimnasia de jujuy (1)

Los diez refuerzos de Gimnasia de Jujuy

  1. Claudio Pombo
  2. Delfor Minervino
  3. Mauro Cachi
  4. Abel Argañaraz
  5. Matías Ramos Mingo
  6. Gonzalo Villarreal
  7. Martín Lazarte
  8. Federico Paradela
  9. David Gallardo
  10. Axel Pinto

En paralelo, el cuerpo técnico continúa atento al mercado de pases y evalúa nuevas incorporaciones. Según adelantó a nuestro medio el manager deportivo, Julio Chiarini, se encuentran a la espera de novedades por Octavio Bianchi, quien podría sumarse al plantel de Gimnasia de Jujuy.

