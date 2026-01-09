Axel Pinto se sumó a Gimnasia de Jujuy y es el décimo refuerzo 2026

Axel Pinto se convirtió oficialmente en el décimo refuerzo deGimnasia de Jujuy para la temporada 2026 de la Primera Nacional. El extremo, que durante el último año vistió la camiseta de Sarmiento de La Banda, se incorporó a la pretemporada que conduce Hernán Pellerano.
El extremo de 25 años viene de jugar durante el último año en Sarmiento de La Banda, donde disputó 23 partidos y convirtió un gol, siendo una pieza habitual dentro del plantel.
Formado futbolísticamente enCentral Córdoba de Santiago del Estero, el mediocampista también tuvo pasos por San Lorenzo de Alem, antes de arribar al conjunto bandeño. Ahora, afrontará un nuevo desafío en Gimnasia de Jujuy, con el objetivo de afianzarse en la Primera Nacional.
Tras la firma del contraro, Pinto describió al Lobo como un grande de la categoría y dijo sentirse “muy feliz de ser parte del club”. Consultado por la pretemporada, señaló que “los partidos de la pretemporada serán una buena oportunidad para mostrar juego”, y concluyó destacando ser “un trabajador que viene a Jujuy a ayudar al equipo entregándose al máximo”.