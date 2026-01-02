viernes 02 de enero de 2026

2 de enero de 2026 - 12:40
Fútbol.

Mercado de pases 2026: Gimnasia de Jujuy negocia por dos posibles incorporaciones

Julio Chiarini, manager deportivo de Gimnasia de Jujuy, habló de dos posibles refuerzos para la Primera Nacional 2026.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
cuerpo tecnico gimnasia de jujuy

El próximo lunes 5 de enero, Gimnasia de Jujuy pondrá en marcha la pretemporada 2026 con vistas al inicio del torneo de la Primera Nacional. En este nuevo ciclo, el plantel que conduce Hernán Pellerano ya registró algunas bajas, pero también confirmó, por ahora, cuatro refuerzos que se sumarán al trabajo inicial.

En relación con las incorporaciones, el manager deportivo Julio Chiarini confirmó a TodoJujuy.com que el club mantiene negociaciones por otras dos posibles altas, con el objetivo de completar el plantel antes del comienzo de la competencia.

Julio Chiarini confirmó que Gimnasia de Jujuy negocia por Axel Pinto y Octavio Bianchi

Gimnasia de Jujuy continúa moviéndose en el mercado de pases y, a los refuerzos ya anunciados, podrían sumarse dos nombres más. Así lo confirmó el manager deportivo Julio Chiarini, quien detalló que tanto Axel Pinto como Octavio Bianchi están en tratativas para incorporarse al plantel de Hernán Pellerano.

Sobre Pinto, volante de Sarmiento de La Banda, Chiarini explicó que fue una recomendación al cuerpo técnico y que, tras analizarlo, quedó bien considerado. “Nos gustó mucho como opción”, aseguró.

Luego agregó: “Nosotros también queremos aprovechar ese tipo de jugadores que por ahí vienen del Federal A y que pueden sumar. Seguramente sí será refuerzo, todavía no lo hemos arreglado del todo, pero sí, están en tratativa como para poder sumarlo y darle una oportunidad y quién te dice el día de mañana que tengamos un jugador importante”, enfatizó.

Axel Pinto

En relación con Octavio Bianchi, actualmente en Orense de Ecuador y cuyo pase pertenece a All Boys, el manager detalló que continúan con las conversaciones entre los clubes.

“El presidente Walter Morales está hablando con el presidente de All Boys, porque él pertenece a All Boys todavía. Hay que ver la posibilidad de que pueda salir. Nos interesa, es un delantero importante. Queremos que vuelva a lo que era el Bianchi de All Boys. La calidad está intacta, es un joven que nos puede dar mucho en varios aspectos”, sostuvo.

Finalmente, Chiarini señaló que están a la espera de definiciones: “Estamos esperando noticias de último momento para ver si es factible la llegada del delantero”.

image

Los cuatro refuerzos confirmados del Lobo

Hasta el momento el Lobo confirmó la incorporación de cuatro futbolistas:

  • Delfor Minervino
  • Claudio Pombo
  • Mauro Cachi
  • Abel Argañaráz

En tanto, las bajas de Gimnasia de Jujuy son: Sebastián Anchoverri, Gustavo Fernández, Santiago Camacho, Alejandro Quintana, Bruno Palazzo, Francisco Duré, Daniel Juárez, Román Barreto, Matías Noble, Jeremías Perales y Joaquín Trasante.

Embed - JULIO CHIARINI - Manager Deportivo del Lobo - Habló de otros dos posibles refuerzos para Gimnasia

