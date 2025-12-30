martes 30 de diciembre de 2025

30 de diciembre de 2025 - 09:59
Mercado.

Gimnasia de Jujuy confirmó al tercer refuerzo: quién es Mauro Cachi

Mauro Cachi será el tercer refuerzo de Gimnasia de Jujuy para la temporada 2026 de la Primera Nacional.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Mauro Cachi, el tercer refuerzo de Gimnasia de Jujuy

Mauro Cachi, el tercer refuerzo de Gimnasia de Jujuy

A pocos días del inicio de la pretemporada 2026, Gimnasia de Jujuy oficializó a su tercer refuerzo para el plantel dirigido por Hernán Pellerano. Se trata de Mauro Cachi, enganche de 27 años, nacido en General Güemes, provincia de Salta.

Quién es Mauro Cachi, el tercer refuerzo de Gimnasia de Jujuy

Mauro Cachi fue confirmado como el tercer refuerzo de Gimnasia de Jujuy para la temporada 2026 de la Primera Nacional. El enganche de 27 años llega tras su último paso por River Plate de Montevideo y Fénix, y cuenta con antecedentes en Albion FC, Deportivo Maipú, Barracas Central, entre otros equipos.

Durante su etapa en River Plate de Montevideo, Cachi disputó 22 partidos, en los cuales no convirtió goles.

mauro cachi jugador

Quiénes son los otros refuerzos del Lobo

El equipo de Hernán Pellerano también sumó otros dos nombres para la temporada 2026: Delfor Minervino y Claudio Pombo.

Minervino es lateral derecho y llega al Lobo jujeño por un año, con una opción de compra del 100% de su pase. El jugador hizo su último paso por Estudiantes de Caseros y su carrera incluye pasos por Sportivo Italiano, Los Andes, Central Córdoba y Deportivo Riestra.

Delfor Minervino

En tanto, el volante Claudio Pombo rubricó a principio de diciembre su contrato con Gimnasia de Jujuy, convirtiéndose oficialmente en el primer refuerzo del equipo dirigido por Hernán Pellerano de cara al próximo torneo.

Pombo cuenta con una extensa trayectoria en el fútbol argentino. Además de su último ciclo en Temperley, vistió las camisetas de Chacarita, Sarmiento, San Martín de Tucumán, Instituto de Córdoba y Atlético Tucumán. Sus inicios fueron en Huracán Goya y Juventud Unida de Gualeguaychú.

Claudio Pombo gimnasia de jujuy

