jueves 18 de diciembre de 2025

18 de diciembre de 2025 - 20:35
Mercado de pases.

Gimnasia de Jujuy ya tiene a su segundo refuerzo y es un lateral

A la lista de jugadores que siguen en el plantel, se suman las incorporaciones buscadas por el entrenador Hernán Pellerano. ¿Quién es el nuevo refuerzo?

Victoria Marín
Por  Victoria Marín
Delfor Minervino llega al lobo jujeño.

Delfor Minervino llega al lobo jujeño.

En este sentido el jugador ampliará su vínculo con Estudiantes hasta el 31 de diciembre de 2027, lo que da flexibilidad al club lupino para negociar su permanencia.

Delfor Minervino

Trayectoria de Delfor Minervino

Delfor Minervino, nacido el 10 de abril de 1996 en Buenos Aires (29 años), debutó como profesional en 2015 con Club Luján. Su carrera incluye pasos por Sportivo Italiano, Los Andes, Club Atlético Estudiantes (su club formador reciente), con préstamos a Central Córdoba y Deportivo Riestra.

En la Primera Nacional, Minervino se consolidó como un lateral versátil, con buena marca y llegada al área rival. Su experiencia en la categoría lo posiciona como un refuerzo ideal para Gimnasia, que apunta a pelear arriba en la tabla.

Embed - Delfor Minervino - Futbolista

En la temporada 2025 con Estudiantes de Caseros, Minervino disputó 26 partidos, anotó un gol y registró 2 asistencias. Estas cifras destacan su aporte no solo defensivo, sino también en la creación de juego, con promedios sólidos en duelos ganados y centros precisos.

Quiénes siguen en Gimnasia de Jujuy

Soria, Endrizzi, López y Cosaro

Según anunció Gimnasia de Jujuy, Hugo Soria, Emiliano Endrizzi y Diego López, renovaron sus respectivos contratos con Lobo jujeño y estarán a disposición del técnico Hernán Pellerano para la temporada 2026 de la Primera Nacional. Cabe destacar que en noviembre, Milton Álvarez dio la primicia a TodoJujuy.com que continuará en el club durante el próximo año.

Asimismo, nuestro medio pudo conocer que el capitán Guillermo Cosaro también será de los jugadores que continuarán en Gimnasia de Jujuy.

El Polaco Menéndez sigue en Gimnasia de Jujuy

El club de barrio Luján confirmó también la continuidad de Cristian “El Polaco” Menéndez, quien extenderá su contrato hasta diciembre de 2026. El delantero llegó en 2024 y se afianzó en el equipo profesional de Gimnasia de Jujuy, siendo uno de los jugadores más destacados de la era de Matías Módolo, con 31 encuentros disputados y un total de 7 goles marcados.

