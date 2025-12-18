Gimnasia de Jujuy ya tiene a su segundo refuerzo y es un lateral

Estudiantes de Caseros hizo oficial a través de sus redes sociales la cesión de Delfor Minervino a Gimnasia de Jujuy . El derecho lateral llega al "Lobo jujeño" por un año, con una opción de compra del 100% de su pase.

En este sentido el jugador ampliará su vínculo con Estudiantes hasta el 31 de diciembre de 2027, lo que da flexibilidad al club lupino para negociar su permanencia.

Delfor Minervino, nacido el 10 de abril de 1996 en Buenos Aires (29 años), debutó como profesional en 2015 con Club Luján. Su carrera incluye pasos por Sportivo Italiano, Los Andes, Club Atlético Estudiantes (su club formador reciente), con préstamos a Central Córdoba y Deportivo Riestra.

En la Primera Nacional, Minervino se consolidó como un lateral versátil, con buena marca y llegada al área rival. Su experiencia en la categoría lo posiciona como un refuerzo ideal para Gimnasia, que apunta a pelear arriba en la tabla.

En la temporada 2025 con Estudiantes de Caseros, Minervino disputó 26 partidos, anotó un gol y registró 2 asistencias. Estas cifras destacan su aporte no solo defensivo, sino también en la creación de juego, con promedios sólidos en duelos ganados y centros precisos.

Quiénes siguen en Gimnasia de Jujuy

Según anunció Gimnasia de Jujuy, Hugo Soria, Emiliano Endrizzi y Diego López, renovaron sus respectivos contratos con Lobo jujeño y estarán a disposición del técnico Hernán Pellerano para la temporada 2026 de la Primera Nacional. Cabe destacar que en noviembre, Milton Álvarez dio la primicia a TodoJujuy.com que continuará en el club durante el próximo año.

Asimismo, nuestro medio pudo conocer que el capitán Guillermo Cosaro también será de los jugadores que continuarán en Gimnasia de Jujuy.

El Polaco Menéndez sigue en Gimnasia de Jujuy

El club de barrio Luján confirmó también la continuidad de Cristian “El Polaco” Menéndez, quien extenderá su contrato hasta diciembre de 2026. El delantero llegó en 2024 y se afianzó en el equipo profesional de Gimnasia de Jujuy, siendo uno de los jugadores más destacados de la era de Matías Módolo, con 31 encuentros disputados y un total de 7 goles marcados.