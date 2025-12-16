Gimnasia de Jujuy tiene otra baja: uno de los arqueros firmó con Chacarita

En las últimas horas, Chacarita oficializó nuevos refuerzos para la Primera Nacional 2026, y entre ellos aparece Sebastián Anchoverri, arquero que formó parte del plantel deGimnasia de Jujuy en el torneo anterior. Aunque se evaluaba la posibilidad de que siguiera en el Lobo, finalmente se confirmó su desvinculación.
Chacarita Juniors confirmó durante la tarde del lunes a cuatro refuerzos que pasarán a integrar el plantel dirigido por Matías Módolo. Entre ellos se encuentra Sebastián Anchoverri, arquero suplente de Gimnasia de Jujuy. El jugador tenía contrato vigente hasta diciembre de 2025 con el club jujeño y, según pudo conocer TodoJujuy.com, ambas partes se encontraban en conversaciones para garantizar su continuidad.
Con esta salida, el Lobo suma una nueva baja, por lo que el cuerpo técnico y el Manager Deportivo deberán evaluar si incorporan un refuerzo para ese puesto.
Cómo le fue a Sebastián Anchoverri en Gimnasia de Jujuy
En ese partido, el equipo dirigido por Módolo igualó 1-1, y Anchoverri recibió un gol en contra.
Los jugadores que no siguen en el Lobo
Gustavo Fernández
Daniel Juárez
Fernando Duré
Román Barreto
Santiago Camacho
Matías Noble
Alejandro Quintana
Sobre la situación de Alejandro Quintana, Gimnasia de Jujuy compartió un video en el que el jugador se despide de los hinchas, asegurando que la decisión de alejarse del Lobo fue estrictamente por temas personales.