Gimnasia de Jujuy tiene otra baja: uno de los arqueros firmó con Chacarita

Arqueros de Gimnasia de Jujuy

En las últimas horas, Chacarita oficializó nuevos refuerzos para la Primera Nacional 2026, y entre ellos aparece Sebastián Anchoverri, arquero que formó parte del plantel de Gimnasia de Jujuy en el torneo anterior. Aunque se evaluaba la posibilidad de que siguiera en el Lobo, finalmente se confirmó su desvinculación.

Finalización de contrato y cierre con Chacarita Chacarita Juniors confirmó durante la tarde del lunes a cuatro refuerzos que pasarán a integrar el plantel dirigido por Matías Módolo. Entre ellos se encuentra Sebastián Anchoverri, arquero suplente de Gimnasia de Jujuy. El jugador tenía contrato vigente hasta diciembre de 2025 con el club jujeño y, según pudo conocer TodoJujuy.com, ambas partes se encontraban en conversaciones para garantizar su continuidad.

Con esta salida, el Lobo suma una nueva baja, por lo que el cuerpo técnico y el Manager Deportivo deberán evaluar si incorporan un refuerzo para ese puesto.

sebastian anchoverri chacarita Cómo le fue a Sebastián Anchoverri en Gimnasia de Jujuy Sebastián Anchoverri arribó a Gimnasia de Jujuy durante el mercado de pases 2025, cuando el plantel era conducido por Matías Módolo. Desde su llegada, ocupó el rol de arquero suplente, ya que el arco del Lobo quedó bajo la custodia de Milton Álvarez.

Su ingreso como titular se produjo en el encuentro frente a Defensores Unidos (CADU), reemplazando a Álvarez, quien debía cumplir una fecha de suspensión luego de su expulsión ante Estudiantes, en Caseros. En ese partido, el equipo dirigido por Módolo igualó 1-1, y Anchoverri recibió un gol en contra. Milton Alvarez y Sebastian Anchoverri - Arqueros Los jugadores que no siguen en el Lobo Gustavo Fernández

Daniel Juárez

Fernando Duré

Román Barreto

Santiago Camacho

Matías Noble

Alejandro Quintana Sobre la situación de Alejandro Quintana, Gimnasia de Jujuy compartió un video en el que el jugador se despide de los hinchas, asegurando que la decisión de alejarse del Lobo fue estrictamente por temas personales. Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Todo Jujuy (@diariotodojujuy)

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.