martes 16 de diciembre de 2025

16 de diciembre de 2025 - 10:23
Mercado.

Gimnasia de Jujuy tiene otra baja: uno de los arqueros firmó con Chacarita

Gimnasia de Jujuy tiene otra baja para el torneo de la Primera Nacional 2026. Se trata de uno de los arqueros que firmó con Chacarita.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Arqueros de Gimnasia de Jujuy

Arqueros de Gimnasia de Jujuy

En las últimas horas, Chacarita oficializó nuevos refuerzos para la Primera Nacional 2026, y entre ellos aparece Sebastián Anchoverri, arquero que formó parte del plantel de Gimnasia de Jujuy en el torneo anterior. Aunque se evaluaba la posibilidad de que siguiera en el Lobo, finalmente se confirmó su desvinculación.

Finalización de contrato y cierre con Chacarita

Chacarita Juniors confirmó durante la tarde del lunes a cuatro refuerzos que pasarán a integrar el plantel dirigido por Matías Módolo. Entre ellos se encuentra Sebastián Anchoverri, arquero suplente de Gimnasia de Jujuy. El jugador tenía contrato vigente hasta diciembre de 2025 con el club jujeño y, según pudo conocer TodoJujuy.com, ambas partes se encontraban en conversaciones para garantizar su continuidad.

Con esta salida, el Lobo suma una nueva baja, por lo que el cuerpo técnico y el Manager Deportivo deberán evaluar si incorporan un refuerzo para ese puesto.

Su ingreso como titular se produjo en el encuentro frente a Defensores Unidos (CADU), reemplazando a Álvarez, quien debía cumplir una fecha de suspensión luego de su expulsión ante Estudiantes, en Caseros.

En ese partido, el equipo dirigido por Módolo igualó 1-1, y Anchoverri recibió un gol en contra.

Milton Alvarez y Sebastian Anchoverri - Arqueros

Los jugadores que no siguen en el Lobo

  • Gustavo Fernández
  • Daniel Juárez
  • Fernando Duré
  • Román Barreto
  • Santiago Camacho
  • Matías Noble
  • Alejandro Quintana

Sobre la situación de Alejandro Quintana, Gimnasia de Jujuy compartió un video en el que el jugador se despide de los hinchas, asegurando que la decisión de alejarse del Lobo fue estrictamente por temas personales.

