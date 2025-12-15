Walter Morales habló de las prioridades del mercado de pases en Gimnasia de Jujuy

Gimnasia de Jujuy encaró una nueva etapa de cara a la Primera Nacional del 2026 . Con el flamante estreno de Hernán Pellerano en el banco del Lobo, ya se conocen algunas bajas, mientras Walter Morales confirmó las prioridades en el mercado.

“Estamos trabajando duro”, dijo el presidente del club que tiene también como desafío la Copa Argentina , y destacó que “la gran mayoría del plantel se va a quedar . Hemos tenido, coordinado con el técnico, entre 9 y 10 bajas del plantel que teníamos”, remarcó la máxima autoridad de la institución.

“Estamos atrás del número 9” , adelantó Morales. “Quintana, por cuestiones familiares, tuvo que dejar la provincia”, y subrayó que “estamos en tratativas” para sumar caras nuevas, pero admitió que el mercado “está muy difícil, muy complejo en estos momentos” .

Walter Morales habló del presente de Gimnasia de Jujuy

“Hoy la prioridad, pero también buscamos un marcador de punta que prácticamente ya lo tenemos cerrado. Después un volante mixto, y uno o dos delanteros más. Estamos en tratativas y en el trabajo de reforzar el plantel”. El primer refuerzo es Claudio Pombo.

Walter Morales y el futuro de Nicolás Dematei

Sobre el defensor, referente y líder del plantel, Morales confirmó que “tiene contrato un año más con Gimnasia. Hasta acá no ha llamado ningún club interesado. Estamos teniendo charlas con él. Somos muy optimistas en que el jugador se va a quedar en Gimnasia un año más”.

Los que siguen

Resaltó el acuerdo con Francisco Maidána. “Es muy importante porque es un jugador de la casa. También estamos en el mismo operativo con Juan Pablo Córdoba y con Velázquez”, y remarcó que ya acordaron su continuidad Cosaro, Endrizzi, Soria y Menéndez. “Yo creo que un 90% del plantel lo vamos a poder mantener”.

Morales indicó que las divisiones inferiores son importantes. “Pellerano está trabajando con los profes para coordinar metodologías de trabajo con los profes de las divisiones inferiores. Así que se va a trabajar fuerte en eso”, cerró.