Francisco Maidana renovó con Gimnasia de Jujuy: hasta cuándo firmó contrato

Hasta cuándo renovó Francisco Maidana en Gimnasia de Jujuy
De acuerdo a lo informado por el Lobo jujeño, Francisco Maidana firmóun contrato vigente hasta diciembre de 2027, por lo que continuará vinculado a la institución albiceleste y trabajando bajo la conducción de Hernán Pellerano.
Quiénes son los jugadores que siguen en Gimnasia de Jujuy
Soria, Endrizzi, López, Cosaro, Anchoverri y Gómez
Asimismo, nuestro medio pudo conocer que el capitán Guillermo Cosaro también será de los jugadores que continuarán en Gimnasia de Jujuy, al igual que los arqueros Sebastián Anchoverri y Gonzalo Gómez.
El Polaco Menéndez sigue en Gimnasia de Jujuy
El club de barrio Luján confirmó también la continuidad de Cristian “El Polaco” Menéndez, quien extenderá su contrato hasta diciembre de 2026. El delantero llegó en 2024 y se afianzó en el equipo profesional de Gimnasia de Jujuy, siendo uno de los jugadores más destacados de la era de Matías Módolo, con 31 encuentros disputados y un total de 7 goles marcados.