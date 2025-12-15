lunes 15 de diciembre de 2025

15 de diciembre de 2025 - 13:23
Mercado.

Francisco Maidana renovó con Gimnasia de Jujuy: hasta cuándo firmó contrato

Gimnasia de Jujuy confirmó la renovación de Francisco Maidana en el plantel profesional que dirige Hernán Pellerano.

Gabriela Bernasconi
Gabriela Bernasconi
francisco maidana.jpg
Hasta cuándo renovó Francisco Maidana en Gimnasia de Jujuy

De acuerdo a lo informado por el Lobo jujeño, Francisco Maidana firmó un contrato vigente hasta diciembre de 2027, por lo que continuará vinculado a la institución albiceleste y trabajando bajo la conducción de Hernán Pellerano.

Francisco Maidana se despide de Gimnasia de Jujuy
Francisco Maidana - Gimnasia de Jujuy

Francisco Maidana - Gimnasia de Jujuy

Quiénes son los jugadores que siguen en Gimnasia de Jujuy

Soria, Endrizzi, López, Cosaro, Anchoverri y Gómez

Según anunció Gimnasia de Jujuy, Hugo Soria, Emiliano Endrizzi y Diego López, renovaron sus respectivos contratos con Lobo jujeño y estarán a disposición del técnico Hernán Pellerano para la temporada 2026 de la Primera Nacional. Cabe destacar que en noviembre, Milton Álvarez dio la primicia a TodoJujuy.com que continuará en el club durante el próximo año.

Asimismo, nuestro medio pudo conocer que el capitán Guillermo Cosaro también será de los jugadores que continuarán en Gimnasia de Jujuy, al igual que los arqueros Sebastián Anchoverri y Gonzalo Gómez.

image

El Polaco Menéndez sigue en Gimnasia de Jujuy

El club de barrio Luján confirmó también la continuidad de Cristian “El Polaco” Menéndez, quien extenderá su contrato hasta diciembre de 2026. El delantero llegó en 2024 y se afianzó en el equipo profesional de Gimnasia de Jujuy, siendo uno de los jugadores más destacados de la era de Matías Módolo, con 31 encuentros disputados y un total de 7 goles marcados.

Cristian Polaco Menendez

Temas
