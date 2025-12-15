Francisco Maidana renovó con Gimnasia de Jujuy: hasta cuándo firmó contrato

Gimnasia de Jujuy continúa definiendo la base del plantel profesional que afrontará la Primera Nacional 2026. Luego del trabajo coordinado entre el cuerpo técnico y el manager deportivo, se confirmó que Francisco Maidana renovó su contrato con el club en las últimas horas.

Hasta cuándo renovó Francisco Maidana en Gimnasia de Jujuy De acuerdo a lo informado por el Lobo jujeño, Francisco Maidana firmó un contrato vigente hasta diciembre de 2027, por lo que continuará vinculado a la institución albiceleste y trabajando bajo la conducción de Hernán Pellerano.

Francisco Maidana se despide de Gimnasia de Jujuy Francisco Maidana - Gimnasia de Jujuy Quiénes son los jugadores que siguen en Gimnasia de Jujuy Soria, Endrizzi, López, Cosaro, Anchoverri y Gómez Según anunció Gimnasia de Jujuy, Hugo Soria, Emiliano Endrizzi y Diego López, renovaron sus respectivos contratos con Lobo jujeño y estarán a disposición del técnico Hernán Pellerano para la temporada 2026 de la Primera Nacional. Cabe destacar que en noviembre, Milton Álvarez dio la primicia a TodoJujuy.com que continuará en el club durante el próximo año.

Asimismo, nuestro medio pudo conocer que el capitán Guillermo Cosaro también será de los jugadores que continuarán en Gimnasia de Jujuy, al igual que los arqueros Sebastián Anchoverri y Gonzalo Gómez.

image El Polaco Menéndez sigue en Gimnasia de Jujuy El club de barrio Luján confirmó también la continuidad de Cristian “El Polaco” Menéndez, quien extenderá su contrato hasta diciembre de 2026. El delantero llegó en 2024 y se afianzó en el equipo profesional de Gimnasia de Jujuy, siendo uno de los jugadores más destacados de la era de Matías Módolo, con 31 encuentros disputados y un total de 7 goles marcados. Cristian Polaco Menendez

