La Finalissima tiene fecha: cuándo jugarán la Selección Argentina y España

Argentina y España , campeones de América y Europa, se perfilan para jugar la Finalissima en la Fecha FIFA de marzo del 2026, aunque resta la confirmación formal por parte del ente que rige el fútbol mundial.

Amistoso. La Selección Argentina le ganó a Angola 2 a 0 con goles de Martínez y Messi

La Finalissima entre el campeón de la Copa América y el campeón de la Eurocopa , empieza a tomar forma. Este lunes, Rafael Louzán, presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), afirmó que el duelo se disputaría en marzo de 2026.

Todavía queda la comunicación formal para hacerlo oficial, pero según sus declaraciones, el entendimiento ya está avanzado: “Hemos cerrado un acuerdo con UEFA”, remarcó el dirigente, y aclaró que resta la confirmación oficial para terminar de sellar el evento.

La planificación, además, no es nueva: UEFA informó meses atrás que representantes de CONMEBOL, UEFA, AFA y RFEF mantuvieron su primera reunión presencial organizativa para coordinar aspectos logísticos, calendario y fechas tentativas del partido.

La UEFA y la Conmebol anunciaron oficialmente la Finalissima 2026. Argentina vs España: cuándo y dónde se juega la Finalissima 2026.

El motivo por el que marzo aparece como la opción más firme tiene que ver con el calendario internacional. En ESPN detallaron que la ventana FIFA se extiende del 23 al 31 de marzo de 2026 y que la alternativa de junio pierde fuerza por la cercanía con el Mundial 2026.

En ese contexto, distintos medios ya mencionan como objetivo el viernes 27 de marzo de 2026, aunque, por ahora, a la espera de la oficialización definitiva por parte de los organismos y federaciones involucradas.

Qatar y el recuerdo de Lusail

Sobre la sede, todavía no hay confirmación formal. Sin embargo, se perfila Doha, Qatar, con el estadio Lusail como escenario principal, el mismo donde Argentina conquistó el Mundial 2022. No se descarta Estados Unidos y la elección final dependerá del anuncio oficial.

La Finalissima volvió al calendario en 2022, cuando Argentina goleó 3-0 a Italia en Wembley, reeditando el viejo espíritu del choque intercontinental que antes se disputaba como Copa Artemio Franchi (con ediciones en 1985 y 1993).