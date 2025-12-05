Sorteo del Mundial 2026: este es el "Grupo de la Muerte" que podría tocarle a la selección argentina

Cuál es el “Grupo de la Muerte” que podría tocarle a la Selección argentina en el Mundial 2026.
Este viernes tendrá lugar el sorteo del Mundial 2026, instancia en la que la Selección argentina —incluida entre los doce equipos preclasificados— sabrá qué combinados enfrentará en la etapa inicial. Por su condición de organizadores, México, Canadá y Estados Unidos ocuparán automáticamente los grupos A, B y D.
Ninguno de ellos podrá coincidir con el conjunto nacional, lo mismo que las selecciones de la Conmebol (Brasil, Colombia, Uruguay, Ecuador, Paraguay y Bolivia, si accede mediante el repechaje).
Aun así, existe la posibilidad de que a Argentina le toquen contrincantes de gran jerarquía, como dos seleccionados europeos en la misma zona o combinados muy exigentes ubicados en otros bombos.
Entre las alternativas más desafiantes aparece un eventual cruce con Marruecos, Noruega e Italia —en caso de que esta última supere el repechaje de la UEFA—, un escenario que configura lo que habitualmente se denomina “Grupo de la Muerte”, donde todo resulta impredecible.
Por el contrario, un cuadro considerablemente más favorable podría formarse con Australia o Irán provenientes del bombo 2, Panamá desde el bombo 3 y alguno de los equipos que participan por primera vez: Jordania, Cabo Verde, Curazao o Haití, integrantes del bombo 4.
Mundial 2026: así quedaron los bombos para el sorteo
Bombo 1
España
Argentina
Francia
Inglaterra
Brasil
Portugal
Países Bajos
Bélgica
Alemania
Estados Unidos
México
Canadá
Bombo 2
Croacia
Marruecos
Colombia
Uruguay
Suiza
Japón
Senegal
Iran
Corea del Sur
Ecuador
Austria
Australia
Bombo 3
Noruega
Panamá
Egipto
Argelia
Escocia
Paraguay
Túnez
Costa de Marfil
Uzbekistan
Qatar
Arabia Saudita
Sudáfrica
Bombo 4
Jordan
Cabo Verde
Ghana
Curaçao
Haiti
Nueva Zelanda
Repechaje Europeo 1
Repechaje Europeo 2
Repechaje Europeo 3
Repechaje Europeo 4
Repechaje Intercontinental 1
Repechaje Intercontinental 2
Cuándo es el sorteo del Mundial 2026
El sorteo que definirá los grupos del Mundial 2026 se realizará el viernes 5 de diciembre de 2025 en el Kennedy Center de Washington D.C.