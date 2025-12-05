viernes 05 de diciembre de 2025

5 de diciembre de 2025 - 11:34
Fútbol.

Sorteo del Mundial 2026: este es el "Grupo de la Muerte" que podría tocarle a la selección argentina

Los de Scaloni, ubicados entre los equipos líderes del sorteo, sabrán este viernes en Washington qué adversarios tendrá en la etapa inicial.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Cuál es el “Grupo de la Muerte” que podría tocarle a la Selección argentina en el Mundial 2026.

Cuál es el “Grupo de la Muerte” que podría tocarle a la Selección argentina en el Mundial 2026.

Este viernes tendrá lugar el sorteo del Mundial 2026, instancia en la que la Selección argentina —incluida entre los doce equipos preclasificados— sabrá qué combinados enfrentará en la etapa inicial. Por su condición de organizadores, México, Canadá y Estados Unidos ocuparán automáticamente los grupos A, B y D.

Ninguno de ellos podrá coincidir con el conjunto nacional, lo mismo que las selecciones de la Conmebol (Brasil, Colombia, Uruguay, Ecuador, Paraguay y Bolivia, si accede mediante el repechaje).

Sorteo del Mundial 2026
Sorteo del Mundial 2026

Sorteo del Mundial 2026

Aun así, existe la posibilidad de que a Argentina le toquen contrincantes de gran jerarquía, como dos seleccionados europeos en la misma zona o combinados muy exigentes ubicados en otros bombos.

Entre las alternativas más desafiantes aparece un eventual cruce con Marruecos, Noruega e Italia —en caso de que esta última supere el repechaje de la UEFA—, un escenario que configura lo que habitualmente se denomina “Grupo de la Muerte”, donde todo resulta impredecible.

Por el contrario, un cuadro considerablemente más favorable podría formarse con Australia o Irán provenientes del bombo 2, Panamá desde el bombo 3 y alguno de los equipos que participan por primera vez: Jordania, Cabo Verde, Curazao o Haití, integrantes del bombo 4.

Sorteo del Mundial 2026: todo lo que tenés que saber
Sorteo del Mundial 2026: todo lo que tenés que saber

Sorteo del Mundial 2026: todo lo que tenés que saber

Mundial 2026: así quedaron los bombos para el sorteo

Bombo 1

  • España
  • Argentina
  • Francia
  • Inglaterra
  • Brasil
  • Portugal
  • Países Bajos
  • Bélgica
  • Alemania
  • Estados Unidos
  • México
  • Canadá
Esta edición, que será la primera con la participación de 48 equipos, tendrá varias novedades.
La FIFA confirmó cuándo es el sorteo del Mundial 2026.

La FIFA confirmó cuándo es el sorteo del Mundial 2026.

Bombo 2

  • Croacia
  • Marruecos
  • Colombia
  • Uruguay
  • Suiza
  • Japón
  • Senegal
  • Iran
  • Corea del Sur
  • Ecuador
  • Austria
  • Australia
Maple, Zayu y Clutch serán los personajes que le aportarán color a la próxima Copa del Mundo.
FIFA presentó a las tres mascotas del Mundial 2026.

FIFA presentó a las tres mascotas del Mundial 2026.

Bombo 3

  • Noruega
  • Panamá
  • Egipto
  • Argelia
  • Escocia
  • Paraguay
  • Túnez
  • Costa de Marfil
  • Uzbekistan
  • Qatar
  • Arabia Saudita
  • Sudáfrica
La FIFA dio a conocer los detalles del sorteo del Mundial 2026.

Bombo 4

  • Jordan
  • Cabo Verde
  • Ghana
  • Curaçao
  • Haiti
  • Nueva Zelanda
  • Repechaje Europeo 1
  • Repechaje Europeo 2
  • Repechaje Europeo 3
  • Repechaje Europeo 4
  • Repechaje Intercontinental 1
  • Repechaje Intercontinental 2
Sorteo del Mundial 2026
Sorteo del Mundial 2026

Sorteo del Mundial 2026

Cuándo es el sorteo del Mundial 2026

El sorteo que definirá los grupos del Mundial 2026 se realizará el viernes 5 de diciembre de 2025 en el Kennedy Center de Washington D.C.

