Sorteo del Mundial 2026: este es el "Grupo de la Muerte" que podría tocarle a la selección argentina

Cuál es el “Grupo de la Muerte” que podría tocarle a la Selección argentina en el Mundial 2026.

Este viernes tendrá lugar el sorteo del Mundial 2026, instancia en la que la Selección argentina —incluida entre los doce equipos preclasificados— sabrá qué combinados enfrentará en la etapa inicial. Por su condición de organizadores, México, Canadá y Estados Unidos ocuparán automáticamente los grupos A, B y D.

Ninguno de ellos podrá coincidir con el conjunto nacional, lo mismo que las selecciones de la Conmebol (Brasil, Colombia, Uruguay, Ecuador, Paraguay y Bolivia, si accede mediante el repechaje).

Sorteo del Mundial 2026 Sorteo del Mundial 2026 Aun así, existe la posibilidad de que a Argentina le toquen contrincantes de gran jerarquía, como dos seleccionados europeos en la misma zona o combinados muy exigentes ubicados en otros bombos.

Entre las alternativas más desafiantes aparece un eventual cruce con Marruecos, Noruega e Italia —en caso de que esta última supere el repechaje de la UEFA—, un escenario que configura lo que habitualmente se denomina “Grupo de la Muerte”, donde todo resulta impredecible.

Por el contrario, un cuadro considerablemente más favorable podría formarse con Australia o Irán provenientes del bombo 2, Panamá desde el bombo 3 y alguno de los equipos que participan por primera vez: Jordania, Cabo Verde, Curazao o Haití, integrantes del bombo 4. Sorteo del Mundial 2026: todo lo que tenés que saber Sorteo del Mundial 2026: todo lo que tenés que saber Mundial 2026: así quedaron los bombos para el sorteo Bombo 1 España

Argentina

Francia

Inglaterra

Brasil

Portugal

Países Bajos

Bélgica

Alemania

Estados Unidos

México

Canadá Esta edición, que será la primera con la participación de 48 equipos, tendrá varias novedades. La FIFA confirmó cuándo es el sorteo del Mundial 2026. Bombo 2 Croacia

Marruecos

Colombia

Uruguay

Suiza

Japón

Senegal

Iran

Corea del Sur

Ecuador

Austria

Australia Maple, Zayu y Clutch serán los personajes que le aportarán color a la próxima Copa del Mundo. FIFA presentó a las tres mascotas del Mundial 2026. Bombo 3 Noruega

Panamá

Egipto

Argelia

Escocia

Paraguay

Túnez

Costa de Marfil

Uzbekistan

Qatar

Arabia Saudita

Sudáfrica La FIFA dio a conocer los detalles del sorteo del Mundial 2026. Bombo 4 Jordan

Cabo Verde

Ghana

Curaçao

Haiti

Nueva Zelanda

Repechaje Europeo 1

Repechaje Europeo 2

Repechaje Europeo 3

Repechaje Europeo 4

Repechaje Intercontinental 1

Repechaje Intercontinental 2 Sorteo del Mundial 2026 Sorteo del Mundial 2026 Cuándo es el sorteo del Mundial 2026 El sorteo que definirá los grupos del Mundial 2026 se realizará el viernes 5 de diciembre de 2025 en el Kennedy Center de Washington D.C.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.