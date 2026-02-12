jueves 12 de febrero de 2026

12 de febrero de 2026 - 10:10
Alarma.

Se lesionó Lionel Messi: qué le pasó y cuánto tiempo estará sin jugar

Lionel Messi se lesionó y aún no se sabe cuándo volverá a las canchas. Esta situación genera mucha alarma a pocos meses de jugarse el Mundial 2026.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Lionel Messi

Lionel Messi

Lionel Messi encendió las alarmas tanto en Inter Miami, como así también en la Selección Argentina. El capitán de la Albiceleste no se entrenó debido a una distensión muscular en el isquiotibial izquierdo, lesión que arrastra desde el amistoso disputado ante Barcelona de Ecuador el sábado pasado.

Por el momento, no se informó un plazo estimado de recuperación y mayores detalles sobre su salud.

Modificaron la agenda del Inter Miami

La molestia que sufrió Lionel Messi obligó a modificar la agenda del Inter Miami en el cierre de la pretemporada. El último amistoso ante Independiente del Valle, previsto para el viernes en Puerto Rico, fue suspendido, aunque luego pudo reprogramarse.

El propio Messi utilizó sus redes sociales para llevar tranquilidad y explicar la situación: “El último partido en Ecuador terminé con una molestia por eso también salí antes. Por este motivo, el club decidió suspender este partido. Espero que se pueda reprogramar y podamos visitarlos pronto”.

El mensaje de Lionel Messi

posteo de lionel messi

