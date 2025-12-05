viernes 05 de diciembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
5 de diciembre de 2025 - 07:05
Estados Unidos.

Mundial 2026: a qué hora es el sorteo y qué hay que saber

Este viernes se hace el Sorteo del Mundial 2026 donde la Selección Argentina conocerá los rivales. El sábado se conocerán las sedes.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Sorteodel Mundial 2026

Sorteo del Mundial 2026

Recta final para el Mundial 2026 que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. Este viernes la FIFA realizará el sorteo de la fase de grupos. Será en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas, en Washington D. C.

Lee además
La FIFA confirmó cuándo es el sorteo del Mundial 2026.
Fútbol.

Sorteo del Mundial 2026: cuándo es y a qué hora
Se confirmaron los encuentros para definir las últimas plazas de cara a la Copa del Mundo.
Fútbol.

¿Cuándo se juegan los partidos de repechaje para el Mundial 2026?

Es la primera edición con 48 selecciones. Ya están 42 selecciones confirmadas y las seis restantes saldrán de los repechajes que se jugarán en marzo de 2026 en México. Ya se actualizó el ranking que determina en qué bombo estará cada uno de los países.

Según las precisiones de la FIFA, en el número musical del sorteo estarán incluidos nombres de la talla de Andrea Bocelli, Robbie Williams y Nicole Scherzinger.

Sorteo del Mundial 2026
Sorteo del Mundial 2026

Sorteo del Mundial 2026

El cierre estará a cargo de Village People, que interpretará Y.M.C.A.: lo que más de uno interpretó como un guiño por parte de Gianni Infantino para con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. No estará presente Javier Milei.

La conducción del sorteo estará a cargo de la modelo Heidi Klum -quien regresará a la puesta en escena mundialista después de participar en el sorteo de Alemania 2006-, y el actor Kevin Hart. Además, también estará presente el productor Danny Ramírez.

Todas las selecciones clasificadas al Mundial 2026

  • Estados Unidos (Concacaf)
  • Canadá (Concacaf)
  • México (Concacaf)
  • Japón (AFC)
  • Nueva Zelanda (OFC)
  • Irán (AFC)
  • Argentina (Conmebol)
  • Uzbekistán (AFC)
  • Corea del Sur (AFC)
  • Jordania (AFC)
  • Australia (AFC)
  • Brasil (Conmebol)
  • Ecuador (Conmebol)
  • Uruguay (Conmebol)
  • Colombia (Conmebol)
  • Paraguay (Conmebol)
  • Marruecos (CAF)
  • Túnez (CAF)
  • Egipto (CAF)
  • Argelia (CAF)
  • Ghana (CAF)
  • Cabo Verde (CAF)
  • Sudáfrica (CAF)
  • Qatar (AFC)
  • Inglaterra (UEFA)
  • Arabia Saudita (AFC)
  • Costa de Marfil (CAF)
  • Senegal (CAF)
  • Francia (UEFA)
  • Croacia (UEFA)
  • Portugal (UEFA)
  • Noruega (UEFA)
  • Alemania (UEFA)
  • Países Bajos (UEFA)
  • España (UEFA)
  • Bélgica (UEFA)
  • Suiza (UEFA)
  • Austria (UEFA)
  • Escocia (UEFA)
  • Panamá (Concacaf)
  • Haití (Concacaf)
  • Curazao (Concacaf)

Así quedaron los bombos para el sorteo del Mundial

Bombo 1

  • Estados Unidos, México, Canadá, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Portugal, Países Bajos, Brasil, Bélgica y Alemania.

Bombo 2

  • Australia, Austria, Colombia, Corea del Sur, Croacia, Ecuador, Irán, Japón, Marruecos, Senegal, Suiza y Uruguay.

Bombo 3

  • Arabia Saudita, Argelia, Costa de Marfil, Egipto, Escocia, Noruega, Panamá, Paraguay, Qatar, Sudáfrica, Túnez y Uzbekistán.

Bombo 4

  • Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití, Nueva Zelanda, Repechaje Europa 1, Repechaje Europa 2, Repechaje Europa 3, Repechaje Europa 4, Repechaje Intercontinental 1 y Repechaje Intercontinental 2.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Sorteo del Mundial 2026: cuándo es y a qué hora

¿Cuándo se juegan los partidos de repechaje para el Mundial 2026?

Javier Milei suspendió su viaje al sorteo del Mundial 2026 tras las polémicas con la AFA

La frase de Lionel Messi sobre el Mundial 2026 que ilusiona a todos

Sorteo del Mundial 2026: este es el "Grupo de la Muerte" que podría tocarle a la selección argentina

Lo que se lee ahora
Cuál es el “Grupo de la Muerte” que podría tocarle a la Selección argentina en el Mundial 2026.
Fútbol.

Sorteo del Mundial 2026: este es el "Grupo de la Muerte" que podría tocarle a la selección argentina

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Habló la madre de Delicia Mamaní y hay un sospechoso.
Búsqueda.

La madre de la jujeña desaparecida en Córdoba rompió el silencio y habló de un sospechoso

Sofía Jujuy Jiménez envuelta en una polémica por un canje
Conflicto.

Sofía Jujuy Jiménez envuelta en una polémica por un canje

Cena Blanca. video
Emoción.

Hoy es la Cena Blanca 2025 en San Salvador de Jujuy: todo lo que tenés que saber

La historia de Micaela y Pancho.
Emotiva historia.

Una jujeña, su perro y una moto 110: la crónica de un viaje de 2.500 km. que transformó su vida

Producción de la hoja de coca en Bolivia.
Bolivia.

Para la OMS, la hoja de coca es una sustancia peligrosa: el fuerte argumento

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel