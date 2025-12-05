Mundial 2026: a qué hora es el sorteo y qué hay que saber

Sorteo del Mundial 2026

Recta final para el Mundial 2026 que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. Este viernes la FIFA realizará el sorteo de la fase de grupos. Será en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas, en Washington D. C.

Es la primera edición con 48 selecciones. Ya están 42 selecciones confirmadas y las seis restantes saldrán de los repechajes que se jugarán en marzo de 2026 en México. Ya se actualizó el ranking que determina en qué bombo estará cada uno de los países.

La FIFA detalló que el sorteo buscará ser la conjunción de un momento competitivo con un gran despliegue artístico. Se podrá ver en vivo de manera online a través de FIFA.com. La transmisión comenzará a las 14 horas de Argentina.

Según las precisiones de la FIFA, en el número musical del sorteo estarán incluidos nombres de la talla de Andrea Bocelli, Robbie Williams y Nicole Scherzinger.

Sorteo del Mundial 2026 Sorteo del Mundial 2026 El cierre estará a cargo de Village People, que interpretará Y.M.C.A.: lo que más de uno interpretó como un guiño por parte de Gianni Infantino para con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. No estará presente Javier Milei. La conducción del sorteo estará a cargo de la modelo Heidi Klum -quien regresará a la puesta en escena mundialista después de participar en el sorteo de Alemania 2006-, y el actor Kevin Hart. Además, también estará presente el productor Danny Ramírez. Todas las selecciones clasificadas al Mundial 2026 Estados Unidos (Concacaf)

Canadá (Concacaf)

México (Concacaf)

Japón (AFC)

Nueva Zelanda (OFC)

Irán (AFC)

Argentina (Conmebol)

Uzbekistán (AFC)

Corea del Sur (AFC)

Jordania (AFC)

Australia (AFC)

Brasil (Conmebol)

Ecuador (Conmebol)

Uruguay (Conmebol)

Colombia (Conmebol)

Paraguay (Conmebol)

Marruecos (CAF)

Túnez (CAF)

Egipto (CAF)

Argelia (CAF)

Ghana (CAF)

Cabo Verde (CAF)

Sudáfrica (CAF)

Qatar (AFC)

Inglaterra (UEFA)

Arabia Saudita (AFC)

Costa de Marfil (CAF)

Senegal (CAF)

Francia (UEFA)

Croacia (UEFA)

Portugal (UEFA)

Noruega (UEFA)

Alemania (UEFA)

Países Bajos (UEFA)

España (UEFA)

Bélgica (UEFA)

Suiza (UEFA)

Austria (UEFA)

Escocia (UEFA)

Panamá (Concacaf)

Haití (Concacaf)

Curazao (Concacaf) Así quedaron los bombos para el sorteo del Mundial Bombo 1 Estados Unidos, México, Canadá, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Portugal, Países Bajos, Brasil, Bélgica y Alemania. Bombo 2 Australia, Austria, Colombia, Corea del Sur, Croacia, Ecuador, Irán, Japón, Marruecos, Senegal, Suiza y Uruguay. Bombo 3 Arabia Saudita, Argelia, Costa de Marfil, Egipto, Escocia, Noruega, Panamá, Paraguay, Qatar, Sudáfrica, Túnez y Uzbekistán. Bombo 4 Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití, Nueva Zelanda, Repechaje Europa 1, Repechaje Europa 2, Repechaje Europa 3, Repechaje Europa 4, Repechaje Intercontinental 1 y Repechaje Intercontinental 2.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.