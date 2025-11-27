jueves 27 de noviembre de 2025

27 de noviembre de 2025 - 19:56
Fútbol.

¿Cuándo se juegan los partidos de repechaje para el Mundial 2026?

Se oficializaron los partidos que determinarán qué selecciones ocuparán los últimos cupos para el Mundial 2026 que se jugará en EE.UU, México y Canadá.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Se confirmaron los encuentros para definir las últimas plazas de cara a la Copa del Mundo.

Se dieron a conocer los enfrentamientos que decidirán las últimas plazas para el Mundial 2026. En esta edición, el repechaje contará con más equipos de lo habitual por la ampliación de participantes en la Copa del Mundo, y su resolución se jugará en una de las próximas fechas FIFA. Descubrí todos los detalles.

¿Cómo quedó el repechaje de la UEFA?

  • Primer cruce: Italia vs. Irlanda del Norte - Gales vs. Bosnia
  • Segundo cruce: Ucrania vs. Suecia - Polonia vs. Albania
  • Tercer cruce: Turquía vs. Rumania - Eslovaquia vs. Kosovo
  • Cuarto cruce: República Checa vs. Irlanda - Dinamarca vs. Macedonia del Norte

El ganador de cada uno de los cuatro cruces irá a la Copa del Mundo.

FIFA dio a conocer los horarios de los partidos del Mundial 2026.

¿Cómo quedó el repechaje del resto del mundo?

Respecto a otros enfrentamientos internacionales, Bolivia se medirá contra Surinam y, si logra imponerse, disputará su clasificación al Mundial frente a Irak. Por su parte, Jamaica y Nueva Caledonia se enfrentarán en un duelo cuya victoria dará acceso a un partido decisivo contra la República Democrática del Congo.

Repechaje Mundial 2026: quiénes participan, fecha y cuándo se juega.
La última oportunidad para clasificar a la Copa del Mundo, que será en México, Estados Unidos y Canadá, ya conoce su sede.

¿Cuándo y dónde se disputará el Repechaje Intercontinental del Mundial 2026?

El Torneo de Repechaje Intercontinental se desarrollará entre el lunes 23 y el martes 31 de marzo del año próximo. México será el país anfitrión, con las ciudades de Monterrey y Guadalajara como escenarios de los encuentros.

- Llave A: Jamaica, Nueva Caledonia y República del Congo (Estadio Akron)

- Llave B: Surinam, Bolivia e Iraq (Estadio BBVA)

Maple, Zayu y Clutch serán los personajes que le aportarán color a la próxima Copa del Mundo.
FIFA presentó a las tres mascotas del Mundial 2026.

Fechas confirmadas

Llave A

-26 de marzo: Nueva Caledonia vs. Jamaica

-31 de marzo: República de Congo vs. Nueva Caledonia o Jamaica

Mundial de 2026.

Llave B

-26 de marzo: Bolivia vs. Surinam

-31 de marzo: Iraq vs. Bolivia vs. Surinam

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
