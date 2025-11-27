¿Cuándo se juegan los partidos de repechaje para el Mundial 2026?

Se confirmaron los encuentros para definir las últimas plazas de cara a la Copa del Mundo.
Se dieron a conocer los enfrentamientos que decidirán las últimas plazas para el Mundial 2026. En esta edición, el repechaje contará con más equipos de lo habitual por la ampliación de participantes en la Copa del Mundo, y su resolución se jugará en una de las próximas fechas FIFA. Descubrí todos los detalles.
Primer cruce: Italia vs. Irlanda del Norte - Gales vs. Bosnia
Segundo cruce: Ucrania vs. Suecia - Polonia vs. Albania
Tercer cruce: Turquía vs. Rumania - Eslovaquia vs. Kosovo
Cuarto cruce: República Checa vs. Irlanda - Dinamarca vs. Macedonia del Norte
El ganador de cada uno de los cuatro cruces irá a la Copa del Mundo.
¿Cómo quedó el repechaje del resto del mundo?
Respecto a otros enfrentamientos internacionales, Bolivia se medirá contra Surinam y, si logra imponerse, disputará su clasificación al Mundial frente a Irak. Por su parte, Jamaica y Nueva Caledonia se enfrentarán en un duelo cuya victoria dará acceso a un partido decisivo contra la República Democrática del Congo.
¿Cuándo y dónde se disputará el Repechaje Intercontinental del Mundial 2026?
El Torneo de Repechaje Intercontinental se desarrollará entre el lunes 23 y el martes 31 de marzo del año próximo. México será el país anfitrión, con las ciudades de Monterrey y Guadalajara como escenarios de los encuentros.
- Llave A: Jamaica, Nueva Caledonia y República del Congo (Estadio Akron)
- Llave B: Surinam, Bolivia e Iraq (Estadio BBVA)
Fechas confirmadas
Llave A
-26 de marzo: Nueva Caledonia vs. Jamaica
-31 de marzo: República de Congo vs. Nueva Caledonia o Jamaica