martes 25 de noviembre de 2025

25 de noviembre de 2025 - 16:48
Qué rivales podría tener la Selección Argentina en el Mundial 2026

La entidad comunicó los detalles sobre la organización del sorteo, que tendrá lugar el viernes 5 de diciembre en Washington DC.

Redacción de TodoJujuy
La FIFA dio a conocer los detalles del sorteo del Mundial 2026.

En las últimas horas, la FIFA difundió los criterios que regirán el sorteo del 5 de diciembre en Washington DC (14, hora argentina) del Mundial 2026. Ese procedimiento definirá la distribución de las 48 selecciones entre los 12 grupos que conformarán la etapa inicial del torneo. Cabe recordar que 42 equipos ya tienen su lugar asegurado.

Javier Milei participará junto a Donald Trump del sorteo para el Mundial 2026
Javier Milei participará junto a Donald Trump del sorteo para el Mundial 2026
Quedaron confirmadas las plazas de las repescas internacionales que repartirán los cupos para la Copa del Mundo.  
Quiénes son los clasificados al repechaje para el Mundial 2026

Por otro lado, los restantes surgirán de los Repechajes europeos y del repechaje internacional, instancias en las que participarán selecciones como Italia y Bolivia, entre otras.

El sorteo de los grupos del Mundial 2026 se celebrará el próximo viernes 5 de diciembre.

Detalles del sorteo del Mundial 2025 y estructura de los bombos

La Argentina dirigida por Lionel Scaloni integrará el Bombo 1, lo que le permitirá evitar en la fase de grupos a otros once combinados de máximo peso, entre ellos España, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania. Vale recordar que México, Canadá y Estados Unidos, organizadores del torneo, también formarán parte de ese primer bolillero, aun cuando no figuran entre las selecciones mejor ubicadas en el Ranking FIFA.

Los bombos estarán numerados del 1 al 4, y cada uno contendrá 12 esferas identificadas con el nombre de los países que lo integren. El sorteo se iniciará con la selección de las bolas correspondientes a los tres anfitriones: Estados Unidos, México y Canadá.

Primero se extraerá la bola verde, que representa a México, y que ubicará a ese equipo en el Grupo A. A continuación saldrá una bola roja, que asignará a Canadá al Grupo B, mientras que la bola azul situará a Estados Unidos en el Grupo D. Finalizado este procedimiento inicial, se retirarán las nueve bolas restantes del Bombo 1, con el fin de establecer el orden definitivo de los cabezas de serie.

La Albiceleste intentará defender el campeonato logrado en 2022.

Una vez completada esa etapa inicial, se aplicará el mismo mecanismo con los bombos 2, 3 y 4, siguiendo ese orden. Cada recipiente deberá quedar sin bolillas antes de avanzar al siguiente. El proceso llegará a su fin cuando salgan sorteados todos los equipos ubicados en el bolillero final.

La conformación de los cuatro bombos respondió al puesto que ocupa cada selección en el ranking FIFA, excepto en el caso de Estados Unidos, México y Canadá, que ya tenían asegurado un lugar en el primero por su condición de organizadores. Por otro lado, las seis plazas que se definirán mediante Repechaje serán ubicadas en el cuarto bombo.

Italia, por citar un caso, tendría nivel para integrar el segundo (figura en el puesto 12), pero al haber caído a la instancia de repesca, será desplazada al último grupo.

Los cuatro bolilleros se confeccionaron en base al ranking FIFA de cada Federación.

Normas de confederación y balance competitivo

Los posibles enfrentamientos de cada bombo estarán sujetos a la normativa de la FIFA, que garantiza que no se crucen equipos pertenecientes a la misma confederación, con la excepción de la UEFA, que tendrá 16 representantes. Cada grupo incluirá al menos una y como máximo dos selecciones europeas, lo que implica que cuatro de los doce grupos contarán con dos equipos de Europa.

Por otra parte, la entidad que regula el fútbol mundial implementó un mecanismo orientado a mantener el equilibrio competitivo, estableciendo dos caminos separados hasta las semifinales, con el objetivo de que los conjuntos de mayor nivel no se enfrenten antes de la instancia definitoria del torneo.

Maple, Zayu y Clutch serán los personajes que le aportarán color a la próxima Copa del Mundo.
FIFA presentó a las tres mascotas del Mundial 2026.

España y Argentina, al ocupar los puestos 1° y 2° del ranking FIFA, serán ubicadas en lados opuestos del cuadro, aplicándose la misma lógica a los equipos clasificados en 3° y 4° lugar (Francia e Inglaterra). “De esta manera se asegura que, en caso de ganar sus respectivos grupos, las dos selecciones mejor posicionadas no se enfrenten antes de la final”, señaló el comunicado oficial de la entidad con sede en Suiza.

La Albiceleste y la distribución de selecciones por bombos

Por su parte, la Albiceleste buscará revalidar el título obtenido en 2022, durante el torneo disputado en Qatar, donde Lionel Messi tuvo una actuación destacada. Incluso en la final frente a Francia, el astro brilló con un doblete en los 120 minutos y convirtió su penal en la definición, llevando a la Celeste y Blanca nuevamente a lo más alto del fútbol mundial y cerrando una vieja cuenta pendiente del 10 con la Copa del Mundo.

La FIFA dio a conocer los detalles del sorteo del Mundial 2026.

El Bombo 2 estará encabezado por los equipos que terminaron tercero y cuarto en la edición anterior, comenzando con Croacia y Marruecos. A ellos se suman Colombia, dirigida por Néstor Lorenzo; Uruguay, bajo la conducción de Marcelo Bielsa; además de Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Ecuador de Sebastián Beccacece, Austria y Australia.

Por su parte, el Bombo 3 incluirá a Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay de Gustavo Alfaro, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Qatar, Arabia Saudita y Sudáfrica.

La casa madre del fútbol mundial informó cómo se realizará el procedimiento que se celebrará el próximo viernes 5 de diciembre.

El Bombo 4 es el que genera más dudas, ya que hasta ahora solo se conocen seis de los doce equipos que lo integrarán: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití y Nueva Zelanda.

Mundial 2026: repechajes y los cupos pendientes del Bombo 4

Los lugares restantes se completarán con cuatro plazas provenientes de la UEFA y dos que surgirán del Repechaje Internacional, en el que participan selecciones de otras confederaciones.

Bolivia buscará la clasificación en la repesca mundial.

En Europa, Italia deberá disputar su lugar frente a combinados fuertes como Polonia, Ucrania, Suecia, Turquía, Dinamarca y República Checa, entre otros. Mientras tanto, Bolivia buscará la clasificación en la repesca mundial, enfrentándose primero a Surinam y, en caso de vencer, se medirá a Irak en la fase decisiva.

