Repechaje del Mundial 2026: así quedaron los cruces confirmados

Solo quedan seis cupos por asignarse para completar la lista de selecciones que estarán en el Mundial 2026 . Esos lugares pendientes surgirán del Repechaje Intercontinental y del desempate europeo , instancias que ya tienen definidos sus cruces.

Dentro de Concacaf , las selecciones de Jamaica y Surinam intentarán adueñarse de los últimos boletos y, tras el sorteo reciente, ya conocen a qué rivales deberán enfrentar en las semifinales.

¿Cómo funciona este sistema clasificatorio? Los dos combinados con mejor posición en el ranking avanzan directamente al duelo decisivo, mientras que las cuatro selecciones peor ubicadas deben disputar una ronda previa para ganarse un lugar en la final.

Italia tendrá que disputar repechaje para clasificarse al Mundial 2026.

Nueva Caledonia vs. Jamaica

*El ganador se enfrentará a Congo DR por ser el mejor ubicado en el ranking FIFA.

Los enfrentamientos del Repechaje intercontinental.

Llave B

Bolivia vs. Surinam

*El ganador se enfrentará a Iraq por ser el mejor ubicado en el ranking FIFA.

Ya sólo quedan seis lugares disponibles para que el Mundial 2026 tenga a todos sus participantes.

Los enfrentamientos del Repechaje de Europa

*Los ganadores de cada llave se enfrentarán en una final para definir un boleto.

Ruta 1

Italia vs. Irlanda del Norte

Gales vs. Bosnia y Herzegovina

*El ganador de Gales vs. Bosnia y Herzegovina será local en la final de la Ruta 1.

Italia en problemas otra vez.

Ruta 2

Ucrania vs. Suecia

Polonia vs. Albania

*El ganador de Ucrania vs. Suecia será local en la final de la Ruta 2.

Ucrania juega el repechaje.

Ruta 3

Turquía vs. Rumania

Eslovaquia vs. Kosovo

*El ganador de Eslovaquia vs. Kosovo será local en la final de la Ruta 3.

Lo que debes saber sobre el repechaje del torneo del próximo año.

Ruta 4

Dinamarca vs. Macedonia del Norte

República Checa vs. República de Irlanda

*El ganador de República Checa vs. República de Irlanda será local en la final de la Ruta 4.

La FIFA llevó a cabo el sorteo de UEFA e Intercontinental, y este será el destino de las selecciones que aún quedan con vida.

¿Cuándo se jugará el Repechaje Intercontinental y el de Europa?

El Repechaje Intercontinental tendrá lugar en territorio mexicano, utilizando dos escenarios ya ratificados por la FIFA: el Estadio Akron, situado en Zapopan (Jalisco), y el Estadio BBVA, en Guadalupe (Nuevo León). Las series —tanto semifinales como finales— se desarrollarán entre el 23 y el 31 de marzo de 2026, concentrando todos los encuentros en estos mismos recintos deportivos.

En cuanto a la clasificación extra de UEFA, los partidos iniciales están programados para el 26 de marzo de 2026, mientras que la resolución definitiva de los cupos europeos llegará el 31 de marzo de ese mismo año.