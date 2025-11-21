viernes 21 de noviembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
21 de noviembre de 2025 - 10:43
Efemérides.

Por qué se celebra el Día Mundial de la Televisión cada 21 de noviembre

Cada 21 de noviembre se invita a reflexionar sobre una TV responsable, su alcance global y su papel en la construcción de una ciudadanía informada.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Día de la Televisión:

Día de la Televisión:

Día de la Televisión:La ONU proclamó el 21 de noviembre como Día Mundial de la Televisión, reconociéndola como una herramienta importante de orientación, canalización y movilización de la opinión pública.

Día de la Televisión:La ONU proclamó el 21 de noviembre como Día Mundial de la Televisión, reconociéndola como "una herramienta importante de orientación, canalización y movilización de la opinión pública".

Cada 21 de noviembre se celebra el Día Mundial de la Televisión, una fecha instaurada por la Asamblea General de la ONU en 1996 para reconocer el impacto de este medio en la vida cotidiana y en la construcción de la agenda pública. La jornada recuerda el Primer Foro Mundial de la Televisión, realizado ese mismo año en la sede de las Naciones Unidas, donde líderes políticos, especialistas y representantes de medios debatieron sobre el rol estratégico de la TV en la sociedad contemporánea.

Lee además
canasta de crianza en jujuy: cuanto cuesta por mes mantener a un hijo
Economía.

Canasta de crianza en Jujuy: cuánto cuesta por mes mantener a un hijo
Una pelea de tránsito terminó a tiros entre un policía y dos hombres en Zárate.   video
Buenos Aires.

Fuerte pelea de tránsito terminó a los tiros entre dos hombres y un policía

Porque el 21 de noviembre es el día de la Televisión

La ONU eligió esta fecha para subrayar que la televisión no es solo un aparato en el living, sino una herramienta central de comunicación, capaz de influir en la toma de decisiones, visibilizar conflictos, alertar sobre amenazas a la paz y poner en discusión los grandes temas económicos y sociales. La resolución que creó el Día Mundial de la Televisión destaca precisamente esa capacidad del medio para acercar al público debates sobre desarrollo, derechos humanos, cultura y política internacional.

Con el paso del tiempo, la televisión se consolidó como un lenguaje audiovisual global. A través de noticieros, transmisiones deportivas, ficciones, programas de entretenimiento y ciclos culturales, la TV moldeó costumbres, instaló discusión pública y acompañó grandes hitos históricos. Incluso hoy, en plena era de plataformas y redes sociales, sigue siendo el escenario donde se definen muchos de los relatos que luego se amplifican en otros soportes, desde los debates electorales hasta la cobertura de emergencias y acontecimientos masivos.

Día de la Televisión
Día de la Televisión:La ONU proclamó el 21 de noviembre como Día Mundial de la Televisión, reconociéndola como

Día de la Televisión:La ONU proclamó el 21 de noviembre como Día Mundial de la Televisión, reconociéndola como "una herramienta importante de orientación, canalización y movilización de la opinión pública".

La televisión en la Argentina

En países como la Argentina, la televisión ocupa un lugar protagónico desde mediados del siglo XX, cuando comenzaron las primeras transmisiones y el medio se transformó en un punto de encuentro intergeneracional. Desde entonces, la pantalla chica fue registro y protagonista de cambios políticos, culturales y tecnológicos: acompañó la expansión de la democracia, las transformaciones en la vida urbana, la irrupción del cable primero y del streaming después, y la profesionalización de la industria audiovisual en todo el país.

El Día Mundial de la Televisión invita, año tras año, a reflexionar sobre el uso responsable de este medio y sobre su alcance en un mundo hiperconectado. La consigna de Naciones Unidas es clara: promover contenidos que aporten a la paz, el diálogo, el desarrollo sostenible y el respeto por la diversidad, al mismo tiempo que se protege la libertad de expresión.

En un escenario donde la TV convive con celulares, redes y plataformas, la fecha funciona como una oportunidad para repensar qué televisión queremos y qué lugar le damos en la construcción de una ciudadanía informada y crítica

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Canasta de crianza en Jujuy: cuánto cuesta por mes mantener a un hijo

Fuerte pelea de tránsito terminó a los tiros entre dos hombres y un policía

Educación financiera en las escuelas: qué países de América Latina ya la implementan

Receta fácil: hace este pan de zanahoria y harina integral y dale un giro a tus desayunos

El video escolar que emocionó al Mono de Kapanga y se hizo viral

Lo que se lee ahora
Una pelea de tránsito terminó a tiros entre un policía y dos hombres en Zárate.   video
Buenos Aires.

Fuerte pelea de tránsito terminó a los tiros entre dos hombres y un policía

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Un frente frío ingresa al país y provocará tormentas: a qué hora llueve en Jujuy video
Atención.

Un frente frío ingresa al país y provocará tormentas: a qué hora llueve en Jujuy

Choque en Ruta 9.
Policiales.

Fuerte choque en la subida a Alto Comedero: circular con precaución

Incendio en Monterrico video
Alarma.

Voraz incendio en Monterrico: el viento expandió las llamas de un depósito

Solidaridad con dos chicos de San Pedro.
Ayuda.

Microcefalia, una cirugía urgente y la fuerza de una madre jujeña: la historia de Micaela y sus hijos

Empresario detenido: investigan más víctimas (Foto ilustrativa) video
Imputado.

Empresario detenido: investigan más víctimas

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel