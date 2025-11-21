Educación financiera en las escuelas: qué países de América Latina ya la implementan

Mientras en varios países de América Latina la educación financiera ya es política de Estado, el mapa argentino muestra un escenario intermedio: hay leyes, programas y provincias que avanzan, pero todavía no existe una materia obligatoria en todas las secundarias del país. El debate vuelve al centro de la escena en un contexto de inflación alta, expansión del dinero digital y adolescentes que toman cada vez más decisiones económicas sin herramientas suficientes.

Según un relevamiento regional, Bolivia, Brasil, Chile y Perú incorporaron contenidos de educación financiera en sus currículos nacionales y los volvieron obligatorios en la escuela. Bolivia fue pionera en 2013, Chile avanzó en 2018 con una modificación de su Ley General de Educación, Brasil consolidó la obligatoriedad en la Base Nacional Común Curricular y Perú aprobó en 2023 una ley que declara de interés nacional estos saberes.

En paralelo, países como México y Colombia no tienen una asignatura obligatoria, pero consideran estratégica la enseñanza de finanzas personales y la incluyen en planes y estrategias nacionales . El diagnóstico regional es coincidente: mejorar la cultura financiera de la población, en especial de los jóvenes, es clave para reducir la vulnerabilidad frente al endeudamiento, los fraudes y la exclusión del sistema financiero.

En la Argentina existe un andamiaje normativo que reconoce la importancia del tema: la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera y el Plan Nacional de Educación Financiera surgieron a partir de la Ley 27.440 de Financiamiento Productivo y plantean la necesidad de sumar estos contenidos al sistema educativo. Sin embargo, su implementación depende de cada jurisdicción y hoy es desigual, hay provincias y ciudades que avanzan más rápido que otras.

El artículo de referencia recuerda que en el país hay una ley nacional que habilita la educación financiera, pero sólo algunas jurisdicciones la volvieron obligatoria en la escuela: la Ciudad de Buenos Aires la incluyó desde 2022 en el último año de la secundaria y, más recientemente, La Rioja sancionó la Ley 10.824, que exige enseñar nociones de presupuesto, ahorro, crédito, impuestos y prevención de fraudes en todas las instituciones educativas públicas y privadas.

Además, el Ministerio de Capital Humano lanzó en 2025 la “Renovación curricular educativa”, que incorpora un Programa Nacional de Alfabetización Financiera para integrar estos contenidos en la escuela primaria y secundaria, con el objetivo de formar estudiantes capaces de tomar decisiones económicas responsables y éticas. A esto se suman los cursos del Banco Central, como “La educación financiera en el aula”, que capacitan a miles de docentes de secundaria en todo el país. Aun así, especialistas coinciden en que el alcance sigue siendo parcial y depende mucho de la voluntad y formación de cada escuela.

educación financiera Las iniciativas de educación financiera son marca de los tiempos

Por qué es clave empezar en la adolescencia

Los argumentos a favor de una educación financiera obligatoria en la secundaria se apoyan cada vez más en datos concretos. Un proyecto de ley presentado en el Congreso para crear la materia “Educación Financiera” en todas las escuelas secundarias advierte que el 83% de los adolescentes argentinos utiliza servicios financieros digitales antes de los 16 años y, sin embargo, solo el 31% comprende correctamente el interés compuesto, según encuestas del BCRA y organismos internacionales. Además, estudios de capacidad financiera ubican al país por debajo del promedio regional en conocimientos básicos.

En ese contexto, los adolescentes se enfrentan a préstamos en un clic, tarjetas, billeteras virtuales, “cuotas sin interés” y plataformas de juego o inversión sin haber aprendido a leer la letra chica. Los fundamentos del proyecto señalan que esta brecha favorece el sobreendeudamiento, la exposición a estafas digitales y esquemas piramidales y la exclusión financiera de los sectores más vulnerables. A la vez, informes de organismos regionales recuerdan que la educación financiera temprana mejora la capacidad de planificar, comparar opciones y tomar decisiones informadas a lo largo de toda la vida.