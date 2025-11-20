viernes 21 de noviembre de 2025

20 de noviembre de 2025 - 18:45
Redes sociales.

El video escolar que emocionó al Mono de Kapanga y se hizo viral

La creatividad de los alumnos y el reconocimiento al docente impulsaron la difusión del video y revitalizaron la popularidad de “Desearía”, un tema de Kapanga.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Los alum,nos de 6° grado interpretaron Desearía de Kapanga y conmovieron en las redes.

Los alum,nos de 6° grado interpretaron "Desearía" de Kapanga y conmovieron en las redes.

 

Recientemente se volvió viral un video de los alumnos de sexto año del colegio Emaús, ubicado en El Palomar, en el que los estudiantes interpretan con entusiasmo la canción “Desearía”, uno de los temas más conocidos de Kapanga. La presentación captó la atención de Martín Fabio, más conocido como “El Mono”, líder de la banda.

El cantante no solo compartió el video en sus redes sociales, sino que también dedicó un mensaje especial de felicitación al docente que impulsó la actividad.

Un video escolar emocionó al Mono de Kapanga y la publicación se hizo viral.

El reconocimiento de “El Mono” de Kapanga y la emoción del colegio

A través de su cuenta de Instagram, “El Mono” escribió: “Muchas gracias por elegir esta canción Colegio Emaús de El Palomar (muy bien 10 felicitado profe Rodrigo Robledo)”.

La acción del músico despertó una gran cantidad de reacciones positivas entre los fanáticos de Kapanga y dentro de la comunidad educativa, reforzando así el vínculo entre la banda y las nuevas generaciones.

El reconocimiento también se extendió a Rodrigo Robledo, el docente que coordinó la presentación, quien recibió numerosos mensajes de cariño y gratitud de parte de los padres de los estudiantes.

El reconocimiento también alcanzó a Rodrigo Robledo, el profesor que coordinó la presentación, quien recibió mensajes de afecto y agradecimiento por parte de los padres de los alumnos.

Entre los comentarios, uno recordaba: “Profe Rodrigo te recuerdo con mucho cariño, hace 10 años también hacías tu magia con el grupo de mi hija. Gracias por tanto”. Otros destacaron la emoción que generó la interpretación y el esfuerzo del profesor: “Cada vez que los escucho no puedo evitar emocionarme. Gracias”, y “Genios Rodri y los egresados 2025”.

Desde el colegio Emaús, la institución expresó su satisfacción y orgullo por la difusión que tuvo el video en las redes sociales: “¡Orgullo total! El ‘Mono’ de Kapanga destacó en su Instagram oficial la interpretación de ‘Desearía’ realizada por los alumnos de sexto año de nuestra Escuela Primaria. Agradeció la elección del tema y felicitó al profe Rodrigo Robledo por su trabajo. ¡Bravo a todos!”.

“Desearía”: un clásico de Kapanga que se renueva y conecta generaciones

La canción “Desearía” fue originalmente lanzada por Kapanga en 2004 dentro del disco “¡Esta!”. Con un estribillo memorable y la energía característica del rock, la letra aborda temas como la soledad y la introspección. En 2025, el tema volvió a tomar relevancia gracias a una nueva versión grabada junto a Bándalos Chinos, que le dio un renovado protagonismo.

Esta colaboración, realizada para conmemorar los 30 años de carrera de Kapanga, combina el rock característico de la banda con el pop contemporáneo de Bándalos Chinos, conservando la esencia original de la canción y acercándola a un público más joven.

La permanencia de “Desearía” y la respuesta entusiasta de la comunidad educativa demuestran el impacto sostenido de Kapanga en la música argentina. La reciente versión junto a Bándalos Chinos le dio nueva vida al clásico, mostrando cómo la música puede conectar distintas generaciones y estilos, y reforzando el lugar de la banda dentro del escenario cultural vigente.

