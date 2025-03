¿Qué artista internacional acompañará a María Becerra en su nuevo tema?

Aunque ambas siempre se mostraron dispuestas a una alianza musical, finalmente decidieron comenzar a trabajar en ella. Recientemente, la Nena de Argentina compartió detalles sobre el asunto en una entrevista con Ohlalá y comentó: “ No hemos matcheado para poder ir al estudio . Nos hemos mandado muchas canciones, pero todavía no encontramos la ideal y dijimos, ¿sabés qué? Juntémonos en el estudio, hagamos algo de cero ”.

Después, acotó: “Ahora estamos las dos en Argentina, si no me equivoco. Yo creo que esta semana o la que viene se tiene que dar ”.

“Tengo muy buena onda con María, la fui a ver a su show, ella siempre apoya mi música, me escribe por privado, nos compartimos todos”, señaló respecto a su relación.

Lali y María Becerra también presentes en la Marcha Federal.

“Para colaborar, al menos yo soy así y siento que ella también, tiene que surgir un vínculo que vas forjando. Yo no soy de ‘hagamos una canción y capaz no nos conocemos tanto’. Me da mucho pudor, me gusta conocer a alguien”, sumó en cuanto a su punto de vista musical.

“Empezamos a compartir más este tiempo. Nos pasaron cosas del orden público que nos unieron conceptual e ideológicamente de formas de ver nuestro trabajo y la cultura. Entonces sí, es alguien que admiro, que me parece una genia. Es una artista muy número uno argentina que nos representa muy bien”, indicó respecto a los hechos de público conocimiento.

Las cantantes y su vínculo.

“Obvio que quisiera hacer algo con María y ya me siento más cerca de ella como para animarme a preguntarle o para buscar hacer juntas una canción”, concluyó sobre el tema.