María Becerra deslumbró con su perfecto inglés

“Es enorme… Fue una gran experiencia, creo que la experiencia más importante de toda mi vida. Pero también fue muy estresante. Porque tuvimos problemas los dos días, serios problemas”, comenzó contando la autodenominada Nena de Argentina. “El primer día comenzamos el show dos horas más tarde. Llovía tanto que había agua por todos lados. Entonces, cuando teníamos que empezar el show, se cortó la energía y el generador también. Yo estaba llorando detrás de la pantalla y diciendo: ‘¿Este es el show más importante de mi vida y me pasa esto ahora? No lo puedo creer’”, recordó con una sonrisa.

“Yo estaba llorando y entré en pánico, mientras que la gente me decía: ‘Dale, ¡vos podés!’... Pero durante la primera media hora”, dijo luego, al tiempo que Kelly acotó: “Y después se puso feo…”. “Después empezaron a insultar. Yo lloraba y decía: ‘¡Pero no es mi culpa!’. Así que pasaron dos horas pero después salí como una diva y todos me empezaron a amar de vuelta. Miren, tengo esto para ustedes”, contó María.