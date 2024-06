María Becerra puso la voz a un personaje de Mi Villano Favorito: los detalles. 

Este jueves, un video publicado por la cuenta Comunidad María Becerramostró a la cantante dando voz a su personaje. “Hola, soy yo, Poppy Prescott. Villana. Tú eras un supervillano. ¿Vas a ayudarme con un atraco? La reproduje con pegamento y palitos de paleta. Fue concebida para ser mala. Yo planeo hacerlo bastante mejor que tú. Yo no respeto a los boomers. ¿Los molesto?”.

“Qué emoción poner mi voz para este personaje”, anunció Becerra hace unas semanas en sus historias de Instagram, donde compartió un primer adelanto de su participación en la película.

Mi Villano Favorito 4 fue dirigida por Chris Renaud. Esta nueva entrega presenta el nacimiento de Gru Jr y la adaptación de la familia, incluyendo a Lucy (Kristen Wiig), y las hermanas Margo (Miranda Cosgrove), Edith (Dana Gaier) y Agnes (Madison Polan).

Junto a Poppy, la película introduce a nuevos personajes como los antagonistas Maxime Le Mal, interpretado por Will Ferrell, y su compañera Valentina, a cargo de Sofía Vergara. También se unen al elenco Joey King, Stephen Colbert y Chloe Fineman.

Pierre Coffin regresará como la icónica voz de los Minions, y Steve Coogan repetirá su papel como Silas Ramsbottom.

Qué dijo María Becerra ante este nuevo desafío en el cine

En una entrevista con Andy Kusnetzoff en Perros de la Calle, María contó que “hubo un laburo muy intenso para que la voz no pareciera la mía, fue tremendo porque la verdad que el proceso del casting fue muy lindo”.

Además, la artista reveló que “en un primer momento había una opción de que el personaje Poppy tuviera acento argentino. Yo hice el casting así y al final ese no quedó, fuimos con el castellano neutral. Me estuvo ayudando la señora que me tomó el casting, y después otro señor que eran muy profesionales”.