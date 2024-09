El duro momento que vivió María Becerra: que le pasó

Captura de pantalla 2024-09-05 161340.png María Becerra y un duro momento junto a su pareja.

"Fue muy duro emocionalmente todo lo que vivimos ya que nosotros ansiábamos ser padres y tener un bebé (lo cual sigue estando en nuestros planes a futuro ya que nos sobra amor y todo una vida por delante). Afortunadamente el equipo médico increíble y el apoyo de nuestra familia y amigos más cercanos nos ayudó a sentirnos fuertes y en buenas manos", continuó contando la artista.

Luego aseguró que de a poco volverá a su rutina y al trabajo, ya que tiene varios shows previstos, entre ellos uno en Jujuy en diciembre.

¿Por qué María Becerra había abandonado las redes sociales?

A través de un hilo en la red X (ex Twitter) María Becerra anunció su alejamiento de las redes sociales, y explicó los motivos.

"Es increíble el nivel de odio que estoy recibiendo estos últimos días. La verdad no me entra en la cabeza esto, hablan e insultan impunemente como si no fuese una persona. hacen un daño muy grande", comenzó redactando la cantante.

Y continuó: "Me voy de esta red social. He luchado mucho con mi salud mental en esta gira por Europa, se siente horrible todo esto, experimente desde ataques de llanto hasta ataques de ansiedad y pánico. Es despertarme todos los días y leer miles de cosas ofensivas sobre mi hablando". "De mi vida personal, de mis gustos para vestir como si estuviera cometiendo algún crimen y mereciera lo peor cuando solo es mi gusto para vestir. ¡Se meten con mi físico a diario, con todo!".

