Cómo serán los servicios municipales el fin de semana largo en San Salvador de Jujuy

Así será los servicios municipales este fin de semana extra largo (Foto ilustrativa)
Se viene un fin de semana extralargo por los días de descanso del viernes 21 y del lunes 24 de noviembre, el primero feriado puente turístico, y el del lunes Feriado Nacional por el Día de la Soberanía Nacional, por lo que habrá cambios en los servicios municipales.
La Municipalidad de San Salvador de Jujuy, a través de la Secretaría de Servicios Públicos, la Dirección de Tránsito y Transporte y la Dirección General de Higiene Urbana, se detalló el funcionamiento de los distintos servicios municipales y de la empresa LIMSA S.A.
Viernes 21 de noviembre
Transporte Alternativo: Tarifa 1.
Transporte Urbano: Servicio con unidades reducidas.
Ascensores Urbanos 1 y 2: Funcionarán de 08:00 a 20:00.
Estacionamiento Tarifado: Servicio normal.
Lunes 24 de noviembre
Transporte Alternativo: Tarifa 2.
Transporte Urbano: Servicio con unidades reducidas.
Ascensores Urbanos 1 y 2: Funcionarán de 08:00 a 20:00.
Estacionamiento Tarifado: Sin servicio.
Recolección de residuos
Servicios Municipales
Recolección domiciliaria: Normal.
Servicios especiales: Normal.
Limpieza y barrido: Servicio reducido.
Servicios de LIMSA S.A.
Viernes 21 de noviembre
Recolección domiciliaria: Normal
Recolección comercial: Normal
Recolección patógeno: Normal
Barrido en microcentro y ex terminal: Normal
Barrido manual: Normal
Barrido mecánico: Normal
Contenedores municipales: Normal
Recolección de malezas y escombros: Sin servicio
Lunes 24 de noviembre
Recolección domiciliaria: Normal
Recolección comercial: Normal
Recolección patógeno: Normal
Barrido en microcentro y ex terminal: Normal
Barrido manual: Sin servicio
Barrido mecánico: Sin servicio
Recolección de malezas y escombros: Sin Servicio
El resto de los servicios municipales
Los mercados municipales atenderán el lunes 24, feriado nacional, medio día. Los Cementerios Municipales funcionarán con atención administrativa de 8 a 13 horas, mientras que el horario destinado para las visitas será de 8 a 18.