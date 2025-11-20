jueves 20 de noviembre de 2025

20 de noviembre de 2025 - 16:17
Cronograma.

Cómo serán los servicios municipales el fin de semana largo en San Salvador de Jujuy

Recolección, transporte y mercados, los servicios municipales y el cronograma definido para el fin de semana largo en San Salvador de Jujuy.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Así será los servicios municipales este fin de semana extra largo (Foto ilustrativa)

Así será los servicios municipales este fin de semana extra largo (Foto ilustrativa)

Se viene un fin de semana extralargo por los días de descanso del viernes 21 y del lunes 24 de noviembre, el primero feriado puente turístico, y el del lunes Feriado Nacional por el Día de la Soberanía Nacional, por lo que habrá cambios en los servicios municipales.

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy, a través de la Secretaría de Servicios Públicos, la Dirección de Tránsito y Transporte y la Dirección General de Higiene Urbana, se detalló el funcionamiento de los distintos servicios municipales y de la empresa LIMSA S.A.

Viernes 21 de noviembre

  • Transporte Alternativo: Tarifa 1.
  • Transporte Urbano: Servicio con unidades reducidas.
  • Ascensores Urbanos 1 y 2: Funcionarán de 08:00 a 20:00.
  • Estacionamiento Tarifado: Servicio normal.

Lunes 24 de noviembre

  • Transporte Alternativo: Tarifa 2.
  • Transporte Urbano: Servicio con unidades reducidas.
  • Ascensores Urbanos 1 y 2: Funcionarán de 08:00 a 20:00.
  • Estacionamiento Tarifado: Sin servicio.

Recolección de residuos

Servicios Municipales

  • Recolección domiciliaria: Normal.
  • Servicios especiales: Normal.
  • Limpieza y barrido: Servicio reducido.
  • Servicios de LIMSA S.A.

Viernes 21 de noviembre

  • Recolección domiciliaria: Normal
  • Recolección comercial: Normal
  • Recolección patógeno: Normal
  • Barrido en microcentro y ex terminal: Normal
  • Barrido manual: Normal
  • Barrido mecánico: Normal
  • Contenedores municipales: Normal
  • Recolección de malezas y escombros: Sin servicio

recoleccion de residuos.jpg
As&iacute; ser&aacute; los servicios municipales este fin de semana extra largo (Foto ilustrativa)

Así será los servicios municipales este fin de semana extra largo (Foto ilustrativa)

Lunes 24 de noviembre

  • Recolección domiciliaria: Normal
  • Recolección comercial: Normal
  • Recolección patógeno: Normal
  • Barrido en microcentro y ex terminal: Normal
  • Barrido manual: Sin servicio
  • Barrido mecánico: Sin servicio
  • Recolección de malezas y escombros: Sin Servicio

El resto de los servicios municipales

Los mercados municipales atenderán el lunes 24, feriado nacional, medio día. Los Cementerios Municipales funcionarán con atención administrativa de 8 a 13 horas, mientras que el horario destinado para las visitas será de 8 a 18.

