Cómo serán los servicios municipales el fin de semana largo en San Salvador de Jujuy

Se viene un fin de semana extralargo por los días de descanso del viernes 21 y del lunes 24 de noviembre, el primero feriado puente turístico, y el del lunes Feriado Nacional por el Día de la Soberanía Nacional, por lo que habrá cambios en los servicios municipales.

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy, a través de la Secretaría de Servicios Públicos, la Dirección de Tránsito y Transporte y la Dirección General de Higiene Urbana, se detalló el funcionamiento de los distintos servicios municipales y de la empresa LIMSA S.A.

Viernes 21 de noviembre Transporte Alternativo: Tarifa 1.

Transporte Urbano: Servicio con unidades reducidas.

Ascensores Urbanos 1 y 2: Funcionarán de 08:00 a 20:00.

Estacionamiento Tarifado: Servicio normal. Lunes 24 de noviembre Transporte Alternativo: Tarifa 2.

Transporte Urbano: Servicio con unidades reducidas.

Ascensores Urbanos 1 y 2: Funcionarán de 08:00 a 20:00.

Estacionamiento Tarifado: Sin servicio. Recolección de residuos Servicios Municipales

Recolección domiciliaria: Normal.

Servicios especiales: Normal.

Limpieza y barrido: Servicio reducido.

Servicios de LIMSA S.A. Viernes 21 de noviembre Recolección domiciliaria: Normal

Recolección comercial: Normal

Recolección patógeno: Normal

Barrido en microcentro y ex terminal: Normal

Barrido manual: Normal

Barrido mecánico: Normal

Contenedores municipales: Normal

Recolección de malezas y escombros: Sin servicio

Lunes 24 de noviembre Recolección domiciliaria: Normal

Recolección comercial: Normal

Recolección patógeno: Normal

Barrido en microcentro y ex terminal: Normal

Barrido manual: Sin servicio

Barrido mecánico: Sin servicio

Recolección de malezas y escombros: Sin Servicio El resto de los servicios municipales Los mercados municipales atenderán el lunes 24, feriado nacional, medio día. Los Cementerios Municipales funcionarán con atención administrativa de 8 a 13 horas, mientras que el horario destinado para las visitas será de 8 a 18.

